https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/debisi-4-kat-artti-tunca-nehri-tasti-1103591997.html

Debisi 4 kat arttı: Tunca Nehri taştı

Debisi 4 kat arttı: Tunca Nehri taştı

Sputnik Türkiye

Edirne'de ve kaynağını aldığı Bulgaristan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T09:39+0300

2026-02-18T09:39+0300

2026-02-18T09:39+0300

türki̇ye

edirne

bulgaristan

tunca nehri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103592173_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_99e30655077fe4bd3952fd0d54f61d97.jpg

Tunca Nehri son yağışların ardından taştı.Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den geçerek Meriç'e karışan nehrin debisi, dünden bu yana yaklaşık 4 kat arttı.Son ölçümde saniyede 149 metreküpe ulaşan debi, özellikle yatağın daraldığı kesimlerde suyun taşmasına yol açtı.Er meydanı su altındaDebi artışıyla Sarayiçi Adası'nda su seviyesi yükseldi.Nehir suları, Fatih Köprüsü'nün olduğu alandan çıkarak güreş ağaları ve pehlivan heykellerinin bulunduğu er meydanı giriş kapısına kadar ulaştı.Bu arada, Meriç Nehri'nin debisinde de yükseliş sürüyor.

türki̇ye

edirne

bulgaristan

tunca nehri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

edirne, bulgaristan, tunca nehri