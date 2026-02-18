https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/cumhurbaskani-erdogan-tarihimizin-hicbir-doneminde-somurgeci-olmadik-1103600395.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin hiçbir döneminde sömürgeci olmadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin hiçbir döneminde sömürgeci olmadık
Etiyopya ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika bölgesinin egemenliğinin gerek işaret ederek...
Resmi ziyaret için bulunduğu Etiyopya dönüş yolunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye, hem Afrika'da hem Ortadoğu'da bunu tesis edecek güce muktedir midir?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

Erdoğan, 'Türkiye'nin Afrika politikasındaki hedefin ne olduğu' sorusuna "Afrika ile ilişkilerimizi geliştirmek, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere her alanda iş birliğimizi ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz" şeklinde yanıt verirken ekledi:

Suriye: Yolun sonunda terör sorunu gündemimizden inşallah ebediyen çıkacaktır

Erdoğan, SDG ve Suriye süreciyle ilgili sorulara ise "Terörsüz Türkiye hedefimize doğru, dikkatli olduğu kadar kararlı, temkinli olduğu kadar sağlam adımlarla ilerliyoruz. Hayırlı bir işe koyulduk ve bunu inşallah başaracağız" şeklinde cevap verirken ekledi:

'İran ve ABD arasındaki sorunlar, diyalog yoluyla çözülsün istiyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ile ilgili açıklamaları ise şöyle:
Resmi ziyaret için bulunduğu Etiyopya dönüş yolunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye, hem Afrika'da hem Ortadoğu'da bunu tesis edecek güce muktedir midir?’ sorusuna şöyle yanıt verdi:
Milletçe tarihimizin hiçbir döneminde bizler sömürgeci olmadık. Afrika’daki insanları kardeşimiz, dostumuz olarak gördük. Bugün kıtada gözlerin ülkemize çevrilmesinin temelinde işte bu tertemiz sicilimiz vardır. Karşılıklı saygı ve eşit ortaklık, bizim Afrika politikamızın esasıdır, pusulasıdır, değişmez ilkesidir. Biz, Afrika'daki meselelere çıkar odaklı, tarafgir bir gözle bakmadık, bakmıyoruz. Ülkemize yönelik bu bakış açısı bizim insani diplomasimizin, barış diplomasisi adımlarımızın başarısında da etkili. Barışın lafla değil, iradeyle tesis edileceğini biliyor ve ona göre adımlar atıyoruz. Türkiye böylesi bir barış tesis etmeye muktedir midir? Muktedirdir evelallah, kimsenin bundan şüphesi olmasın. Çok şükür yalnız da değiliz. Sözümüz de sesimiz de artık çok daha güçlü.
Erdoğan, ‘Türkiye’nin Afrika politikasındaki hedefin ne olduğu’ sorusuna “Afrika ile ilişkilerimizi geliştirmek, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere her alanda iş birliğimizi ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz” şeklinde yanıt verirken ekledi:
Kıtadaki, büyükelçilik sayımızı biliyorsunuz 44'e çıkardık. İktidarı devraldığımız zaman bu sayı 12 idi. Ankara'da 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliği, şu anda faaliyet gösteriyor. Türk yükleniciler, Afrika'da toplam değeri 100 milyar doları bulan 2 binden fazla projeyi üstlenmiş durumda. Kıta genelindeki yatırımlarımızın piyasa değeri 15 milyar doları aştı. 2025 yılında kıtayla dış ticaret hacmimiz yüzde 10 artışla 35 milyar dolara yaklaştı.
Suriye: Yolun sonunda terör sorunu gündemimizden inşallah ebediyen çıkacaktır
Erdoğan, SDG ve Suriye süreciyle ilgili sorulara ise "Terörsüz Türkiye hedefimize doğru, dikkatli olduğu kadar kararlı, temkinli olduğu kadar sağlam adımlarla ilerliyoruz. Hayırlı bir işe koyulduk ve bunu inşallah başaracağız” şeklinde cevap verirken ekledi:
Ülkemizdeki bu güçlü irade, Suriye'ye de şu an itibariyle sirayet etmiştir. Orada terörsüz bölge idealimizi destekleyen sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Bu da bizi ayrıca memnun ediyor. Tam entegrasyona dair adımları anbean takip ediyoruz.
Anlaşmanın uygulanması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, gerçekten emin adımlarla Suriye'de yola devam ediyor. Ayrıca terörle mücadelenin sadece güvenlik meselesi olmadığını sık sık da vurguladım.
Meselenin hukuki ve toplumsal boyutunu da sürekli ele alıyoruz. Şu anda gerek Meclis Başkanımızla gerekse komisyondaki arkadaşlarımızla bu işi çok sıkı tutuyoruz. Sabırla, akılla, kararlılıkla bu yolda elhamdülillah yürüyoruz. Bu yolun sonunda yurdumuza yıllarca zarar vermiş terör sorunu, gündemimizden inşallah ebediyen çıkacaktır.
‘İran ve ABD arasındaki sorunlar, diyalog yoluyla çözülsün istiyoruz’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran ile ilgili açıklamaları ise şöyle:
"İran ile ABD arasındaki sorunlar, diyalog yoluyla çözülsün istiyoruz. Her iki ülke ile de en üst düzeyde temas halindeyiz. Her iki ülke bu noktada. İşte en son İran Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Hemen ertesi gün aynı zamanda ABD Başkanı Trump ile görüşmemi yaptım. Bütün bu görüşmelerde nasıl bir yol alabiliriz bunları konuştuk."
"Biz duvar ören, çatışmaları körükleyen değil, köprü kuran, barışa zemin hazırlayan bir ülke konumundayız. İran'ı hedef alan yeni bir savaş kimseye bir şey kazandırmaz, aksine bölgemiz kaybeder. Biz barışın tarafında olmaya devam ederek müspet temennilerle meseleye yaklaşıyoruz."
"Türkiye olarak İran'a yönelik askeri müdahaleye karşı olduğumuzu bütün muhataplarımıza ilettik. Böylesi bir askeri tırmanmanın, yükselen tansiyonun bölgemizi daha fazla belirsizliğe sürükleyeceğini anlatmayı sürdüreceğiz. Diplomasi kapısı açık olduğu sürece ümit vardır. Biz de bu umudu koruyacağız ve güçlendireceğiz."