Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
24 saatte 6 kadın öldürüldü
24 saatte 6 kadın öldürüldü
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Türkiye’de bir günde yaşanan 6 kadın cinayeti oldu. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye’de 24 saat içinde 6 kadın öldürüldü. Öldürülen üç kadının faili hakkında uzaklaştırma kararı vardı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Adalet Bakanlığı önünde cinayetlere tepki gösterdi, kadınlarla birlikte mücadele çağrısı yaptı.Georgetown Üniversitesi ve Oslo Barış Araştırma Enstitüsü’nün ‘2025/26 Kadınlar, Barış ve Güvenlik Endeksi’nde ise Türkiye 181 ülke arasında 106’ncı sırada yer aldı.Konuyu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şöyle aktardı:
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
12:47 20.02.2026 (güncellendi: 12:52 20.02.2026)
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Türkiye’de bir günde yaşanan 6 kadın cinayeti oldu.
Türkiye’de 24 saat içinde 6 kadın öldürüldü. Öldürülen üç kadının faili hakkında uzaklaştırma kararı vardı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Adalet Bakanlığı önünde cinayetlere tepki gösterdi, kadınlarla birlikte mücadele çağrısı yaptı.
Georgetown Üniversitesi ve Oslo Barış Araştırma Enstitüsü’nün ‘2025/26 Kadınlar, Barış ve Güvenlik Endeksi’nde ise Türkiye 181 ülke arasında 106’ncı sırada yer aldı.
Konuyu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şöyle aktardı:

“Sadece bir gün içerisinde toplamda 6 kadın hayatını kaybetti. İstanbul’da Filiz Şabangül, Gebze’de Aylin Polat Dağ, Van’da Gönül Alkan, Osmaniye’de İlknur Kor ve Aksaray’da Kübra Kılıç ve kuzeni Zeynep Ayaz. 1 gün içerisinde bu kadınlar hayattan koparıldı. Artık kadına yönelik şiddetin ne boyuta geldiğini, hangi boyutlara ulaştığını ve artık yeter dedirten bir manzara bu. Peki gerekçeler ne? Bu kadınların boşandığı için ikisi de boşanmak istedikleri için öldürüldü. Bu öldürülen kadınların üçüyle ilgili olarak uzaklaştırma kararı vardı. Ama maalesef koruyamıyoruz işte. Bu sorunu hala çözemiyoruz ve kadınlar öldürülmeye devam ediyorlar. Bir günde 6 kadın öldürülüyor ve hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam ediyoruz. Kadınlar Barış ve Güvenlik Endeksi araştırmasına göre Türkiye, 181 ülke arasında 106. sırada yer aldı. Türkiye’nin bu sıralaması kadınlar açısından ne kadar yaşaması zor bir ülke olduğunu da gösteriyor.”

