Bir günde 6 kadının katledildi

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün emeklinin isyanları, TÜİK’in resmi rakamları ve kadın katliamları konuşuldu. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T19:01+0300

Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik’teki Yol Arkadaşı programının bugünkü bölümüde kadın cinayetlerini anlattı. Bir günde 6 kadının katledildiğini söyleyen Hoş, yetkililere seslendi.Evli olduğu kadını darp eden Mesut Kasap’ın şaibe dolu geçmişini de anlatan Hoş, ramazan ayında restoranların verdiği “VİP menü” hakkındaki bilinenleri aktardı.Barbarlar çağının en büyük insanlık çürümesi olarak tanımladığı Jeffrey Epstein dosyaları hakkında bilgileri anlatmaya devam eden Gazeteci Hoş, Özlem Çerçioğlu’nun AKP’deki serüvenini detaylandırdı.Gazeteci Alican Uludağ’ın tutuklandığını da canlı yayında anlatan Mustafa Hoş korumasına yağmursuz havada şemsiye tutturduğu görüntüleri gündem olan kaymakamın özrünü de değerlendirdi.

