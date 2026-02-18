https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/lubnan-tarim-bakani-israil-normal-dozunu-onlarca-kat-asip-havadan-herbisit-puskurttu--1103579540.html
Lübnan Tarım Bakanı: İsrail, normal dozunu onlarca kat aşıp havadan herbisit püskürttü
Lübnan Tarım Bakanı: İsrail, normal dozunu onlarca kat aşıp havadan herbisit püskürttü
İsrail hava kuvvetleri, Lübnan’ın güneyindeki topraklar üzerine büyük miktarlarda zehirli maddeler püskürtüyor; bu da bitki örtüsünü yok ediyor ve insanların... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
Sputnik, Lübnan Tarım Bakanı Nizar Hani ile yaptığı özel söyleşide, söz konusu maddenin niteliği ve ürünler üzerindeki etkisi hakkında bilgi aldı.
İsrail hava kuvvetleri, Lübnan’ın güneyindeki topraklar üzerine büyük miktarlarda zehirli maddeler püskürtüyor; bu da bitki örtüsünü yok ediyor ve insanların sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor.
Sputnik, Lübnan Tarım Bakanı Nizar Hani ile yaptığı özel söyleşide, söz konusu maddenin niteliği ve ürünler üzerindeki etkisi hakkında bilgi aldı.