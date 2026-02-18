https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/gayrimenkul-uzmani-nilufer-kas-hazine-kazanacak--1103601512.html
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: Hazine kazanacak
Sputnik Türkiye
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas, Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
okan aslan i̇le gün ortasi
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas, 2025’in satış rakamları, 2026’daki piyasa hareketliliği ve vergi/denetim düzenlemelerinin alıcı-satıcıya etkisini değerlendirdi. Kas, özellikle tapu harcı, rayiç bedel ve ilan doğrulama uygulamalarının hem satış sürecini hem de maliyetleri doğrudan değiştireceğini vurguladı.
Piyasanın “rekor satış” anlatısına temkinli yaklaşan Kas, şunları söyledi:
2025’i 1 milyon 688 bin adet konut satışıyla kapattık; tüm zamanların en çok mülk satılan yılı deniyor ama bunun ne kadarı kentselden döndü, ne kadarı deprem bölgesindeki sosyal konutlar bilmiyoruz. TÜİK’in rakamları konusunda hâlâ soru işaretlerimiz var; total bir rakam verildiği için mecburen rekor diye yorumluyoruz.
'Kredilerin ucu açıldı, bankalar iştahlı'
2026’ya girerken beklenenden erken başlayan hareketliliğe dikkat çeken Kas, şöyle konuştu:
Normalde ocak-şubat rehavet olur; martta hava güzelleşir ev bakmaya başlanır. Ama bu yıl ocak hareketli geçti, şubatın 20’sine geldik yine hareketli.
Kredilerin ucu biraz açıldı, bankalar daha iştahlı; özellikle 5 milyon ve 5 ile 10 milyon bandında ciddi hareket var. 2026’da yine bir rekora imza atabiliriz.
Vergi ve harç kalemlerinde kamu gelirlerinin sert yükseldiğini anlatan Kas, sözlerini şöyle sürdürdü:
Alım-satımda yüzde 2 alıcı, yüzde 2 satıcı olmak üzere toplam yüzde 4 tapu harcı ödüyoruz. 2024’te tapu harcı 95-100 milyar TL bandındaydı; 2025’te yüzde 75 artışla 168 milyar TL hazinenin kasasına girdi.
Bu yıl belediyeler rayiçleri artırınca 2026’da 2025’in üç katından fazla, 400 milyar TL’nin üzerinde bir tahsilat konuşuyoruz; hazine kazanacak.
'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi başladı'
“Düşük bedelle satış” döneminin denetim teknolojileriyle kapanmaya başladığını söyleyen Kas, şunları aktardı:
Maliye MEVA diye bir yapay zeka sistemi kullanıyor; bölgedeki ilanlar, satışlar ve ekspertizlerden fiyat bandı çıkarıyor. O bandın altında satış görünce tebligat gönderip ‘bu bölgede 8-10 milyon, sen 3 milyon göstermişsin’ diyerek pişmanlık istiyor; farkın harcını ödetiyor.
15 Şubat itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi tüm yurtta başladı; yetkisiz, oltalama ilanlar azalacak. İlk iki günde binlerce ilan silindi; düşük gösterecekseniz ilana koymadan satmanız gerekir, yoksa yakalanırsınız.