https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/tbmm-baskani-kurtulmus-bundan-sonra-geregi-tbmm-cercevesinde-yerine-getirilecektir-1103581221.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Valiler Buluşması' programında yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T21:47+0300
2026-02-17T21:47+0300
2026-02-17T21:47+0300
türki̇ye
türkiye
numan kurtulmuş
tbmm
vali
vali yardımcısı
terörsüz türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103581050_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_953a83d9ab7b1a80cbde88539c56e643.jpg
81 ilden gelen valilerin katılımıyla düzenlenen 'Valiler Buluşması' programında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşma yaptı.Terörsüz Türkiye Raporu'na değinen Kurtulmuş, “Meclis olarak bu tarihi sorumluluk da yerine getirilmiş olacak. Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/tbmm-terorsuz-turkiye-raporu-hazir-izleme-ve-raporlama-mekanizmasi-olmadan-adim-atilmamali-1103559616.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103581050_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_44bb5598cfef4a9a7b88ba60e25640fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, numan kurtulmuş, tbmm, vali, vali yardımcısı, terörsüz türkiye
türkiye, numan kurtulmuş, tbmm, vali, vali yardımcısı, terörsüz türkiye
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Valiler Buluşması' programında yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
81 ilden gelen valilerin katılımıyla düzenlenen 'Valiler Buluşması' programında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşma yaptı.
Terörsüz Türkiye Raporu'na değinen Kurtulmuş, “Meclis olarak bu tarihi sorumluluk da yerine getirilmiş olacak. Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir” ifadelerini kullandı.