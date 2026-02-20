https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/dursun-ozbekten-cagri-balta-aciklamasi-hakan-balta-detayini-hatirlatti-1103666925.html
Dursun Özbek'ten Çağrı Balta açıklaması: Hakan Balta detayını hatırlattı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, U19 Takımı'nda forma giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Çağrı Balta hakkında ilk kez konuştu... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, U19 Takımı'nda forma giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Çağrı Balta hakkında ilk kez konuştu. Sarı-kırmızılı takımın eski kaptanı Hakan Balta'nın oğlu olan 17 yaşındaki santrfor, altyapısında mücadele ettiği Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti.
Dursun Özbek, RAMS Park'ta düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Çağrı Balta hakkında sessizliğini bozdu.
'Babası kaptanlığımızı yaptı'
Galatasaray altyapısında forma giyen Çağrı Balta'yla ilgili yaşanan krize değinen Özbek, "Bu konuyla ilgili açıklamalarımızı yaptık. Dolayısıyla bu açıklamalar çerçevesinde sabit duruyoruz. Onun dışında söylemek istediğim başka bir şey yok. Hakan Balta bizim önemli oyuncumuzdu. Kaptanlığımızı yapmış birisi. Oğlu bizim oyuncumuz. Yapmış olduğumuz açıklama yeterlidir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Eski milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. 17 yaşındaki forvetin, Fenerbahçe ile el sıkıştığı haberleri basına yansıdı. Krizin gündem olması sonrası Balta Ailesi'nin avukatı tarafından yapılan açıklamada, genç oyuncunun Galatasaray ile idmanlara çıkmayacağını duyurdu.