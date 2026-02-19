Gökçer Tahincioğlu'ndan 'Ünsal Ban' portresi: 'Akılalmaz ilişkilerle suçlamalardan kurtuluyor'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Sol Parti MYK Üyesi Alper Taş ve Gazeteci Gökçer Tahincioğlu oldu.
Sol Parti MYK Üyesi Alper Taş, aralarında gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyenlerin de bulunduğu binlerce kişi tarafından imzalanan, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildirinin içeriğini canlı yayında anlattı. Gazeteci Gökçer Tahincioğlu ise 30 Nisan 2025'te borsa manipülasyonu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban'ın portresini çıkardı.
‘Laiklikten korkuyorlar’
Sol Parti MYK Üyesi Alper Taş şunları söyledi:
Öncelikle iktidar bunu bir Ramazan öncesi bilinçli yapılmış bir ve Ramazan'a karşı bir çaba olarak ortaya sermeye çalışıyor. Bu tabii bildiğimiz Erdoğan siyasetinin, iktidar siyasetinin, yani toplumu din üzerinden kutuplaştırma siyasetinin ve toplumu halkın dinini istismar ederek yönetme anlayışının bir tezahürüdür. Bu bildirenin Ramazan'la bir ilgisi yoktur. Ramazan, oruç, namaz, niyaz, inanç meselesi bizim meselemiz değil. Bu inançlarla bizim bir sorunumuz yok. Hiçbir dinle bir sorunumuz yok, hiçbir dini inançla bir sorunumuz yok, İslam'la bir sorunumuz yok, dinle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz siyasal İslamcılıkla, yani halkımızın dinini siyasi istismar ve ticari istismar alanı haline getiren ve buradan siyaseten ve ticaretten sömüren, siyasal İslamcı dinci anlayışla bizim hesabımız var, bizim sorunumuz var. Bu hesaptan hareketle, bu sorundan hareketle laikliği savunuyoruz. Türkiye'nin laik bir ülke olmasını istiyoruz. Gerçi laiklik konusunda da artık çok az bir kazanım kaldı. O kazanımları da tarif etme noktasında iktidar hiç kimseyi dinlemeden, iç toplumun duyarlılıklarını göz ardı ederek yaşamın her alanında, özellikle eğitim alanında dört başı mamur bir biçimde laiklik kazanımlarını tarif eden bir İslamcılaştırma siyasetini almış gidiyor. Biz buna ses çıkardığımızda da vay halkımızın dinine, imanına karşı çıkıyorlar, yok Ramazan'a karşı çıkıyorlar. Ya biz devrimciyiz. Bizim halkımızın kültürel, inançsal meseleyle bir sorunumuz yok. Ama bu siyasal İslamcılarla, bu Amerikan emperyalizmi eliyle geliştirilen, büyütülen ta Yeşil Kuşak stratejisinden İlimli İslam stratejisine kadar geliştirilen bu siyasal İslamcı zihniyetle bizim meselemiz var, bizim sorunumuz var. Bakın bu siyasal İslamcılar emperyalizm eliyle büyütüldü, geliştirildi ve Türkiye tarihine bakın bu emperyalizmin bu siyasal İslamcılarla girdiği ilişkiye paralel Türkiye'deki laiklik de tarif edildi. Doğal olarak bizi batıcılıkla, bizi emperyalizme bağlılıkla itham etmeye çalışılan bu siyasal İslamcıların bizzat çıkış kaynağı emperyalizmdir zaten. Çıkış kaynağı sermayedir. Bu noktada bizim yaklaşımımız nettir. Biz laik bir ülke istiyoruz, demokratik bir ülke istiyoruz. Bu bildirinin Ramazan öncesine denk gelmesi kaldı ki Ramazan olması da buna bir engel değil. Çünkü Ramazan'a dair bir şey söylenmiyor burada. Ramazan bu toplumun bir kültürüdür, inancının bir parçasıdır. Bizim burayla bir sorunumuz yok. Şimdi bugün devlet yukarıdan aşağıya bir mezhep üzerinden toplumu dincileştiriyor. Devlet yapısını dincileştiriyor, eğitimi dincileştiriyor. Kendine ait bir yaşam tarzını yukarıdan aşağıya dayatıyor. Yani bunun örnekleri çok. Zorunlu imam hatipleştirme siyasetinden, zorunlu din derslerine. ÇEDES adı altında tarikat ve vatıflarla protokoller milli eğitimde. Şimdi tekne orucu diye bir şey çıkarmışlar çocuklara. Oruç tutma eğitimi okullarda yapmaktan, oruç çetelesine kadar. Ya ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz biz? Bu memleketin yani dini imanı yeterli olmadı da milli eğitim üzerinden, yani milli eğitim bakanı da milli eğitim bakanı olmaktan çıkmış. Din işleri bakanı gibi çalışıyor. Yani ne oluyoruz? Ne yapıyorsunuz siz? Yani amacınız nedir? Yani siz bunları yapacaksınız. Cumhuriyetin büyük bir kazanımı olan layıklıyı tahrip edeceksiniz. Biz de hepimizin yaşama açısından, ortak yaşama açısından, bir arada yaşama açısından, özgür yaşama açısından en temel ilki olan layıklıyı savunacağız ve bize saldıracaksınız. Bizi tehdit edeceksiniz, bizi dava açacaksınız. Açın bakalım dava, dava açın da bir hesaplaşalım. Yani laikliği, bak bize göre laiklik nedir Mustafa Arkadaş? Aynı zamanda şudur laiklik, dinin de özgürleştirmesidir. Bakın net olarak söylüyorum. Laiklik dinin de özgürleştirmesidir. Yani ne demek dinin özgürleştirilmesi? Ya din bunların elinde esir kalmış vaziyette. Bu din bunların elinde siyasal ve ticari istismar aracı haline getirilmiş vaziyette. O yüzden layıklığa karşılar. Çünkü laiklik oldu mu, din bunların istismar aracı olmaktan çıkacak. O yüzden bunlar istediklerini yapamayacaklar. İstedikleri gibi insanları sömüremeyecekler, istismar edemeyecekler insanların inançlarını. O yüzden laiklikten korkuyorlar.
