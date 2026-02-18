Doç. Dr. Mutlu: Münih’te mevcut sistemin çöküşü itiraf edildi

“Amerikan donanmasının çok büyük bir kısmı bölgeye intikal etti. Hatta bu, başka bölgelerde zayıflık yaratabilecek kadar önemli bir kısmı. Burada ilginç bir şey karşıma çıktı; İran’ın iradesinde en ufak bir değişiklik yok. Amerikan donanması öyle bir riske girdi ki; ben şöyle bir senaryo yazsam; Amerikan donanması orada ağır bir yara alırsa bırakın seçimi, Amerika, Cumhuriyetçiler, Trump ve özellikle oradaki İsrail lobisi hayatının en zor dönemine girer. Amerika da uluslararası platformda ciddi bir sıkıntıya girer. 18 Mart 1915’te Çanakkale açıklarına gelen o büyük Armada ile Çanakkale savunması, ki Osmanlı’nın o tarihte tek bir savaş gemisi bile yok; aradaki güç farkına bakın… O Armada o boğazı geçemedi ve sulara gömüldü. Şu andaki İran ile ABD arasındaki güç dengesi o gelen Armada ile Osmanlı arasındaki güç dengesizliği kadar ağır değil.

Kötü bir algı var; İran’a, Pakistan’a, bunun içinde Türkiye de var tabii, Ortadoğu’ya, bir kısım Doğu Avrupa da var… Buralara Batı’dan öyle bir bakış var ki; bu insanlar yaşam tarzı itibarıyla teknoloji sahibi olamazlar, endüstrileşemezler, kendilerini savunacak silah yapamazlar, organize olamazlar’ Yaşam tarzını öyle bir yargılıyorlar ki yargılarken kendileri gerçeklikten kopuyorlar. İran yıllar önce bir drone prototipi sergilediğinde ‘bu tamamen maket, gerçeklikle alakası yok’ diye dalga geçmişlerdi Batı’da. O gerçeklikten kopukluk bir süre sonra onların stratejilerini de olumsuz etkiliyor. ‘Nasıl olsa bunlar cevap veremez’ diye düşünüyorlar. İran’ın mantalitesini algılayamıyorlar. Şunu oturtamıyorlar; ‘Biz İran’ın yaptığı füzeleri nasıl durduramayız?’ ve gerçekten bu savaşta eğer İran’ın füze yağmurunu durduramazlarsa İsrail haritadan silinebilir. Evet, İran’a çok ağır bir zarar verebilirler ama bütün Ortadoğu sil baştan olabilir, hatta 1917 öncesine dönebilir. O füzeler çok hassas vuruşlar yapabiliyor.”