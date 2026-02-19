Türkiye
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor.
Türkiye'de yapay et üretimine neden izin verilmiyor?
Türkiye'de yapay et üretimine neden izin verilmiyor?
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de yapay et üretimi ve satışının olmadığını, bu yöndeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay et üretimi ve satışına yönelik iddialara net bir yanıt verdi. Yumaklı, Türkiye'de yapay et üretiminin ve satışının söz konusu olmadığını, haberlerin asılsız olduğunu belirtti.Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali programında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yapay et üretimi ve satışı hakkındaki açıklamasını değerlendirdi.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Dünyada yapay et üretiminin yaygınlaşma sürecine işaret eden Çağatay, şunları söyledi: Bakanlığın açıklamasına değinen Çağatay, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yapay et üretimine neden izin verilmiyor?

09:17 19.02.2026
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de yapay et üretimi ve satışının olmadığını, bu yöndeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Bakanlık olarak önceliklerinin yerli hayvancılık olduğunu vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay et üretimi ve satışına yönelik iddialara net bir yanıt verdi. Yumaklı, Türkiye’de yapay et üretiminin ve satışının söz konusu olmadığını, haberlerin asılsız olduğunu belirtti.
Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali programında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yapay et üretimi ve satışı hakkındaki açıklamasını değerlendirdi.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:

Dünyada yapay et üretiminin yaygınlaşma sürecine işaret eden Çağatay, şunları söyledi:
Biliyorsunuz dünyada şu anda yapay et kullanımı, yapay et üretimi ile ilgili bir süreç var. Bill Gates ile başladı. Yapay et üretimi Amerika Birleşik Devletleri’ne yaygın bir hale gelmeye başladı.
Bakanlığın açıklamasına değinen Çağatay, şunları söyledi:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de yapay et üretilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Zaten üreten yok. Diyelim ki üretmeye başladın. Neden izin vermiyorlar? Çünkü biz gerçek eti bu fiyattan satamayız. Yani kazara yapay et üretilir de, kasap reyonlarında, kasap dolaplarında yapay et yerini alırsa siz bu eti satamazsınız. Ha bugünkü yapay et fiyatları tabii pahalı. Bir süre sonra bu gerçekten böyle harcıâlem bir üretim haline gelirse, o zaman yapay et diğer etten daha ucuz olabilir. Şu anda millete daha fazla acaba pahalı eti nasıl yedirebiliriz? Hele hele Ramazan gelmiş.

