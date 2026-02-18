Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/1103607145.html
Kars'ta karla kaplanan menderesler havadan görüntülendi
Kars'ta karla kaplanan menderesler havadan görüntülendi
Sputnik Türkiye
Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Akyaka ilçesinde karla beyaza bürünen menderesler, dronla görüntülendi. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T15:59+0300
2026-02-18T15:59+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
kars
akyaka
menderes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103606404_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_25c0ec3588691919b407c0b7ba212434.jpg
kars
akyaka
menderes
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103606404_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_d81432f32e93a551223eb55dfb5b61ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, kars, akyaka, menderes
фото, fotoğraf, fotoğraf, kars, akyaka, menderes

Kars'ta karla kaplanan menderesler havadan görüntülendi

15:59 18.02.2026
Abone ol
Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Akyaka ilçesinde karla beyaza bürünen menderesler, dronla görüntülendi.
© AA / İdris Karaoğul

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Akyaka ilçesinde karla beyaza bürünen menderesler, dronla görüntülendi.

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars&#x27;ın Akyaka ilçesinde karla beyaza bürünen menderesler, dronla görüntülendi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / İdris Karaoğul

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Akyaka ilçesinde karla beyaza bürünen menderesler, dronla görüntülendi.

© AA / İdris Karaoğul

İlçenin Demirkent ve Kalkankale köyleri arasından geçen menderesler karla kaplandı.

İlçenin Demirkent ve Kalkankale köyleri arasından geçen menderesler karla kaplandı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / İdris Karaoğul

İlçenin Demirkent ve Kalkankale köyleri arasından geçen menderesler karla kaplandı.

© AA / İdris Karaoğul

Yöre halkının yaz aylarında tarlasını suladığı, balık tuttuğu, kazlarını yüzdürdüğü ve etrafında hayvanlarını otlattığı mendereslerin çevresi, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

Yöre halkının yaz aylarında tarlasını suladığı, balık tuttuğu, kazlarını yüzdürdüğü ve etrafında hayvanlarını otlattığı mendereslerin çevresi, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / İdris Karaoğul

Yöre halkının yaz aylarında tarlasını suladığı, balık tuttuğu, kazlarını yüzdürdüğü ve etrafında hayvanlarını otlattığı mendereslerin çevresi, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

© AA / İdris Karaoğul

Yazın tarım ile hayvancılığa can suyu olan menderesler, kışın da karla kaplı haliyle güzel manzaralar oluşturdu.

Yazın tarım ile hayvancılığa can suyu olan menderesler, kışın da karla kaplı haliyle güzel manzaralar oluşturdu. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / İdris Karaoğul

Yazın tarım ile hayvancılığa can suyu olan menderesler, kışın da karla kaplı haliyle güzel manzaralar oluşturdu.

© AA / İdris Karaoğul

Menderesler, bir nehrin akıntısının veya baka bir su yolunun kanalındaki bir dizi düzenli kıvrımlı eğrilerden, kıvrımlardan ve döngülerden biridir.

Menderesler, bir nehrin akıntısının veya baka bir su yolunun kanalındaki bir dizi düzenli kıvrımlı eğrilerden, kıvrımlardan ve döngülerden biridir. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / İdris Karaoğul

Menderesler, bir nehrin akıntısının veya baka bir su yolunun kanalındaki bir dizi düzenli kıvrımlı eğrilerden, kıvrımlardan ve döngülerden biridir.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала