Nevşehir’de toplu iftar geleneği: Evde iftar yok, sofra ortak

Nevşehir’de bir köy muhtarı bir karar almış. Hatta beş senedir devam ediyormuş. Köy sakinleri iftar saatinde imece usulü yemek hazırlıyorlar. Hiç kimse kendi evinde iftar yapmıyormuş. Yasak. Her gün yaklaşık 700 kişilik yemek hazırlanıyor. Bu çok güzel bir uygulama bence. İnsanlar birbirleriyle kaynaşıyor, görüşüyor, sohbet ediyor. Yardımlaşma duyguları artıyor. Geçmişte bunlar çok fazlaydı ama zamanla biraz uzaklaştık. Eskiden insanlar evlerde oturur, birbirlerinin dertleriyle dertlenirdi. Şimdi misafirlik pek kalmadı. İnsanlar daha çok dışarıda görüşüyor. Bu uygulama o eski ruhu yeniden canlandırıyor. Herkes yemeğini hazırlıyor, ortak bir sofrada buluşuyor. Sohbet, muhabbet, dayanışma…

Helal olsun. Tebrik edelim.