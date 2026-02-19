https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/karsimizda-bati-sorunu-var-1103629461.html

'Karşımızda Batı sorunu var'

‘Karşımızda Batı sorunu var’

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol'a göre Batı sorunu, küresel anlamdaki krizleri daha da belirginleştiren bir tablo olarak karşımıza çıkıyor.

Batı ittifakı içerisinde derinleşen çatlaklar, 62’nci Münih Güvenlik Konferansı’nda verilen mesajların ardından daha da açığa çıktı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in mevcut düzenin artık revize edilemeyeceğine dair itirafları, Avrupa’nın artık kendi jeopolitik eksenini inşa etmekten başka çaresi kalmadığını tescilledi. Avrupa’nın, Çin ve Hindistan gibi ülkelerle alternatif arayışı karşımıza bir ‘Batı sorunu’ olarak çıkarken bunun yeni bir karmaşa getireceği aşikar.ABD’nin, Avrupa üzerindeki baskısını geniş bir yelpazede sistematik bir silaha dönüştürmesi, kıta genelinde ‘stratejik özerklik’ arayışını bir tercihten ziyade zorunluluğa dönüştürüyor. Bu yeni yol haritasında Avrupa, bir yandan Çin faktörünü ABD’ye karşı dengeleyici bir unsur olarak masada tutarken diğer yandan savunma ve güvenlik mimarisinde Türkiye gibi aktörlerle yeni iş birliği zeminleri aramaya başlıyor.Avrupa’nın Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde yeni stratejik arayışını Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ile konuştuk.'ABD'nin Avrupa'ya karşı aşağılayıcı tavrı, Davos ve Münih'te kendisini gösterdi'Erol, Batı'nın içine düştüğü sorunların küresel çaptaki krizleri yeniden gündeme getireceğini belirterek bu süreci 'keşmekeş' olarak nitelendiriyor. Avrupa ve ABD arasındaki ayrımın yeni olmadığını ifade eden Erol'a göre bu süreç Trump'ın liderlik sorununun bir başka boyutu:‘ABD-AB ayrımı, seçimlere müdahale boyutuna kadar varabilir’Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in mevcut düzenin devam edemeyeceği yönündeki açıklamalarını hatırlatan Erol, bu bağlamda yeni bir yol haritası inşası sürecine girildiğini de söyledi. Erol’a göre ABD-AB ayrımı, ABD’nin Avrupa’nın iç siyasetine müdahaleye kadar gidebilir:‘NATO, Avrupa’ya güvence vermiyor’ABD’nin, Avrupa’ya Birinci Dünya Savaşı sürecinde uyguladığı tarzda bir baskı kurmaya çalıştığını belirten Erol, Washington’ın AB ülkelerine özellikle göç konusunda baskı yaptığını ifade etti. Erol, baskının boyutlarının savunmaya da ulaştığı, NATO’nun dahi artık Avrupa’ya güvence vermediği görüşünde:‘ABD, Amerika’yı finanse edecek bir Avrupa istiyor’Erol’a göre ABD, bu süreçte Çin’e dönük politikalarda kendi yüklerini hafifletecek bir Avrupa hedefliyor. Erol, Asya Pasifik’e karşı müdahalelerin de ABD ile Avrupa’yı karşı karşıya getireceğini söylüyor:‘Almanya, İngiltere’ye karşı AB ortaklığı arayışında’Bu süreçte öne çıkan AB ülkesinin önemli bir güç haline geleceğini ifade eden Erol; Almanya’nın, İngiltere’nin konferansta yaptığı iş birliği çıkışının farkında olduğunu vurguluyor:‘Çin, Avrupa için vazgeçilmez bir aktör’Erol’a göre Çin, Avrupa’nın kendilerini önemli bir aktör olarak gördüklerinin farkında. Erol, Çin’in ABD karşısındaki her türlü oluşuma destek vereceği görüşünde:‘Türkiye açısından da jeopolitik eksen inşası söz konusu’Erol’a göre Türkiye de Avrupa gibi kendi jeopolitik eksenini inşa etmeli. Erol, Avrupa’nın, Türkiye’ni önemli bir fırsat olarak değerlendirdiği görüşünde:

