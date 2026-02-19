https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/komisyon-raporu-tamamlandi-simdi-yasal-duzenleme-hazirlanacak-1103632714.html

Komisyon raporu tamamlandı, şimdi yasal düzenleme hazırlanacak

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu kabul edildi. Raporda yer alan önerilerin hayata geçirilmesi için Meclis gündemine getirilmesi... 19.02.2026

'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması için Meclis bünyesinde oluşturulan komisyon, 197 gün çalıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 18 Mayıs 2025'te yayımladığı 19 Mayıs mesajında, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM çatısı altında bir komisyon kurulması çağrısı yapmasının ardından Meclis'te süreç resmen başladı. Siyasi partiler arasında yapılan değerlendirmeler ve kulis temasları sonrasında komisyonun çerçevesi netleştirildi. Aylar süren müzakerelerin ardından 51 üyeden oluşan komisyonun yapısı belirlendi ve çalışmalarına başlandı.TBMM'de 5 Ağustos 2025'te kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 21 toplantı yaptı. 137 kurum temsilcisi ve kişinin görüşü alındı. Sürecin en kritik başlıkları ise kapalı oturumlar ve İmralı ziyareti oldu.Rapor yazım heyeti 6 kez toplandıKomisyon bünyesinde oluşturulan rapor yazım heyeti, taslak metnin hazırlanması için 6 ayrı toplantı gerçekleştirdi. Rapor yazım heyeti ilk toplantısını 6 Ocak'ta gerçekleştirdi. Son olarak 16 Şubat'ta yapılan toplantının ardından rapora son hali verildi.Kanun teklifi formülüEdinilen bilgiye göre, yasa teklifi hazırlama sürecinde, komisyonda yer alan ve raporu hazırlayan siyasi partilerin (AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, Yeni Yol) temsilcileri arasında bir dizi temas gerçekleştirilecek. Yasal düzenlemelerde öncelik silah bırakma ve sonrasındaki süreci yönetecek müstakil ve geçici kanun teklifi gündeme gelecek. Örgüt mensupları hakkında mutlaka adli işlem yapılması sağlanarak, af ya da cezasızlık algısı oluşturmayacak bu kanun Meclis gündemine alınması içinse bir izleme raporlama heyetinin oluşturulacak. Hazırlanacak tekliflerin önce TBMM Adalet Komisyonu’nda ele alınması, ardından Genel Kurul gündemine getirilmesi öngörülüyor.

