Yapay zeka uygulamalarının hekimler tarafından kullanımları
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konuğu, Türk Oftalmoloji Derneği Yapay Zeka Komisyonu... 19.02.2026
Türk Oftalmoloji Derneği Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hakan Özdemir, gazeteci Serhat Ayan’la Yapay Zeka Günlüğü programına konuk oldu. Özdemir, yapay zekanın hekimler için iyi bir asistan olduğunun altını çizdi, “Yapay zeka sistemleri belki 40 sene sonra hekimleri geçebilir ama en azından şu anda hekim bakış açısı ortaya koyamaz” dedi.Özdemir, şöyle anlattı:
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konuğu, Türk Oftalmoloji Derneği Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hakan Özdemir oldu.
Türk Oftalmoloji Derneği Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hakan Özdemir, gazeteci Serhat Ayan’la Yapay Zeka Günlüğü programına konuk oldu.
Özdemir, yapay zekanın hekimler için iyi bir asistan olduğunun altını çizdi, “Yapay zeka sistemleri belki 40 sene sonra hekimleri geçebilir ama en azından şu anda hekim bakış açısı ortaya koyamaz” dedi.
“Yapay zeka kısa dönemde hekimlerin yerini almayacak ama yapay zekayı kullanan hekimler yapay zekayı kullanmayanların yerini alacak. Çünkü müthiş bir asistan. Kaliteli datayı üretip yapay zekanın entegrasyonuna sunan toplumlar çok daha ön planda olacaklar. Bizim daha fazla kaliteli datamız olduğunda sistemlerimiz hata yapmayan sistemler haline gelecekler. Fakat bu sorunu çözen toplumlar, yani kaliteli datayı üretip, kaliteli datayı yapay zekanın entegrasyonuna sunabilen ve bununla ilgili yasalar yazabilen toplumlar çok daha ön planda olacaklar. Maalesef biz henüz daha o noktalara gelmedik. Bu yalnız bizim sorunumuz değil, bir sürü ülkenin sorunu. Yapay zeka sistemleri belki 40 sene sonra hekimleri geçebilir ama en azından şu anda hekim bakış açısı ortaya koyamaz. Hekimin bir tecrübesi var. Bununla ilgili İngiltere’den Amerika’dan Almanya’dan yapay zeka hastaların hekime ulaşmasını geciktiriyor diye çok önemli makaleler çıktı. Bu sebepten dolayı kanser teşhisi geciken hastalar var. Tabii ki biz de kendi disiplinimizin dışındaki alanlarda yapay zekadan yardım alıyoruz. Ama bu bir hekim görüşü değildir.”