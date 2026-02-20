Türkiye
Bahar erken geldi: Kırklareli'nde badem ağaçları çiçek açtı
Bahar erken geldi: Kırklareli'nde badem ağaçları çiçek açtı
Kırklareli'nde hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçek açtı. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
Bahar erken geldi: Kırklareli'nde badem ağaçları çiçek açtı

14:17 20.02.2026
Kırklareli'nde hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçek açtı.
Kırklareli'nde hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçek açtı.

Kırklareli'nde hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçek açtı.

Kızılcıkdere köyü yakınlarında ağaçların dallarını kaplayan çiçekler, tarım alanlarında güzel görüntüler oluşturdu.

Kızılcıkdere köyü yakınlarında ağaçların dallarını kaplayan çiçekler, tarım alanlarında güzel görüntüler oluşturdu.

Arıların da açan çiçeklerden polen topladığı görüldü.

Arıların da açan çiçeklerden polen topladığı görüldü.

Badem ağaçları, Türkiye'de özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla yetiştirilir.

Badem ağaçları, Türkiye'de özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla yetiştirilir.

Havanın ısınmasıyla canlanan doğada, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla tarım alanlarında seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Havanın ısınmasıyla canlanan doğada, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla tarım alanlarında seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

