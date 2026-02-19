https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/abd-baskanlik-ucaklarina-trump-ayari-kirmizi-beyaz-altin-rengi-koyu-mavi-1103630383.html

ABD başkanlık uçaklarına Trump ayarı: Kırmızı, beyaz, altın rengi, koyu mavi

ABD’de halihazırda başkanlık uçaklarında mavi-beyaz ağırlıklı tasarım kullanılıyor. Söz konusu renk şeması, John F. Kennedy döneminden bu yana yürürlükteydi.

Yeni tasarım, Air Force One filosunun parçası olan Katar tarafından bağışlanan lüks jet ile Boeing üretimi yeni VC-25B uçaklarda uygulanacak.Ayrıca Başkan Yardımcısı’nı taşıyan ve ‘Air Force Two’ olarak anılan filodaki dört adet C-32 tipi uçağın da aynı renklerle boyanacağı belirtildi.Neden Air Force One?ABD’de ‘Air Force One’ ifadesi, Başkan’ı taşıyan herhangi bir uçak için kullanılan çağrı kodu niteliği taşıyor. Benzer şekilde ‘Air Force Two’ da Başkan Yardımcısı’nı taşıyan uçaklar için kullanılıyor.Trump, ilk başkanlık döneminde istediği renkleri taşıyan bir model uçak görselini kamuoyuyla paylaşmıştı. Tasarımda uçağın üst bölümü beyaz, alt bölümünde ise yatay kırmızı, altın ve mavi şeritler yer alıyordu.Ancak Joe Biden göreve geldikten sonra söz konusu yeniden boyama planını iptal etmişti.Önümüzdeki aylarda görevdeÖte yandan Boeing’in 2018’de imzalanan anlaşma kapsamında yeni nesil Air Force One uçakları üzerinde çalıştığı biliniyor. Katar tarafından bağışlanan uçağın modernizasyon sürecinin devam ettiği ve en geç bu yaz hizmete girmesinin planlandığı aktarıldı. İlk C-32 uçağının ise boyama işleminin tamamlandığı ve önümüzdeki aylarda aktif göreve başlayacağı ifade edildi.

