Bahar erken geldi: Kırklareli'nde badem ağaçları çiçek açtı

Kırklareli'nde hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçek açtı.
Kızılcıkdere köyü yakınlarında ağaçların dallarını kaplayan çiçekler, tarım alanlarında güzel görüntüler oluşturdu.
Arıların da açan çiçeklerden polen topladığı görüldü.
Badem ağaçları, Türkiye'de özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla yetiştirilir.
Havanın ısınmasıyla canlanan doğada, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla tarım alanlarında seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.
