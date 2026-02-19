Ceyhun Bozkurt: ABD uçak gemisi mürettebatında ciddi huzursuzluk var

Amerikan gemisinde isyan mı çıkacak diye söylemiştik. ABD uçak gemisi Gerald Ford, Haziran ayında Venezuela açıklarında görevlendirildi. Normalde bu tür gemiler, savaş durumlarında 9 ay diğer konularda 6 ayda bir limana döner. Askerler aileleriyle görüşürü. Gerald Ford Haziran ayında Venezuela’ya gidiyor oradan ani bir kararla İran’a getiriliyor. Olay 8-9 aya çıkacak. Orada görevli askerler ailelerine kavuşmayı beklerken bir anda yeni görevle Orta Doğu’ya transfer oldular ve ne kadar kalacakları belli değil. Ana limandan Akdeniz’e yola çıktığından beri geçen 8 aylık süreçte denizde ve üzerine İran görevi ne kadar sürecek belli değil. Normalde yorgun ve görev sürelerinin ne zaman biteceğini bilmeyen yaklaşık 4 bin – 5 bin denizci var. Teknik meseleler de önemli. Viriginia’da bulunan havuzlarda bakım yapılması gerekiyor, oraya da dönmedi. Gemide ciddi huzursuzluk başladığı yönünde duyumlar var.