Ahmet Hakan: 'Tarkan’dan sonra laiklik bildirisi'
Ahmet Hakan: 'Tarkan’dan sonra laiklik bildirisi'
Gazeteci Ahmet Hakan, "Eski Türkiye nostaljisi sürüyor: Tarkan’dan sonra laiklik bildirisi" başlıklı yazısında "168 aydının imzaladığı Laiklik Bildirisini”... 19.02.2026, Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan köşesinde şu ifadelere yer verildi:
Ahmet Hakan: 'Tarkan'dan sonra laiklik bildirisi'

07:37 19.02.2026
© AA / Mehmet Murat Önel
Gazeteci Ahmet Hakan, "Eski Türkiye nostaljisi sürüyor: Tarkan’dan sonra laiklik bildirisi" başlıklı yazısında "168 aydının imzaladığı Laiklik Bildirisini” köşesine taşıdı.
Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan köşesinde şu ifadelere yer verildi:

"Tarkan konserleri, eski Türkiye nostaljisini nasıl coşturup kabarttıysa... 168 aydının imzaladığı “Laiklik Bildirisi” de öyle canlandırdı eski Türkiye nostaljisini. 168 aydın, tam da ramazana bir gün kala eski Türkiye’nin bayıldığı türden bir bildiri yayımladı. Bir tür “Ramazan geldi, hoş gelmedi” yakınması gibi bir şey. Neler yok ki bildiride: “Ortadoğu’nun gerici bataklığı” var. “Gerici saldırılar arttıkça arttı” var. “Laiklik elden gidiyor” var. “Şeriatçı kuşatma altındayız” var.

90’ların bildirilerinde şöyle denirdi: Mollalar İran’a. 168 aydının bildirisinde bu yok ama güncellenmiş versiyon var: Talibanlaşmayacağız.

Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, bu tür bildirilerle çarpışa çarpışa hem iktidara geldiler hem de iktidardaki yerlerini sağlamlaştırdılar. Yani bu alan, Erdoğan ve arkadaşlarının kendilerini süper dinamik, acayip enerjik, muazzam rahat hissettikleri bir alan."

"Bildiriye imza atan Ayşe Kulinlerin, Melike Demirağların, Müjde Arların, Rutkay Azizlerin halkın büyük çoğunluğunu ikna etmek gibi bir dertleri yok ki.

Halkın büyük çoğunluğu nefret etmiş, uzaklaşmış, “yandım Allah” diyerek AK Parti’ye sarılmış falan... Zerre umurlarında değil bunların. Neden olsun ki? Erdoğan yine kazanır, bu aydınlar yine bildiriler yayınlarlar ve hayat, onlar için mis gibi akmaya devam eder."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
POLİTİKA
Erdoğan'dan kritik nüfus mesajı: 'Aile yapısının korunması için teyakkuzdayız, çok çok ciddi adımlar atacağız'
Dün, 13:04