‘Ünsal Ban’ın kitabı yazılır’
Gazeteci Gökçer Tahincioğlu, şöyle konuştu:
Hatırlanacaktır, Sedat Peker'in ifşaları döneminde, yani her hafta çıkıp bir açıklama yaptığı dönemde, işte bir anda hayatımıza Zehra Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum milletvekiliydi o dönem ve eşi Ünsal Ban geldi. Yani tamam, Zehra Taşkesenlioğlu'yla evliliği, o dönem yaşananlar ayrıca konuşuldu. Çok günlerce biz borsa, şu bu… Ama ondan sonra bir baktık bu adam tutuklanmış. Sonra baktık ki çok ağır suçlanmalara rağmen tahliye edilmiş, işte kaçarken yakalanmış. Sonra bir kez daha kaçarken yakalanmış. Sonra aniden borsa manipülasyonu, çetek kurmak, işte suç örgütü kurmak iddiasıyla bir daha tutuklanmış. İşte 36… Ya bu sefer çok uzun yatar falan dendiği sırada 36 gün yatmış, bir ifade daha vermiş. Hakkında dört ayrı davada yurt dışına çıkış yasağı varken firar etmiş. Şimdi ya tamam hani AKP milletvekiliyle evliliği, Peker’in ifşaları, dönemi falan… Yani bunları topyekun konuştuk da şimdi ben de şuradan hareket ettim. Ya bu adamın kendine münhasır bir durumu var. Ben oradan başlayarak yani nasıl rektör olmuş? Şimdi adam iktisatçı, finans uzmanı, bir hoca, öğretim üyesi, yani havacılıkla ilgili bir üniversitede ne işi var? Buradan başlayarak aslında bir araştırayım diye yola çıktım. Ve inanın yani Türk Hava Kurumu dosyalarının içinden çıkmak mümkün değil. Yani o kadar çok dosya, o kadar çok suçlama, o kadar usulsüzlük, yolsuzluk davası var ki oradan başlayınca baktım ki bu adam gerçekten akıl almaz bir yetenekte. Hem ilişkileri inanılmaz iyi yani emniyetinden yargısına, iş dünyasından, siyasetine kadar. Hem de bir biçimde çok ağır suçlamalardan çok kolayca kurtuluyor. Yani şimdi onun için yazı dizisinin başına da koymuştum. Yani gazetecilerin 8-9 ay bir tane yazdıkları haber nedeniyle tutuklu kaldığı, işte bir sosyal medya mesajı nedeniyle insanların bir yıl, iki yıl tutuklu kaldığı bir ülkede bu insanın her seferinde bunlardan kurtulup bir de firar edebilmesi, bu kadar büyük miktarda paralarla oynayabilmesi akıl almaz bir şey. Zaten ikinci ve üçüncü bölümünde de yazı dizisinin o kısımları yazmaya çalıştım. Bana kalırsa tam da sizin dediğiniz gibi işte biz üç bölüm olarak planladık ama gerçekten daha da geniş ve titiz çalışılsa kitabı yazılacak, filmi çekilecek bir olaylar silsilesi. Ve Türkiye'nin son 15 yılında bu isim var. Bizim meslektaşlarımızın bu kadar ağır bedeller ödediği bir ortamda, işte nedense bu onlarca davaya, onlarca soruşturmaya bu kadar ağır suçlamalara rağmen işte parasını da yurt dışına çıkarmış, kendisi de kaçmış bir biçimde. Hani siz oyunun dışı dediniz belki oyunun dışında ama bir fayda maliyet hesabı yaparsanız hani hayatında rahat gülistanlık geçirmiş bir insandan söz ediyoruz.