“Dört farklı yapay zeka aracına ‘Amerika çalıntı topraklar üzerinde mi kuruldu?’ sorusunu sordular. Aslında çok basit bir soru. Kastın ne olduğu da belli. Grok, reddedici, meydan okuyan ve ‘realist’ bir cevap vermiş. Soruya doğrudan ‘Hayır’ demiş. Sorudaki ‘çalıntı toprak’ ifadesini modern bir retorik slogan olarak nitelendiriyor ve külliyen reddediyor. Argümanı ise tarih boyunca dünyanın her yerinin farklı nedenlerle el değiştirmesi. Bunun insanlık tarihinin doğal bir parçası olduğunu vurguluyor. O halde başkasının başka topraklara girmesine de hiç karışmıyor olması lazım. Ama karışıyorsunuz çünkü işinize geldiği gibi davranıyorsunuz. Meseleyi tarihsel gerçeklikten ziyade güçlü olanın toprağı alması olarak çerçeveliyor. ChatGPT kabullenici ve ahlaki bir cevap veriyor, evet diyor. Tarihsel kayıtların adaletsizlik ve mülksüzleştirme konusunda net olduğunu vurguluyor. Gemini ne evet diyor ne de hayır. Olaya bakıldığı açıya göre yanıtın değişeceğini söyleyerek risk almıyor. Claude ise bunun tartışmalı bir soru olduğunu söylüyor. Kendisi cevap vermiyor ama farklı cevapları derleyerek soruyu masaya yatırıyor. Gemini’ye biraz benzese de daha çok yapılandırıcı ve eğitici bir dil kullanıyor”