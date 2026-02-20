Prof. Dr. Nuran Yıldız: III. Dünya Savaşı başladı

“Kimin gerçeğinden bakıyoruz meselesi önemli. Bu, bu işin en önemli yanlarından biri. Bir yandan algıyı yönetiyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin donanmayı yığmasının iki önemli nedeni var demiştim. Birincisi, bu algıyı yönetmek için görüntü bombardımanı, güç gösterisi. İkincisi de bütçe meselesi. ‘Amerika bu kadar masraf yapmak istemez’ gibi analizlere de tanık oluyoruz. Tam tersine, Amerika, özellikle Pentagon, bütçeden daha fazla pay almak için çok daha fazla harcama yapıyor görünmek ister. Bu kadar yığınak yapmak bütçe payını arttırıcı bir unsurdur. ABD halkından bakarsak, Amerikan halkı iki duruma sahip. Bir, dünyadan haberi yok, zaten kendi hayatını sürdürüyor. İki, çocukları uzak ülkelerde ölsün istemiyor. Bu Vietnam sendromu dediğimiz şey. Peki Amerika o zaman bunu neden böyle yapıyor? Çünkü kendi ülkende bir takım önemli meseleler varsa, gündemi meşgul etmek için uzak ülkelerdeki meselelere ihtiyacın var. Yani bir dikkat dağıtmaya ihtiyacın var. O iç politikadaki sıkışmalar vs. Yani bir gördüğümüz dünya var, bir de gerçek dünya var.

ABD sadece yığınak yapmakla kalmıyor, bu yığınağı da gösteriyor. Bunun ustası. Nasıl ustası? Mutlaka savaşı ya da krizi uzak ülkede çıkarıyorlar. Bu çok önemli bir veridir. Mesela Venezuela yakındı, Venezuela'da savaş çıkmadı. Maduro'yu ve eşini aldılar, kriz şimdilik ‘paketlendi’. Orada savaş çıkmadı. Önemli olan bu. Çünkü uzak ülkelerde savaşı tercih ediyorlar. O yüzden Orta Doğu bu açıdan sadece değerli değil cazip bir alan.”