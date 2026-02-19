https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/ceyhun-bozkurt-abd-ucak-gemisi-murettebatinda-ciddi-huzursuzluk-var-1103624164.html
Ceyhun Bozkurt: ABD uçak gemisi mürettebatında ciddi huzursuzluk var
Ceyhun Bozkurt: ABD uçak gemisi mürettebatında ciddi huzursuzluk var
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Venezuela'dan Orta Doğu'ya ani bir görevlendirme ile yönlendirilmesinin, mürettebatın rutin...
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD’nin uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un Venezuela görevi sonrası Orta Doğu’ya yönlendirilmesini değerlendirdi.Bozkurt’a göre, yaklaşık 8 ay süren denizde kalış ve belirsiz bir görev süresi, personel ve bakım programı üzerinde ciddi etkiler yaratabilir.Bozkurt, şunları söyledi:
abd
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un Venezuela’dan Orta Doğu’ya ani bir görevlendirme ile yönlendirilmesinin, mürettebatın rutin döngüsünü bozduğunu belirterek, uzatılmış görev döneminin denizciler ve gemi bakım takvimi üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD’nin uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un Venezuela görevi sonrası Orta Doğu’ya yönlendirilmesini değerlendirdi.
Bozkurt’a göre, yaklaşık 8 ay süren denizde kalış ve belirsiz bir görev süresi, personel ve bakım programı üzerinde ciddi etkiler yaratabilir.
Bozkurt, şunları söyledi:
Amerikan gemisinde isyan mı çıkacak diye söylemiştik. ABD uçak gemisi Gerald Ford, Haziran ayında Venezuela açıklarında görevlendirildi. Normalde bu tür gemiler, savaş durumlarında 9 ay diğer konularda 6 ayda bir limana döner. Askerler aileleriyle görüşürü. Gerald Ford Haziran ayında Venezuela’ya gidiyor oradan ani bir kararla İran’a getiriliyor. Olay 8-9 aya çıkacak. Orada görevli askerler ailelerine kavuşmayı beklerken bir anda yeni görevle Orta Doğu’ya transfer oldular ve ne kadar kalacakları belli değil. Ana limandan Akdeniz’e yola çıktığından beri geçen 8 aylık süreçte denizde ve üzerine İran görevi ne kadar sürecek belli değil. Normalde yorgun ve görev sürelerinin ne zaman biteceğini bilmeyen yaklaşık 4 bin – 5 bin denizci var. Teknik meseleler de önemli. Viriginia’da bulunan havuzlarda bakım yapılması gerekiyor, oraya da dönmedi. Gemide ciddi huzursuzluk başladığı yönünde duyumlar var.