Milli parklar turizme açılıyor: Kiralamada 99 yıl detayı
Milli parklar turizme açılıyor: Kiralamada 99 yıl detayı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, milli parkların turizme açılmasına dair Meclis'te kabul edilen kanun... 19.02.2026
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen “Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin ilk 5 maddesi kabul edildi. Düzenlemeyle milli park dışındaki korunan alanlarda da plan hazırlama süreci uygulanacak, bazı alanlarda turistik tesisler için 49 yıla kadar intifa hakkı verilebilecek, belirli şartlarda bu süre 99 yıla kadar uzatılabilecek.Konuyu Yeri ve Zamanı programında detaylandıran gazeteci Güçlü Özgan, milli parklarda yapılacak alt yapı çalışmalarının yangın riskini de zamanla artıracağını söyledi. Özgan, şöyle aktardı:
Milli parklar turizme açılıyor: Kiralamada 99 yıl detayı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, milli parkların turizme açılmasına dair Meclis’te kabul edilen kanun teklifi oldu.
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen “Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin ilk 5 maddesi kabul edildi. Düzenlemeyle milli park dışındaki korunan alanlarda da plan hazırlama süreci uygulanacak, bazı alanlarda turistik tesisler için 49 yıla kadar intifa hakkı verilebilecek, belirli şartlarda bu süre 99 yıla kadar uzatılabilecek.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında detaylandıran gazeteci Güçlü Özgan, milli parklarda yapılacak alt yapı çalışmalarının yangın riskini de zamanla artıracağını söyledi. Özgan, şöyle aktardı:
“TBMM’de Milli Parklar Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklif görüşüldü ve ilk beş maddesi kabul edildi. Bu düzenlemeyle birlikte milli park dışındaki korunan alanlarda da plan hazırlama süreçleri uygulanacak. Bazı alanlarda turistik tesisler için 49 yıla kadar intifa hakkı verilecek. Belirli şartlarda bu süre 99 yıla kadar çıkartılabilecek. İstanbul Barosu’nun çevre kent ve imar hukuku komisyonu tam olarak bu yasa gündeme geldiğinde bir rapor yayınlamıştı. Raporda deniyordu ki, tahribat hızı hız kazanacak ve bu kiralamalar sonrasında bu yerlerde turizm tesislerinin açılması ve inşa faaliyetlerinin hızlanması gibi sorunlar ortaya çıkabilecek. Her yaz yangınlarımızı konuşuyoruz, can kayıplarını ve kaybolan ekosistemi konuşuyoruz. Bu tesisler yapılınca ulaşım yolları açılacak, elektrik iletim hatları kurulacak, trafo ya da haberleşme altyapıları oluşturulacak. Bütün bu milli park sınırı içindeki alt yapı çalışmaları doğayı mahvederken diğer yandan da yangın riski artacak.”