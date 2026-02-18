https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/buyukcekmecede-iett-otobusu-bariyere-carpti-yaralilar-var-1103607612.html

Büyükçekmece'de İETT otobüsü bariyere çarptı: Yaralılar var

İstanbul Büyükçekmece'de bir İETT otobüsü yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. 18.02.2026, Sputnik Türkiye

Büyükçekmece'de, D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde seyreden İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi etrafında dönerek durabildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Çalışmalar sürüyorİhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin görüntülerde, otobüsün bariyerlere çarpması ve kendi etrafında döndükten sonra durması, bu sırada da aynı istikamette otobüsün arkasından seyreden araçların bulunması yer alıyor.

