İSBAK Genel Müdürü Erdem Samut: Yapay zekayı kullanmayı bilmeyenlerin işi riskte

İSBAK akıllı şehircilik teknolojileri geliştiren bir şirket. Trafik sinyalizasyon denetleyici donanım ve yazılımımız var, elektronik denetleme sistemlerini biz yapıyoruz. Sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin birçok şehrinde varız. 44 şehirde ürünlerimiz kullanılıyor.

Muğla ve Adana’da aktif EDS projelerimiz var, Ordu’nun sistemlerini biz işletiyoruz. Ankara’da da sinyalizasyon ürünlerinin önemli kısmı İSBAK menşeli.