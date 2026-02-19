Türkiye'de yapay et üretimine neden izin verilmiyor?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de yapay et üretilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Zaten üreten yok. Diyelim ki üretmeye başladın. Neden izin vermiyorlar? Çünkü biz gerçek eti bu fiyattan satamayız. Yani kazara yapay et üretilir de, kasap reyonlarında, kasap dolaplarında yapay et yerini alırsa siz bu eti satamazsınız. Ha bugünkü yapay et fiyatları tabii pahalı. Bir süre sonra bu gerçekten böyle harcıâlem bir üretim haline gelirse, o zaman yapay et diğer etten daha ucuz olabilir. Şu anda millete daha fazla acaba pahalı eti nasıl yedirebiliriz? Hele hele Ramazan gelmiş.