https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/tbmm-baskani-kurtulmus-bundan-sonra-geregi-tbmm-cercevesinde-yerine-getirilecektir-1103581221.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Valiler Buluşması' programında yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T21:47+0300
2026-02-17T21:47+0300
81 ilden gelen valilerin katılımıyla düzenlenen 'Valiler Buluşması' programında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşma yaptı.Terörsüz Türkiye Raporu'na değinen Kurtulmuş, “Meclis olarak bu tarihi sorumluluk da yerine getirilmiş olacak. Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir” ifadelerini kullandı.
21:47 17.02.2026
Abone ol
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Valiler Buluşması' programında yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
81 ilden gelen valilerin katılımıyla düzenlenen 'Valiler Buluşması' programında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşma yaptı.
Terörsüz Türkiye Raporu'na değinen Kurtulmuş, “Meclis olarak bu tarihi sorumluluk da yerine getirilmiş olacak. Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir” ifadelerini kullandı.
