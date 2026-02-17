https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/shakespeare-ailesine-dair-yuzyillik-sir-cozuldu-gizli-belge-kiz-kardese-ait-cikti-1103569986.html

Shakespeare ailesine dair yüzyıllık sır çözüldü: Gizli belge 'kız kardeşe' ait çıktı

Shakespeare ailesine dair yüzyıllık sır çözüldü: Gizli belge ‘kız kardeşe’ ait çıktı

Stratford-upon-Avon’daki aile evinde 1757’de bulunan ve “J. Shakespeare” imzasını taşıyan dini metnin, Shakespeare’in babasına değil, kız kardeşi Joan’a ait olabileceği öne sürüldü.

İngiltere’nin Stratford-upon-Avon kentindeki Shakespeare Ailesi Evi’nin çatı kirişleri arasında 1757’de bulunan bir parşömen, yüzyıllardır tarihçilerin kafasını kurcalıyordu. “J. Shakespeare” imzasını taşıyan dini metin, uzun süre büyük yazarın babası John Shakespeare’e atfedildi.Ancak Bristol Üniversitesi'nden araştırmacılarının Shakespeare Quarterly dergisinde yayımlanan çalışması, bu varsayımı sarsıyor. Çalışmaya göre söz konusu belgeyi kaleme alan kişi John değil, William Shakespeare’in daha az bilinen kız kardeşi Joan Shakespeare Hart olabilir.Elizabeth dönemi için 'tehlikeli'Söz konusu belge, 17’nci yüzyıla ait az bilinen bir İtalyan dini metni olan The Last Will and Testament of the Soul’a (Son Dilek ve Ruh'un Ahiti) yoğun göndermeler içeriyor ve yazarı “iyi bir Katolik olarak ölmeye” yemin ediyor.Eğer metin gerçekten John Shakespeare’e ait olsaydı, bu durum onun 1601’deki ölümüne dek sürdürdüğü bilinen Protestan kimliğiyle çelişecek ve Elizabeth dönemi İngiltere’sinde tehlikeli sayılabilecek gizli bir Katolik bağlılığına işaret edecekti. Bu nedenle bazı uzmanlar belgeyi yıllarca “sahte” olarak nitelendirdi.Ancak Steggle, dijital arşivler aracılığıyla söz konusu İtalyan metnin erken baskılarını inceleyerek parşömenin John Shakespeare’in ölümünden sonra yazılmış olabileceği sonucuna vardı. Böylece geriye “J. Shakespeare” olarak yalnızca Joan kalıyor.Gizemli aile, eksik biyografi1564-1616 yılları arasında yaşayan William Shakespeare, ardında ne mektup ne el yazması taslak ne de kapsamlı kişisel kayıt bıraktı. Farklı yazımlarla atılmış yalnızca altı imzası günümüze ulaştı. Bu belirsizlik, onun 37 bin kelimelik oyun külliyatı ve İngilizceye kazandırdığı yüzlerce sözcükle tezat oluşturuyor.Shakespeare’in yaşamındaki yedi yıllık boşluk ise “kayıp yıllar” olarak anılıyor. Kimi iddialara göre bu dönemde saklanıyordu.Tiyatrodan aile evine uzanan sırShakespeare, Londra’da Globe Theatre’ın kuruluşunda yer alarak tiyatro dünyasında adını sağlamlaştırdı. Buna karşın ailesiyle ilişkisini ve inanç dünyasını büyük ölçüde özel tuttuğu düşünülüyor.Bazı tarihçiler, Shakespeare ailesinin Katolik sempatizanı olduğunu ve Protestan İngiltere’de dikkat çekmemek için sessiz bir yaşam sürdüğünü öne sürüyor. Hatta kimi yorumlara göre Shakespeare’in ölüm döşeğinde Katolik ayini aldığı bile iddia ediliyor.Yeni çalışma, Joan’ın aile evinde uzun yıllar yaşadığını ve söz konusu parşömenin bulunduğu mekana erişimi olduğunu vurguluyor. Kocasını kaybettikten sonra dört çocuğuyla burada yaşamını sürdüren Joan’ın, gizli bir Katolik destekçisi olması ihtimali, Shakespeare ailesinin inanç geçmişine yeni bir boyut kazandırıyor.Yüzyıllardır süren tartışma henüz tamamen kapanmış değil. Ancak çatı arasından çıkan bu parşömen, edebiyat tarihinin en büyük figürlerinden birinin ailesine dair anlatıyı yeniden yazabilecek güçte görünüyor.

