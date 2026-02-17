https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/son-yagislar-etkili-oldu-mu-istanbul-ve-ankarada-barajlar-doldu-mu-1103557300.html
Son yağışlar etkili oldu mu? İstanbul ve Ankara'da barajlar doldu mu?
Son yağışlar etkili oldu mu? İstanbul ve Ankara'da barajlar doldu mu?
Sputnik Türkiye
Türkiye son haftalarda yağışlı havanın etkisi altında. Hem İstanbul hem de Ankara'da ülkenin büyük bölümünde olduğu gibi sağanak etkili oldu. Peki yağışlar... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T09:51+0300
2026-02-17T09:51+0300
2026-02-17T09:51+0300
türki̇ye
ankara
i̇stanbul
i̇ski̇
aski̇
ankara su ve kanalizasyon i̇daresi (aski̇)
baraj
baraj doluluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098743858_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_23305d9cf8567671ec61f26565154eaf.jpg
İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı 17 Şubat itibarıyla yüzde 39.56 oldu. İSKİ'nin verilerine göre 16 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:• Alibey Barajı yüzde 33.67• Büyükçekmece Barajı yüzde 28.36• Darlık Barajı yüzde 58.05• Elmalı Barajı yüzde 89.96• Istrancalar Barajı yüzde 68.56• Kazandere Barajı yüzde 32.96• Pabuçdere Barajı yüzde 20.87• Sazlıdere Barajı yüzde 25.08• Terkos Barajı yüzde 24.79• Ömerli Barajı yüzde 56.02Ankara baraj doluluk oranlarıASKİ barajlardaki güncel verileri açıkladı Barajların tam ve aktif doluluk oranları belli oldu. Yağışlar su seviyelerini kısmen yükseltse de mevcut tablo temkinli olunması gerektiğini gösterdi.Ankara’da yeni haftada beklenen sağanak yağışların, baraj doluluk oranlarının artmasına sınırlı da olsa katkı sağlaması bekleniyor. 16 Şubat Pazartesi günü kent genelinde sağanak yağmur etkili olurken, hava sıcaklıkları en düşük 8, en yüksek 18 derece olarak ölçülecek. 17 Şubat Salı günü ise sağanak geçişlerinin sürmesi öngörülüyor; sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek, en yüksek 15 derece olacak.Ankara'da baraj doluluk oranı yükseldiAnkara’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimeleri barajlara sınırlı da olsa katkı sağladı. Yetkililerin paylaştığı güncel verilere göre kentte toplam doluluk oranı dün yüzde 21,25 seviyesindeyken, bugün itibarıyla yüzde 22.47'ye yükseldi.Ankara barajlarının aktif doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 13.08'e yükseldi.• Akyar Barajı: %32.73• Çubuk 2 Barajı: 27.33• Kargalı Barajı: %100• Kavşakkaya Barajı: %22.91• Kurtboğazı Barajı: %22,59• Çamlıdere Barajı: %20,40• Eğrekkaya Barajı: %38.18• Peçenek Barajı: %21.39• Kesikköprü Barajı: %100• Türkeşrefli Barajı: %5,92
türki̇ye
ankara
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098743858_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_81f6140d3c30c7de3be46defb0d26700.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
barajlar doluluk oranı,baraj doluluk, ankara baraj doluluk, istanbul baraj doluluk, baraj doluluk oranları
barajlar doluluk oranı,baraj doluluk, ankara baraj doluluk, istanbul baraj doluluk, baraj doluluk oranları
Son yağışlar etkili oldu mu? İstanbul ve Ankara'da barajlar doldu mu?
Türkiye son haftalarda yağışlı havanın etkisi altında. Hem İstanbul hem de Ankara'da ülkenin büyük bölümünde olduğu gibi sağanak etkili oldu. Peki yağışlar barajların dolmasını sağladı mı? İstanbul ve Ankara'da barajların son doluluk oranı ne?
İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı 17 Şubat itibarıyla yüzde 39.56 oldu.
İSKİ'nin verilerine göre 16 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 33.67
• Büyükçekmece Barajı yüzde 28.36
• Darlık Barajı yüzde 58.05
• Elmalı Barajı yüzde 89.96
• Istrancalar Barajı yüzde 68.56
• Kazandere Barajı yüzde 32.96
• Pabuçdere Barajı yüzde 20.87
• Sazlıdere Barajı yüzde 25.08
• Terkos Barajı yüzde 24.79
• Ömerli Barajı yüzde 56.02
Ankara baraj doluluk oranları
ASKİ barajlardaki güncel verileri açıkladı Barajların tam ve aktif doluluk oranları belli oldu. Yağışlar su seviyelerini kısmen yükseltse de mevcut tablo temkinli olunması gerektiğini gösterdi.
Ankara’da yeni haftada beklenen sağanak yağışların, baraj doluluk oranlarının artmasına sınırlı da olsa katkı sağlaması bekleniyor. 16 Şubat Pazartesi günü kent genelinde sağanak yağmur etkili olurken, hava sıcaklıkları en düşük 8, en yüksek 18 derece olarak ölçülecek. 17 Şubat Salı günü ise sağanak geçişlerinin sürmesi öngörülüyor; sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek, en yüksek 15 derece olacak.
Ankara'da baraj doluluk oranı yükseldi
Ankara’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimeleri barajlara sınırlı da olsa katkı sağladı. Yetkililerin paylaştığı güncel verilere göre kentte toplam doluluk oranı dün yüzde 21,25 seviyesindeyken, bugün itibarıyla yüzde 22.47'ye yükseldi.
Ankara barajlarının aktif doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 13.08'e yükseldi.
• Kavşakkaya Barajı: %22.91
• Kurtboğazı Barajı: %22,59
• Çamlıdere Barajı: %20,40
• Eğrekkaya Barajı: %38.18
• Kesikköprü Barajı: %100
• Türkeşrefli Barajı: %5,92