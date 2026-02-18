https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/dim-cayinda-mahsur-kalan-kopeklerini-kurtardilar-biraz-korktuk-ama-sonucta-yaptigimiza-degdi-1103605716.html

Dim Çayı'nda mahsur kalan köpeklerini kurtardılar: 'Biraz korktuk ama sonuçta yaptığımıza değdi'

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağış sonrası debisi yükselen Dim Çayı'ndaki çardakta mahsur kalan köpekleri "Paşa"yı kurtaran işletme sahibi Serkan Şimşek ile... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağış sonrası debisi yükselen Dim Çayı'ndaki çardakta mahsur kalan köpekleri "Paşa"yı kurtaran işletme sahibi Serkan Şimşek ile çalışanı Abdullah Alp yaşadıklarını anlattı.Dim Çayı yükseldi işletmeler su altında kaldıŞiddetli yağışların etkili olduğu, 13 Şubat 2026'da su seviyesi yükselen Dim Çayı'nın üzerindeki piknik işletmelerine ait çardaklar yerinden çıkarak suda sürüklendi.O sırada evde olan Serkan Şimşek, su seviyesinin yükseldiği uyarısının ardından çalışanı Abdullah Alp'i de alarak köpeklerinin bulunduğu işletmesine gitti.Kapıyı kullanarak köpeği kurtardılarKöpeklerini su içinde yıkılmak üzere olan çardakta gören Şimşek, Alp'in de yardımıyla söktükleri kapıyı rampaya dönüştürerek, "Paşa"yı yukarıya çekip suya düşmeden kurtardılar.Kurtarma sırasında yaşadıkları anları gazetecilere anlatan Şimşek, Dim Çayı'nda su seviyesinin yükseleceği ihtimaliyle bölgenin tahliye edileceği ihbarının yapıldığını söyledi.Kendilerinin de işletmeye gelip köpeklerine bakmak istediklerini anlatan Şimşek, "Paşa isimli köpeğimiz de oradaydı. Yetkililere bilgi vererek bölgeye geldik. Bekleyecek zaman yoktu. Mecburen oraya girmek zorunda kaldık. Korkuyorduk. Yardım için çağırdığım arkadaşla kapıyı söktük. Çatıya çıktık. Nasıl aklıma geldi bilmiyorum o an geldi kapıyı rampa şekline getirerek aşağıya saldık. Patileri kaymasın diye bir de kapının üstüne battaniye attık. Paşa, zor da olsa geldi. Sonra bir şekilde 50-60 kilogram ağırlığındaki köpeği çektik ama nasıl çektik bilmiyorum." dedi.'Muhtemelen kurtulamazdı'Şimşek, bir ara çatıdan aşağıya doğru kayar gibi olduğunu arkadaşının da ayaklarından tuttuğunu anlatarak, "Benim bildiğim bir yerdi. Ne kadar derin ne kadar akış hızı olduğunu bildiğim için kurtulma şansımız vardı ama iyi ki düşmedik. İyi ki de kurtardık köpeği. Kendi başına kurtulabilir miydi, muhtemelen kurtulamazdı." diye konuştu.Kurtarma anını ablasının çektiğini ifade eden Şimşek, o görüntülerin yayımlanmasının ardından da çok güzel tepkiler aldığını dile getirdi.Abdullah Alp ise sabah Serkan'ın yanına gelerek, "Paşa suyun içinde. Onu kurtarmamız lazım" dediğini ifade ederek, "O an ne olacağını düşünmedik. Kurtarma işimiz yarım saat sürdü. Su yükselince biraz korktuk ama sonuçta yaptığımıza değdi. Paşa'mız yerinde." ifadelerini kullandı.

