Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: Hazine kazanacak

Maliye MEVA diye bir yapay zeka sistemi kullanıyor; bölgedeki ilanlar, satışlar ve ekspertizlerden fiyat bandı çıkarıyor. O bandın altında satış görünce tebligat gönderip ‘bu bölgede 8-10 milyon, sen 3 milyon göstermişsin’ diyerek pişmanlık istiyor; farkın harcını ödetiyor.

15 Şubat itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi tüm yurtta başladı; yetkisiz, oltalama ilanlar azalacak. İlk iki günde binlerce ilan silindi; düşük gösterecekseniz ilana koymadan satmanız gerekir, yoksa yakalanırsınız.