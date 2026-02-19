https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/nijeryada-7-koye-es-zamanli-saldiri-30-kisi-hayatini-kaybetti-1103642261.html

Nijerya’da 7 köye eş zamanlı saldırı: 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’da 7 köye eş zamanlı saldırı: 30 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Nijerya’nın Kebbi eyaletinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayın ardından... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-19T19:02+0300

2026-02-19T19:02+0300

2026-02-19T19:02+0300

dünya

nijerya

boko haram

işi̇d'in batı afrika eyaleti (iswap)

saldırı

terör eylemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104213/88/1042138857_0:40:2702:1560_1920x0_80_0_0_bffa05ffebb2c63438d03bb1aea423b1.jpg

Nijerya’nın Kebbi eyaletine bağlı Arewa bölgesindeki 7 köye silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırılarda 30 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman’ın, saldırıların Lakurawa üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini söylediği bildirildi. Usman’ın, can kaybının 30 olduğunu ve yaralıların bulunduğunu ifade ettiği kaydedildi.Saldırılar sonrası köy sakinlerinin korku nedeniyle evlerini terk ettiği belirtildi.Boko Haram ve ISWAP tehditiBoko Haram, Nijerya merkezli silahlı bir örgüt olarak biliniyor ve yıllardır ülkenin kuzeydoğusunda saldırılar düzenliyor. ISWAP (Batı Afrika İslam Devleti), Boko Haram’dan ayrılan bir fraksiyon olarak ortaya çıktı ve özellikle Nijerya ile komşu ülkelerde güvenlik tehdidi oluşturan eylemlerle anılıyor. Her iki yapı da bölgede sivilleri hedef alan saldırılarla gündeme geliyor.Nijerya’nın uzun süredir farklı bölgelerinde silahlı çeteler ile Boko Haram ve ISWAP gibi örgütlerin saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı. Lakurawa’nın ise Ocak 2025’te ülke yönetimi tarafından terör örgütü olarak tanımlandığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/avustralyanin-en-buyuk-camisine-tehdit-mektubu-sorusturma-baslatildi-1103629995.html

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nijerya, boko haram, işi̇d'in batı afrika eyaleti (iswap), saldırı, terör eylemi