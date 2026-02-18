‘Avrupa Birliği’nin çözülmesiyle Fransa-Almanya birlikteliği de zayıflıyor’

“Almanya’da iki semptom var. Birincisi Almanya’daki ekonomik çöküş. Fransa’da ve diğer Avrupa ülkelerinde olmadığı kadar sert ve radikal bir çöküş var. Almanya kendi derdine düşmüş durumda. Rubio’nun kolonyalist vurgular kısmında değiller. İkinci semptom ise bir kutuplaşma ve bölünme olması. Toplum, kamuoyu ve siyaset bölünmüş durumda. Alman ekonomisinin lokomotifi otomotiv sektörüdür. Bu sektördeki şirketlerin yüzde 72’si Almanya’daki yatırımı azaltmayı planlıyor. Bu çok büyük bir şey. Otomotiv sektöründeki firmalar işten çıkartmalar yaptı. Algı anlamında da ilk defa son on yıllarca Almanya’da bir durum ortaya çıktı. Birkaç on yılda toplumun kaygı duyduğu birinci konu ya göç meselesi ya da iklim değişikliğiydi. Ancak bugün toplumun yüzde 62’si Almanya’daki ekonomik durumu olumsuz olarak değerlendirip birinci sorun olarak görüyor. Bunlar kırılmaya işaret ediyor. Enerji konusu da çok tartışılıyor. Rusya’dan Almanya’nın enerji almaması ve kendi bacağına sıkması çok gündem oldu. Almanya, Çin’den LNG gazı aldı ve bu gündem oldu. Almanya’nın gaz depolarının yüzde 24’ü dolu durumda. Bunlar sıfıra inmiyor ancak enerji meselesi bu kadar riskli bir duruma geldi. Almanya son 50 yılda olmadığı kadar olağanüstü bir borçlanma içine girdi. Ordusunu güçlendirmek için 150 milyar dolar borçlandı. İktisatçılar ‘Bugün borçlandın da yarın bunun acısı çıkacak’ yorumlarını yapıyor. Veronika Grimm isimli iktisatçı ‘2029 yılında durum böyle giderse devlet gelirlerinin tamamı sosyal giderlere, savunma harcamalarına ve faize gidecek’ diyor. Eğitim, kültür, altyapıya kaynak ayrılamayacağını söylüyor.”