Deprem davaları böyle yürüyor: Bilirkişi, sanıkla çalışmış

“Endişe kaynaklarımızdan en önemlisi olması gereken konu, deprem. Peki deprem davaları nasıl yürüyor, buna net şekilde örnek olan bir dava var. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ta yıkılan Arıkan Sitesi’nde 112 kişi hayatını kaybetmişti. O enkazdan sadece 5 kişi canlı çıkabildi. Savcılık 19 sanık hakkında iddianame hazırladı. Soruşturma aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden alınan bilirkişi raporu kaba inşaat sırasında görev yapanların asli kusurlu olduğunu gösteriyor, belediye görevlilerinin ise tali kusurlu olduğunu gösteriyordu. Bilirkişi raporunu hazırlayan kişinin daha önce sanıklardan Hacı Mehmet Güler ile beraber çalıştıkları öğrenildi. Müşteki avukatları mahkeme heyetinden bilirkişinin dosyadan çekilmesini istedi. Mahkeme bilirkişiyi görevden çektikten sonra da ilginç bir gelişme yaşanıyor. Yeni bir bilirkişi atanıyor ve hemen 4 gün sonra ek bilirkişi raporu dosyaya ekleniyor. Maalesef bu tür konularda şaşırmayı bile bıraktık”