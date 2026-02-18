https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/isbak-genel-muduru-erdem-samut-yapay-zekayi-kullanmayi-bilmeyenlerin-isi-riskte-1103590920.html
İSBAK Genel Müdürü Erdem Samut: Yapay zekayı kullanmayı bilmeyenlerin işi riskte
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) Genel Müdürü Erdem Samut, Seyir Hali programında Ali Çağatay’ın konuğu oldu. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
İSBAK Genel Müdürü Erdem Samut, özel sektörden belediyeciliğe uzanan süreci, İBB ekosistemindeki teknoloji şirketlerinin iş bölümünü ve İSBAK’ın yeni dönemde “yazılım ağırlıklı” bir yapıya evrilme hedefini aktardı. Samut, yapay zekânın yazılım alanındaki etkisine de değinerek, “işi elinden alınacak olanın yapay zekayı kullanmayı bilmeyenler” olduğunu söyledi.İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) Genel Müdürü Erdem Samut, şirketin faaliyet alanını ve Türkiye genelindeki yaygınlığını anlatırken, İSBAK’ın yalnızca İstanbul’a hizmet veren bir iştirak olmadığını vurguladı. Samut, şunları söyledi: 'Yeni ülkelerle temaslar sürüyor'Şirketin uluslararası alandaki faaliyetlerine de değinen Samut, belediyecilik teknolojilerinde ihracat yaptıklarını ve yeni pazarlara açıldıklarını ifade etti. Samut, şunları söyledi:Yapay zekânın yazılım sektörüne etkisine ilişkin değerlendirmesinde ise Samut, bu dönüşümün bir tehditten çok verimlilik aracı olduğunu belirtti. Samut, şunları söyledi: 'İstanbul’un jeopolitik ve kültürel avantajı var'2026 yılında İstanbul’da düzenlenecek ITS (Intelligent Transport Systems) Kongresi ile ilgili hazırlıkları ve İstanbul trafiğine yönelik vizyonunu anlatan Samut, hem küresel ölçekte ev sahipliği yapacaklarını hem de kent içi ulaşımda entegrasyonun önemine dikkat çekti. Samut, şunları söyledi:
İSBAK Genel Müdürü Erdem Samut, özel sektörden belediyeciliğe uzanan süreci, İBB ekosistemindeki teknoloji şirketlerinin iş bölümünü ve İSBAK’ın yeni dönemde “yazılım ağırlıklı” bir yapıya evrilme hedefini aktardı.
Samut, yapay zekânın yazılım alanındaki etkisine de değinerek, “işi elinden alınacak olanın yapay zekayı kullanmayı bilmeyenler” olduğunu söyledi.
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) Genel Müdürü Erdem Samut, şirketin faaliyet alanını ve Türkiye genelindeki yaygınlığını anlatırken, İSBAK’ın yalnızca İstanbul’a hizmet veren bir iştirak olmadığını vurguladı. Samut, şunları söyledi:
İSBAK akıllı şehircilik teknolojileri geliştiren bir şirket. Trafik sinyalizasyon denetleyici donanım ve yazılımımız var, elektronik denetleme sistemlerini biz yapıyoruz. Sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin birçok şehrinde varız. 44 şehirde ürünlerimiz kullanılıyor.
Muğla ve Adana’da aktif EDS projelerimiz var, Ordu’nun sistemlerini biz işletiyoruz. Ankara’da da sinyalizasyon ürünlerinin önemli kısmı İSBAK menşeli.
'Yeni ülkelerle temaslar sürüyor'
Şirketin uluslararası alandaki faaliyetlerine de değinen Samut, belediyecilik teknolojilerinde ihracat yaptıklarını ve yeni pazarlara açıldıklarını ifade etti. Samut, şunları söyledi:
İhracat da yapıyoruz. Belediyelere yönelik kavşak yönetim ve trafik sinyal denetleyici ürünlerimizi Balkanlar’a ve Türk Cumhuriyetleri’ne satıyoruz. En son Liberya’ya ihracat gerçekleştirdik. Başkentte önemli kavşakların yönetim sistemlerini yapıyoruz. Yeni ülkelerle de temaslarımız sürüyor.
Yapay zekânın yazılım sektörüne etkisine ilişkin değerlendirmesinde ise Samut, bu dönüşümün bir tehditten çok verimlilik aracı olduğunu belirtti. Samut, şunları söyledi:
Yapay zeka işleri elinden almayacak; yapay zekayı kullanmayı bilmeyenlerin işi riskte. Biz de kod üretiminde yapay zekayı kullanıyoruz, hız sağlıyor ve daha fazla proje üretmemize imkan veriyor. Ama tecrübeli yazılımcıya ihtiyaç devam ediyor. Yapay zekânın ürettiği çıktıyı yönlendirecek ve kontrol edecek insan şart.
'İstanbul’un jeopolitik ve kültürel avantajı var'
2026 yılında İstanbul’da düzenlenecek ITS (Intelligent Transport Systems) Kongresi ile ilgili hazırlıkları ve İstanbul trafiğine yönelik vizyonunu anlatan Samut, hem küresel ölçekte ev sahipliği yapacaklarını hem de kent içi ulaşımda entegrasyonun önemine dikkat çekti. Samut, şunları söyledi:
2026 ITS Kongresi’ni İstanbul’da yapacağız. Bu, akıllı ulaşım teknolojileri alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri ve İstanbul seçildi. 4-5 bin katılımcı bekliyoruz. İstanbul’un jeopolitik ve kültürel avantajı var.
Trafik konusunda ise çıkış yolunun metro yatırımları ve entegrasyon olduğunu düşünüyorum. Ev-iş ile metro durağı arasındaki erişim kolaylaştıkça insanlar araba yerine öngörülebilir toplu taşımayı tercih edecek.