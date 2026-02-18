Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/debisi-4-kat-artti-tunca-nehri-tasti-1103591997.html
Debisi 4 kat arttı: Tunca Nehri taştı
Debisi 4 kat arttı: Tunca Nehri taştı
Sputnik Türkiye
Edirne'de ve kaynağını aldığı Bulgaristan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T09:39+0300
2026-02-18T09:39+0300
türki̇ye
edirne
bulgaristan
tunca nehri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103592173_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_99e30655077fe4bd3952fd0d54f61d97.jpg
Tunca Nehri son yağışların ardından taştı.Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den geçerek Meriç'e karışan nehrin debisi, dünden bu yana yaklaşık 4 kat arttı.Son ölçümde saniyede 149 metreküpe ulaşan debi, özellikle yatağın daraldığı kesimlerde suyun taşmasına yol açtı.Er meydanı su altındaDebi artışıyla Sarayiçi Adası'nda su seviyesi yükseldi.Nehir suları, Fatih Köprüsü'nün olduğu alandan çıkarak güreş ağaları ve pehlivan heykellerinin bulunduğu er meydanı giriş kapısına kadar ulaştı.Bu arada, Meriç Nehri'nin debisinde de yükseliş sürüyor.
türki̇ye
edirne
bulgaristan
tunca nehri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103592173_911:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_96885f2582e6309c69856245b11b03c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
edirne, bulgaristan, tunca nehri
edirne, bulgaristan, tunca nehri

Debisi 4 kat arttı: Tunca Nehri taştı

09:39 18.02.2026
© Cihan DemirciTunca Nehri taştı
Tunca Nehri taştı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
© Cihan Demirci
Abone ol
Edirne'de ve kaynağını aldığı Bulgaristan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası'nda bazı noktalarda yatağından taştı.
Tunca Nehri son yağışların ardından taştı.
Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den geçerek Meriç'e karışan nehrin debisi, dünden bu yana yaklaşık 4 kat arttı.
Son ölçümde saniyede 149 metreküpe ulaşan debi, özellikle yatağın daraldığı kesimlerde suyun taşmasına yol açtı.

Er meydanı su altında

Debi artışıyla Sarayiçi Adası'nda su seviyesi yükseldi.
Nehir suları, Fatih Köprüsü'nün olduğu alandan çıkarak güreş ağaları ve pehlivan heykellerinin bulunduğu er meydanı giriş kapısına kadar ulaştı.
Bu arada, Meriç Nehri'nin debisinde de yükseliş sürüyor.
© Cihan DemirciTunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası'nda bazı noktalarda yatağından taştı
Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası'nda bazı noktalarda yatağından taştı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası'nda bazı noktalarda yatağından taştı
© Cihan Demirci
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала