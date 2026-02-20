https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/-bir-gunde-6-kadinin-katledildi-1103678036.html
Bir günde 6 kadının katledildi
Bir günde 6 kadının katledildi
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün emeklinin isyanları, TÜİK’in resmi rakamları ve kadın katliamları konuşuldu. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T19:01+0300
2026-02-20T19:01+0300
2026-02-20T19:01+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
tüi̇k
uludağ
jeffrey epstein
mustafa hoş
haberler
radyo sputnik
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik’teki Yol Arkadaşı programının bugünkü bölümüde kadın cinayetlerini anlattı. Bir günde 6 kadının katledildiğini söyleyen Hoş, yetkililere seslendi.Evli olduğu kadını darp eden Mesut Kasap’ın şaibe dolu geçmişini de anlatan Hoş, ramazan ayında restoranların verdiği “VİP menü” hakkındaki bilinenleri aktardı.Barbarlar çağının en büyük insanlık çürümesi olarak tanımladığı Jeffrey Epstein dosyaları hakkında bilgileri anlatmaya devam eden Gazeteci Hoş, Özlem Çerçioğlu’nun AKP’deki serüvenini detaylandırdı.Gazeteci Alican Uludağ’ın tutuklandığını da canlı yayında anlatan Mustafa Hoş korumasına yağmursuz havada şemsiye tutturduğu görüntüleri gündem olan kaymakamın özrünü de değerlendirdi.
uludağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
türkiye, tüi̇k, uludağ, jeffrey epstein, mustafa hoş, haberler, radyo sputnik, radyo, radyo
türkiye, tüi̇k, uludağ, jeffrey epstein, mustafa hoş, haberler, radyo sputnik, radyo, radyo
Bir günde 6 kadının katledildi
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün emeklinin isyanları, TÜİK’in resmi rakamları ve kadın katliamları konuşuldu.
Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik’teki Yol Arkadaşı programının bugünkü bölümüde kadın cinayetlerini anlattı. Bir günde 6 kadının katledildiğini söyleyen Hoş, yetkililere seslendi.
Evli olduğu kadını darp eden Mesut Kasap’ın şaibe dolu geçmişini de anlatan Hoş, ramazan ayında restoranların verdiği “VİP menü” hakkındaki bilinenleri aktardı.
Barbarlar çağının en büyük insanlık çürümesi olarak tanımladığı Jeffrey Epstein dosyaları hakkında bilgileri anlatmaya devam eden Gazeteci Hoş, Özlem Çerçioğlu’nun AKP’deki serüvenini detaylandırdı.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tutuklandığını da canlı yayında anlatan Mustafa Hoş korumasına yağmursuz havada şemsiye tutturduğu görüntüleri gündem olan kaymakamın özrünü de değerlendirdi.