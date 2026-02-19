Ahmet Hakan: 'Tarkan’dan sonra laiklik bildirisi'

"Tarkan konserleri, eski Türkiye nostaljisini nasıl coşturup kabarttıysa... 168 aydının imzaladığı “Laiklik Bildirisi” de öyle canlandırdı eski Türkiye nostaljisini. 168 aydın, tam da ramazana bir gün kala eski Türkiye’nin bayıldığı türden bir bildiri yayımladı. Bir tür “Ramazan geldi, hoş gelmedi” yakınması gibi bir şey. Neler yok ki bildiride: “Ortadoğu’nun gerici bataklığı” var. “Gerici saldırılar arttıkça arttı” var. “Laiklik elden gidiyor” var. “Şeriatçı kuşatma altındayız” var.

90’ların bildirilerinde şöyle denirdi: Mollalar İran’a. 168 aydının bildirisinde bu yok ama güncellenmiş versiyon var: Talibanlaşmayacağız.

Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, bu tür bildirilerle çarpışa çarpışa hem iktidara geldiler hem de iktidardaki yerlerini sağlamlaştırdılar. Yani bu alan, Erdoğan ve arkadaşlarının kendilerini süper dinamik, acayip enerjik, muazzam rahat hissettikleri bir alan."