24 saatte 6 kadın öldürüldü

“Sadece bir gün içerisinde toplamda 6 kadın hayatını kaybetti. İstanbul’da Filiz Şabangül, Gebze’de Aylin Polat Dağ, Van’da Gönül Alkan, Osmaniye’de İlknur Kor ve Aksaray’da Kübra Kılıç ve kuzeni Zeynep Ayaz. 1 gün içerisinde bu kadınlar hayattan koparıldı. Artık kadına yönelik şiddetin ne boyuta geldiğini, hangi boyutlara ulaştığını ve artık yeter dedirten bir manzara bu. Peki gerekçeler ne? Bu kadınların boşandığı için ikisi de boşanmak istedikleri için öldürüldü. Bu öldürülen kadınların üçüyle ilgili olarak uzaklaştırma kararı vardı. Ama maalesef koruyamıyoruz işte. Bu sorunu hala çözemiyoruz ve kadınlar öldürülmeye devam ediyorlar. Bir günde 6 kadın öldürülüyor ve hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam ediyoruz. Kadınlar Barış ve Güvenlik Endeksi araştırmasına göre Türkiye, 181 ülke arasında 106. sırada yer aldı. Türkiye’nin bu sıralaması kadınlar açısından ne kadar yaşaması zor bir ülke olduğunu da gösteriyor.”