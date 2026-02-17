https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/tbmm-baskani-kurtulmus-bundan-sonra-geregi-tbmm-cercevesinde-yerine-getirilecektir-1103581221.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Valiler Buluşması' programında yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 17.02.2026, Sputnik Türkiye

81 ilden gelen valilerin katılımıyla düzenlenen 'Valiler Buluşması' programında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşma yaptı.Terörsüz Türkiye Raporu'na değinen Kurtulmuş, “Meclis olarak bu tarihi sorumluluk da yerine getirilmiş olacak. Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir” ifadelerini kullandı.

