Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/-bir-gunde-6-kadinin-katledildi-1103678036.html
Bir günde 6 kadının katledildi
Bir günde 6 kadının katledildi
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün emeklinin isyanları, TÜİK’in resmi rakamları ve kadın katliamları konuşuldu. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T19:01+0300
2026-02-20T19:01+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
tüi̇k
uludağ
jeffrey epstein
mustafa hoş
haberler
radyo sputnik
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik’teki Yol Arkadaşı programının bugünkü bölümüde kadın cinayetlerini anlattı. Bir günde 6 kadının katledildiğini söyleyen Hoş, yetkililere seslendi.Evli olduğu kadını darp eden Mesut Kasap’ın şaibe dolu geçmişini de anlatan Hoş, ramazan ayında restoranların verdiği “VİP menü” hakkındaki bilinenleri aktardı.Barbarlar çağının en büyük insanlık çürümesi olarak tanımladığı Jeffrey Epstein dosyaları hakkında bilgileri anlatmaya devam eden Gazeteci Hoş, Özlem Çerçioğlu’nun AKP’deki serüvenini detaylandırdı.Gazeteci Alican Uludağ’ın tutuklandığını da canlı yayında anlatan Mustafa Hoş korumasına yağmursuz havada şemsiye tutturduğu görüntüleri gündem olan kaymakamın özrünü de değerlendirdi.
uludağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, tüi̇k, uludağ, jeffrey epstein, mustafa hoş, haberler, radyo sputnik, radyo, radyo
türkiye, tüi̇k, uludağ, jeffrey epstein, mustafa hoş, haberler, radyo sputnik, radyo, radyo

Bir günde 6 kadının katledildi

19:01 20.02.2026
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün emeklinin isyanları, TÜİK’in resmi rakamları ve kadın katliamları konuşuldu.
Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik’teki Yol Arkadaşı programının bugünkü bölümüde kadın cinayetlerini anlattı. Bir günde 6 kadının katledildiğini söyleyen Hoş, yetkililere seslendi.
Evli olduğu kadını darp eden Mesut Kasap’ın şaibe dolu geçmişini de anlatan Hoş, ramazan ayında restoranların verdiği “VİP menü” hakkındaki bilinenleri aktardı.
Barbarlar çağının en büyük insanlık çürümesi olarak tanımladığı Jeffrey Epstein dosyaları hakkında bilgileri anlatmaya devam eden Gazeteci Hoş, Özlem Çerçioğlu’nun AKP’deki serüvenini detaylandırdı.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tutuklandığını da canlı yayında anlatan Mustafa Hoş korumasına yağmursuz havada şemsiye tutturduğu görüntüleri gündem olan kaymakamın özrünü de değerlendirdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала