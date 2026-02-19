Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/nijeryada-7-koye-es-zamanli-saldiri-30-kisi-hayatini-kaybetti-1103642261.html
Nijerya’da 7 köye eş zamanlı saldırı: 30 kişi hayatını kaybetti
Nijerya’da 7 köye eş zamanlı saldırı: 30 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Nijerya’nın Kebbi eyaletinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayın ardından... 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T19:02+0300
2026-02-19T19:02+0300
dünya
nijerya
boko haram
işi̇d'in batı afrika eyaleti (iswap)
saldırı
terör eylemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104213/88/1042138857_0:40:2702:1560_1920x0_80_0_0_bffa05ffebb2c63438d03bb1aea423b1.jpg
Nijerya’nın Kebbi eyaletine bağlı Arewa bölgesindeki 7 köye silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırılarda 30 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman’ın, saldırıların Lakurawa üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini söylediği bildirildi. Usman’ın, can kaybının 30 olduğunu ve yaralıların bulunduğunu ifade ettiği kaydedildi.Saldırılar sonrası köy sakinlerinin korku nedeniyle evlerini terk ettiği belirtildi.Boko Haram ve ISWAP tehditiBoko Haram, Nijerya merkezli silahlı bir örgüt olarak biliniyor ve yıllardır ülkenin kuzeydoğusunda saldırılar düzenliyor. ISWAP (Batı Afrika İslam Devleti), Boko Haram’dan ayrılan bir fraksiyon olarak ortaya çıktı ve özellikle Nijerya ile komşu ülkelerde güvenlik tehdidi oluşturan eylemlerle anılıyor. Her iki yapı da bölgede sivilleri hedef alan saldırılarla gündeme geliyor.Nijerya’nın uzun süredir farklı bölgelerinde silahlı çeteler ile Boko Haram ve ISWAP gibi örgütlerin saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı. Lakurawa’nın ise Ocak 2025’te ülke yönetimi tarafından terör örgütü olarak tanımlandığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/avustralyanin-en-buyuk-camisine-tehdit-mektubu-sorusturma-baslatildi-1103629995.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104213/88/1042138857_285:0:2418:1600_1920x0_80_0_0_33febfdea2f129edaf816e73ba93a966.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nijerya, boko haram, işi̇d'in batı afrika eyaleti (iswap), saldırı, terör eylemi
nijerya, boko haram, işi̇d'in batı afrika eyaleti (iswap), saldırı, terör eylemi

Nijerya’da 7 köye eş zamanlı saldırı: 30 kişi hayatını kaybetti

19:02 19.02.2026
© AAArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© AA
Abone ol
Nijerya’nın Kebbi eyaletinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayın ardından köy sakinlerinin evlerini terk ettiği aktarıldı.
Nijerya’nın Kebbi eyaletine bağlı Arewa bölgesindeki 7 köye silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırılarda 30 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman’ın, saldırıların Lakurawa üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini söylediği bildirildi. Usman’ın, can kaybının 30 olduğunu ve yaralıların bulunduğunu ifade ettiği kaydedildi.
Saldırılar sonrası köy sakinlerinin korku nedeniyle evlerini terk ettiği belirtildi.

Boko Haram ve ISWAP tehditi

Boko Haram, Nijerya merkezli silahlı bir örgüt olarak biliniyor ve yıllardır ülkenin kuzeydoğusunda saldırılar düzenliyor. ISWAP (Batı Afrika İslam Devleti), Boko Haram’dan ayrılan bir fraksiyon olarak ortaya çıktı ve özellikle Nijerya ile komşu ülkelerde güvenlik tehdidi oluşturan eylemlerle anılıyor. Her iki yapı da bölgede sivilleri hedef alan saldırılarla gündeme geliyor.
Nijerya’nın uzun süredir farklı bölgelerinde silahlı çeteler ile Boko Haram ve ISWAP gibi örgütlerin saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı. Lakurawa’nın ise Ocak 2025’te ülke yönetimi tarafından terör örgütü olarak tanımlandığı aktarıldı.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
DÜNYA
Avustralya’nın en büyük camisine tehdit mektubu: Soruşturma başlatıldı
13:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала