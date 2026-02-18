https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/madenlerdeki-kamu-yatirimlari-ozel-sirketlere-aciliyor-1103597577.html
Deprem davaları böyle yürüyor: Bilirkişi, sanıkla çalışmış
Deprem davaları böyle yürüyor: Bilirkişi, sanıkla çalışmış
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Kahramanmaraş’ta yıkılan Arıkan Sitesi davası üzerinden deprem... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T12:38+0300
2026-02-18T12:38+0300
2026-02-18T12:39+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
kahramanmaraş
deprem
bilirkişi raporu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 112 kişinin hayatını kaybettiği Arıkan Sitesi'nin ikinci bilirkişi raporunu hazırlayan heyette yer alan Sabriye Merve Dede'nin, sanık mimar Hacı Mehmet Güner ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nde görev yaparken birlikte çalıştığı ortaya çıktı.Konuyu Yeri ve Zamanı'nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları aktardı:
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, kahramanmaraş, deprem, bilirkişi raporu
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, kahramanmaraş, deprem, bilirkişi raporu
Deprem davaları böyle yürüyor: Bilirkişi, sanıkla çalışmış
12:38 18.02.2026 (güncellendi: 12:39 18.02.2026)
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Kahramanmaraş’ta yıkılan Arıkan Sitesi davası üzerinden deprem davalarının nasıl bir seyirde ilerlediği oldu.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 112 kişinin hayatını kaybettiği Arıkan Sitesi'nin ikinci bilirkişi raporunu hazırlayan heyette yer alan Sabriye Merve Dede'nin, sanık mimar Hacı Mehmet Güner ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nde görev yaparken birlikte çalıştığı ortaya çıktı.
Konuyu Yeri ve Zamanı'nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları aktardı:
“Endişe kaynaklarımızdan en önemlisi olması gereken konu, deprem. Peki deprem davaları nasıl yürüyor, buna net şekilde örnek olan bir dava var. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ta yıkılan Arıkan Sitesi’nde 112 kişi hayatını kaybetmişti. O enkazdan sadece 5 kişi canlı çıkabildi. Savcılık 19 sanık hakkında iddianame hazırladı. Soruşturma aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden alınan bilirkişi raporu kaba inşaat sırasında görev yapanların asli kusurlu olduğunu gösteriyor, belediye görevlilerinin ise tali kusurlu olduğunu gösteriyordu. Bilirkişi raporunu hazırlayan kişinin daha önce sanıklardan Hacı Mehmet Güler ile beraber çalıştıkları öğrenildi. Müşteki avukatları mahkeme heyetinden bilirkişinin dosyadan çekilmesini istedi. Mahkeme bilirkişiyi görevden çektikten sonra da ilginç bir gelişme yaşanıyor. Yeni bir bilirkişi atanıyor ve hemen 4 gün sonra ek bilirkişi raporu dosyaya ekleniyor. Maalesef bu tür konularda şaşırmayı bile bıraktık”