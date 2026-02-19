https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/ibrahim-gullu-ramazan-sonuna-kadar-fiyatlarda-artis-olmayacak-1103631999.html

İbrahim Güllü: Ramazan sonuna kadar fiyatlarda artış olmayacak

İbrahim Güllü: Ramazan sonuna kadar fiyatlarda artış olmayacak

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. 19.02.2026

TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, Gün Ortası programında Ramazan ayında fiyat sabitleme uygulamasını, denetimleri ve Ramazan kolilerine ilişkin uyarılarını anlattı. Güllü, özellikle tüketicinin sahadaki denetim mekanizmasının en önemli unsuru olduğunu söyledi.Ramazan ayında zincir marketlerde fiyatların sabitlenmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Güllü, uygulamanın tüketici açısından önemli bir adım olduğunu belirterek şöyle konuştu: Fırsatçılıkla mücadelede tüketicinin rolüne dikkat çeken Güllü, denetim mekanizmasının yalnızca kamu otoritesiyle sınırlı kalamayacağını şu sözlerle aktardı:'Cezalar afişe edilmeli'Kesilen idari para cezalarının her zaman yeterince caydırıcı olmadığını savunan Güllü, daha ağır yaptırımlar gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: Ramazan kolilerine ilişkin hem tüketicilere hem hayırseverlere uyarılarda bulunan Güllü, sözlerini şöyle sonlandırdı:

