Adalet Bakanı Gürlek: Mevcut düzende bir 'Umut Hakkı' uygulaması bulunmuyor
Adalet Bakanı Gürlek: Mevcut düzende bir 'Umut Hakkı' uygulaması bulunmuyor
Umut Hakkı'yla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Net ifade edeyim; yapılacak olası düzenlemelerin genel affa dönüşmesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, "İdamdan çevrilen veya terör suçundan ağırlaştırılmış müebbet alanlar için ceza, ömür boyu infaz edilir. Dolayısıyla mevcut düzende bir 'Umut Hakkı' uygulaması bulunmuyor. Yeni bir takdirse tamamen TBMM'nindir" dedi.Yapılacak düzenlemelerin genel affa dönüşmesi söz konusu değilGündeme ilişkin yazılı bir açıklama yapan Gürlek, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak yasal çalışmaların adresinin TBMM olduğunu dile getirdi. Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı: Klavye delikanlılığı yapan artık açık kimliğiyle yapılacakSosyal medyada kimlik doğrulamasına yönelik düzenlemeyle ilgili de açıklama yapan Bakan Gürlek, "Klavye delikanlılığı yapan artık açık kimliğiyle yapacak. Bir geçiş süreci öngörüyoruz; gerçek hesaba geçmeyen sahte hesaplar kapatılacak. Yurt dışındaki vatandaşlar için de pasaport ve cep telefonu doğrulaması şartı gelecek. Kimsenin özel hayatının sosyal medya üzerinden tartışılmasını, itibar suikastına uğramasını istemiyoruz" dedi.Avukat-müvekkil görüşmeleri iddialarını da yanıtladıBakan Gürlek, avukat-müvekkil görüşmelerindeki sınırlama iddialarına ilişkin, "Somut ve ciddi bir güvenlik riski ortaya çıktığında, kanuna dayalı ve hakim kararıyla sınırlı tedbirler alınabilir. Bir görüşme delillerin yok edilmesine ya da örgütsel talimat aktarımına araç haline geliyorsa, hukuk devleti buna kayıtsız kalamaz. AİHM kararları da terör ve örgüt suçlarında, somut delil olması durumunda kısıtlamaları makul görmektedir. Bu her görüşmede değil, mahkeme kararı ve somut tespit olması halinde uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.
Umut Hakkı'yla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Net ifade edeyim; yapılacak olası düzenlemelerin genel affa dönüşmesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, "İdamdan çevrilen veya terör suçundan ağırlaştırılmış müebbet alanlar için ceza, ömür boyu infaz edilir. Dolayısıyla mevcut düzende bir 'Umut Hakkı' uygulaması bulunmuyor. Yeni bir takdirse tamamen TBMM'nindir" dedi.
Yapılacak düzenlemelerin genel affa dönüşmesi söz konusu değil
Gündeme ilişkin yazılı bir açıklama yapan Gürlek, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak yasal çalışmaların adresinin TBMM olduğunu dile getirdi. Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"Net ifade edeyim; yapılacak olası düzenlemelerin genel affa dönüşmesi söz konusu değil. Sürecin ana aktörü Meclis’tir, biz teknik destek veririz. En kritik eşik, örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesidir. Bu tespiti devletin güvenlik birimleri yapacaktır. Mevzuatımızda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları için belli şartlarda koşullu salıverilme olsa da terör suçları bundan istisnadır. İdamdan çevrilen veya terör suçundan ağırlaştırılmış müebbet alanlar için ceza, ömür boyu infaz edilir. Dolayısıyla mevcut düzende bir 'Umut Hakkı' uygulaması bulunmuyor. Yeni bir takdirse tamamen TBMM'nindir."
Klavye delikanlılığı yapan artık açık kimliğiyle yapılacak
Sosyal medyada kimlik doğrulamasına yönelik düzenlemeyle ilgili de açıklama yapan Bakan Gürlek, "Klavye delikanlılığı yapan artık açık kimliğiyle yapacak. Bir geçiş süreci öngörüyoruz; gerçek hesaba geçmeyen sahte hesaplar kapatılacak. Yurt dışındaki vatandaşlar için de pasaport ve cep telefonu doğrulaması şartı gelecek. Kimsenin özel hayatının sosyal medya üzerinden tartışılmasını, itibar suikastına uğramasını istemiyoruz" dedi.
Avukat-müvekkil görüşmeleri iddialarını da yanıtladı
Bakan Gürlek, avukat-müvekkil görüşmelerindeki sınırlama iddialarına ilişkin, "Somut ve ciddi bir güvenlik riski ortaya çıktığında, kanuna dayalı ve hakim kararıyla sınırlı tedbirler alınabilir. Bir görüşme delillerin yok edilmesine ya da örgütsel talimat aktarımına araç haline geliyorsa, hukuk devleti buna kayıtsız kalamaz. AİHM kararları da terör ve örgüt suçlarında, somut delil olması durumunda kısıtlamaları makul görmektedir. Bu her görüşmede değil, mahkeme kararı ve somut tespit olması halinde uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.