İbrahim Güllü: Ramazan sonuna kadar fiyatlarda artış olmayacak
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. 19.02.2026, Sputnik Türkiye
TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, Gün Ortası programında Ramazan ayında fiyat sabitleme uygulamasını, denetimleri ve Ramazan kolilerine ilişkin uyarılarını anlattı. Güllü, özellikle tüketicinin sahadaki denetim mekanizmasının en önemli unsuru olduğunu söyledi.Ramazan ayında zincir marketlerde fiyatların sabitlenmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Güllü, uygulamanın tüketici açısından önemli bir adım olduğunu belirterek şöyle konuştu: Fırsatçılıkla mücadelede tüketicinin rolüne dikkat çeken Güllü, denetim mekanizmasının yalnızca kamu otoritesiyle sınırlı kalamayacağını şu sözlerle aktardı:'Cezalar afişe edilmeli'Kesilen idari para cezalarının her zaman yeterince caydırıcı olmadığını savunan Güllü, daha ağır yaptırımlar gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: Ramazan kolilerine ilişkin hem tüketicilere hem hayırseverlere uyarılarda bulunan Güllü, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Okan Aslan
Okan Aslan
İbrahim Güllü: Ramazan sonuna kadar fiyatlarda artış olmayacak
13:36 19.02.2026 (güncellendi: 13:39 19.02.2026)
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu.
TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, Gün Ortası programında Ramazan ayında fiyat sabitleme uygulamasını, denetimleri ve Ramazan kolilerine ilişkin uyarılarını anlattı. Güllü, özellikle tüketicinin sahadaki denetim mekanizmasının en önemli unsuru olduğunu söyledi.
Ramazan ayında zincir marketlerde fiyatların sabitlenmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Güllü, uygulamanın tüketici açısından önemli bir adım olduğunu belirterek şöyle konuştu:
Önceki ramazanlarda fiyatlar yüzde 10–15–20 gibi oranlarda artırılıyordu. Böyle bir fırsatçılık vardı. Ticaret Bakanlığımız sektörün beş büyük aktörüyle görüştü ve fiyatların sabitlenmesi yönünde olumlu cevap alındı. Ramazan sonuna kadar fiyatlarda artış olmayacak. Halkımız daha bayramı görmeden bayram müjdesini aldı diyebiliriz.
Fırsatçılıkla mücadelede tüketicinin rolüne dikkat çeken Güllü, denetim mekanizmasının yalnızca kamu otoritesiyle sınırlı kalamayacağını şu sözlerle aktardı:
Tüketici kamu otoritesinin sahadaki gözü ve kulağıdır. Milyonlarca işletmeyi tek tek denetlemek mümkün değil. Fahiş fiyat, etiket-kasa farkı, son kullanma tarihi geçmiş ürün gibi durumlarla karşılaşıldığında ALO 175 hattına, gıda ile ilgili sorunlarda ALO 174’e başvurulmalı. e-Devlet üzerinden Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na ve Reklam Kurulu’na da şikâyet yapılabilir.
Kesilen idari para cezalarının her zaman yeterince caydırıcı olmadığını savunan Güllü, daha ağır yaptırımlar gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:
Bir bakkala verilen ceza yıkım olabilirken, on binlerce şubesi olan zincir market için sinek vızıltısı gibi kalabiliyor. Cezalar afişe edilmeli, tüketicinin göreceği şekilde ilan edilmeli. Tekrarlanan ihlallerde geçici kapatma süresi artırılmalı, gerekirse kalıcı kapatma uygulanmalı. Ayrıca ambalajlı ürünlerde tavsiye edilen satış fiyatı paketin üzerinde yazılmalı.
Ramazan kolilerine ilişkin hem tüketicilere hem hayırseverlere uyarılarda bulunan Güllü, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Ramazan kolisi alan tüketiciler mutlaka içini açıp son kullanma tarihlerini kontrol etsin. Hayırseverler de koli hazırlatırken birkaç paketi açıp kontrol etmeli. Hayır işleyeceğiz derken kimsenin zehirlenmesine sebep olmayalım. İşletmeler de son kullanma tarihi yaklaşmış ürünleri Ramazan kolilerine koyma düşüncesinden vazgeçmeli.