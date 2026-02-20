https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/24-saatte-6-kadin-olduruldu-1103664159.html
24 saatte 6 kadın öldürüldü
24 saatte 6 kadın öldürüldü
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Türkiye’de bir günde yaşanan 6 kadın cinayeti oldu. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T12:47+0300
2026-02-20T12:47+0300
2026-02-20T12:52+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
adalet bakanlığı
kadın cinayetleri
yeri ve zamanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Türkiye’de 24 saat içinde 6 kadın öldürüldü. Öldürülen üç kadının faili hakkında uzaklaştırma kararı vardı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Adalet Bakanlığı önünde cinayetlere tepki gösterdi, kadınlarla birlikte mücadele çağrısı yaptı.Georgetown Üniversitesi ve Oslo Barış Araştırma Enstitüsü’nün ‘2025/26 Kadınlar, Barış ve Güvenlik Endeksi’nde ise Türkiye 181 ülke arasında 106’ncı sırada yer aldı.Konuyu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şöyle aktardı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, adalet bakanlığı, kadın cinayetleri, yeri ve zamanı
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, adalet bakanlığı, kadın cinayetleri, yeri ve zamanı
24 saatte 6 kadın öldürüldü
12:47 20.02.2026 (güncellendi: 12:52 20.02.2026)
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Türkiye’de bir günde yaşanan 6 kadın cinayeti oldu.
Türkiye’de 24 saat içinde 6 kadın öldürüldü. Öldürülen üç kadının faili hakkında uzaklaştırma kararı vardı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Adalet Bakanlığı önünde cinayetlere tepki gösterdi, kadınlarla birlikte mücadele çağrısı yaptı.
Georgetown Üniversitesi ve Oslo Barış Araştırma Enstitüsü’nün ‘2025/26 Kadınlar, Barış ve Güvenlik Endeksi’nde ise Türkiye 181 ülke arasında 106’ncı sırada yer aldı.
Konuyu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şöyle aktardı:
“Sadece bir gün içerisinde toplamda 6 kadın hayatını kaybetti. İstanbul’da Filiz Şabangül, Gebze’de Aylin Polat Dağ, Van’da Gönül Alkan, Osmaniye’de İlknur Kor ve Aksaray’da Kübra Kılıç ve kuzeni Zeynep Ayaz. 1 gün içerisinde bu kadınlar hayattan koparıldı. Artık kadına yönelik şiddetin ne boyuta geldiğini, hangi boyutlara ulaştığını ve artık yeter dedirten bir manzara bu. Peki gerekçeler ne? Bu kadınların boşandığı için ikisi de boşanmak istedikleri için öldürüldü. Bu öldürülen kadınların üçüyle ilgili olarak uzaklaştırma kararı vardı. Ama maalesef koruyamıyoruz işte. Bu sorunu hala çözemiyoruz ve kadınlar öldürülmeye devam ediyorlar. Bir günde 6 kadın öldürülüyor ve hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam ediyoruz. Kadınlar Barış ve Güvenlik Endeksi araştırmasına göre Türkiye, 181 ülke arasında 106. sırada yer aldı. Türkiye’nin bu sıralaması kadınlar açısından ne kadar yaşaması zor bir ülke olduğunu da gösteriyor.”