Nevşehir'de toplu iftar geleneği: Evde iftar yok, sofra ortak
Nevşehir’de toplu iftar geleneği: Evde iftar yok, sofra ortak
20.02.2026
Nevşehir'in Eğrikuyu Köyü'nde Ramazan boyunca evlerde iftar yapılmıyor. Köy halkı, her akşam imece usulü hazırlanan yaklaşık 700 kişilik yemekle aynı sofrada buluşuyor.Okan Aslan, Gün Ortası programında Nevşehir'in Eğrikuyu Köyü'nde "evde iftar yapılmaması" kararını değerlendirerek uygulamanın birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu vurguladı.Aslan, köyde yaklaşık beş yıldır süren uygulamaya dikkat çekerek şunları söyledi:
Nevşehir’de toplu iftar geleneği: Evde iftar yok, sofra ortak
13:41 20.02.2026 (güncellendi: 13:56 20.02.2026)
Nevşehir'e bağlı Eğrikuyu Köyü'nde Ramazan ayına özgü dikkat çekici bir uygulama sürdürülüyor. Muhtarlık kararıyla bireysel iftar sofraları yerine toplu iftar düzenleniyor.
Nevşehir’in Eğrikuyu Köyü’nde Ramazan boyunca evlerde iftar yapılmıyor. Köy halkı, her akşam imece usulü hazırlanan yaklaşık 700 kişilik yemekle aynı sofrada buluşuyor.
Okan Aslan, Gün Ortası programında Nevşehir’in Eğrikuyu Köyü’nde “evde iftar yapılmaması” kararını değerlendirerek uygulamanın birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu vurguladı.
Aslan, köyde yaklaşık beş yıldır süren uygulamaya dikkat çekerek şunları söyledi:
Nevşehir’de bir köy muhtarı bir karar almış. Hatta beş senedir devam ediyormuş. Köy sakinleri iftar saatinde imece usulü yemek hazırlıyorlar. Hiç kimse kendi evinde iftar yapmıyormuş. Yasak. Her gün yaklaşık 700 kişilik yemek hazırlanıyor. Bu çok güzel bir uygulama bence. İnsanlar birbirleriyle kaynaşıyor, görüşüyor, sohbet ediyor. Yardımlaşma duyguları artıyor. Geçmişte bunlar çok fazlaydı ama zamanla biraz uzaklaştık. Eskiden insanlar evlerde oturur, birbirlerinin dertleriyle dertlenirdi. Şimdi misafirlik pek kalmadı. İnsanlar daha çok dışarıda görüşüyor. Bu uygulama o eski ruhu yeniden canlandırıyor. Herkes yemeğini hazırlıyor, ortak bir sofrada buluşuyor. Sohbet, muhabbet, dayanışma…
Helal olsun. Tebrik edelim.