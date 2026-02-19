https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/nijeryada-7-koye-es-zamanli-saldiri-30-kisi-hayatini-kaybetti-1103642261.html
Nijerya’da 7 köye eş zamanlı saldırı: 30 kişi hayatını kaybetti
Nijerya’da 7 köye eş zamanlı saldırı: 30 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Nijerya’nın Kebbi eyaletinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayın ardından... 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T19:02+0300
2026-02-19T19:02+0300
2026-02-19T19:02+0300
dünya
nijerya
boko haram
işi̇d'in batı afrika eyaleti (iswap)
saldırı
terör eylemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104213/88/1042138857_0:40:2702:1560_1920x0_80_0_0_bffa05ffebb2c63438d03bb1aea423b1.jpg
Nijerya’nın Kebbi eyaletine bağlı Arewa bölgesindeki 7 köye silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırılarda 30 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman’ın, saldırıların Lakurawa üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini söylediği bildirildi. Usman’ın, can kaybının 30 olduğunu ve yaralıların bulunduğunu ifade ettiği kaydedildi.Saldırılar sonrası köy sakinlerinin korku nedeniyle evlerini terk ettiği belirtildi.Boko Haram ve ISWAP tehditiBoko Haram, Nijerya merkezli silahlı bir örgüt olarak biliniyor ve yıllardır ülkenin kuzeydoğusunda saldırılar düzenliyor. ISWAP (Batı Afrika İslam Devleti), Boko Haram’dan ayrılan bir fraksiyon olarak ortaya çıktı ve özellikle Nijerya ile komşu ülkelerde güvenlik tehdidi oluşturan eylemlerle anılıyor. Her iki yapı da bölgede sivilleri hedef alan saldırılarla gündeme geliyor.Nijerya’nın uzun süredir farklı bölgelerinde silahlı çeteler ile Boko Haram ve ISWAP gibi örgütlerin saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı. Lakurawa’nın ise Ocak 2025’te ülke yönetimi tarafından terör örgütü olarak tanımlandığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/avustralyanin-en-buyuk-camisine-tehdit-mektubu-sorusturma-baslatildi-1103629995.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104213/88/1042138857_285:0:2418:1600_1920x0_80_0_0_33febfdea2f129edaf816e73ba93a966.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nijerya, boko haram, işi̇d'in batı afrika eyaleti (iswap), saldırı, terör eylemi
nijerya, boko haram, işi̇d'in batı afrika eyaleti (iswap), saldırı, terör eylemi
Nijerya’da 7 köye eş zamanlı saldırı: 30 kişi hayatını kaybetti
Nijerya’nın Kebbi eyaletinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayın ardından köy sakinlerinin evlerini terk ettiği aktarıldı.
Nijerya’nın Kebbi eyaletine bağlı Arewa bölgesindeki 7 köye silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırılarda 30 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman’ın, saldırıların Lakurawa üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini söylediği bildirildi. Usman’ın, can kaybının 30 olduğunu ve yaralıların bulunduğunu ifade ettiği kaydedildi.
Saldırılar sonrası köy sakinlerinin korku nedeniyle evlerini terk ettiği belirtildi.
Boko Haram ve ISWAP tehditi
Boko Haram, Nijerya merkezli silahlı bir örgüt olarak biliniyor ve yıllardır ülkenin kuzeydoğusunda saldırılar düzenliyor. ISWAP (Batı Afrika İslam Devleti), Boko Haram’dan ayrılan bir fraksiyon olarak ortaya çıktı ve özellikle Nijerya ile komşu ülkelerde güvenlik tehdidi oluşturan eylemlerle anılıyor. Her iki yapı da bölgede sivilleri hedef alan saldırılarla gündeme geliyor.
Nijerya’nın uzun süredir farklı bölgelerinde silahlı çeteler ile Boko Haram ve ISWAP gibi örgütlerin saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı. Lakurawa’nın ise Ocak 2025’te ülke yönetimi tarafından terör örgütü olarak tanımlandığı aktarıldı.