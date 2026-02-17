Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/osman-nuri-cerit-komisyon-raporu-bitti-komisyonda-oylanacak-1103560692.html
Osman Nuri Cerit: Komisyon raporu bitti; komisyonda oylanacak
Osman Nuri Cerit: Komisyon raporu bitti; komisyonda oylanacak
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T11:27+0300
2026-02-17T11:27+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
türkiye
haberler
çarşamba
suriye
i̇ran
pkk
tbmm
fetö
radyo sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099563785_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c7b324ae88ac6285144191881ce78eed.jpg
Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı taslak raporun detaylarını anlattı. Raporda sadece PKK terör örgütünün silah bırakmasının kapsama alındığı, herhangi bir infaz düzenlemesinin olmadığını hatırlatan Cerit, şunları söyledi:
çarşamba
suriye
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099563785_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5aafcce5cfa114601dd3c3fffbb8b44e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, çarşamba , suriye, i̇ran, pkk, tbmm, fetö, radyo sputnik, radyo, radyo
türkiye, haberler, çarşamba , suriye, i̇ran, pkk, tbmm, fetö, radyo sputnik, radyo, radyo

Osman Nuri Cerit: Komisyon raporu bitti; komisyonda oylanacak

11:27 17.02.2026
© Ceyhun BozkurtCeyhun Bozkurt
Ceyhun Bozkurt - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
© Ceyhun Bozkurt
Abone ol
Sputnik Türkiye muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı taslak raporun detaylarını anlattı. Raporda sadece PKK terör örgütünün silah bırakmasının kapsama alındığı, herhangi bir infaz düzenlemesinin olmadığını hatırlatan Cerit, şunları söyledi:
Raporun yazımı bitti, bir taslak ortaya çıktı. Rapor komisyon üyelerine gönderildi. Çarşamba günü komisyon üyeleri düşüncelerini aktaracak. Raporun son haline ilişkin öneriler Çarşamba günü sunulacak. Komisyon kararları nitelikli çoğunlukla alınıyor. 3’te 2’si evet derse rapor TBMM’ye gelecek. Komisyonun önceki toplantılarında önerilere bakıldığında, sonrasında bazı maddeler konuşulmaya başlanıyor. Umut Hakkı ifadesi raporda net bir şekilde yer almıyor. AİHM’in Öcalan kararlarına atıf yapıldı. Öcalan ile ilgili 2019 yılında verilen kararda belli aralıklarla hakim karşısına çıkabilmesine ilişkin düzenleme yapılması isteniyordu. Bu kapsamda yeniden durumlarının değerlendirileceği süreç ortaya çıkacak. Öcalan dahil olmak üzere birçok terör örgütü yöneticisi yeniden mahkeme karşısına çıkabilecek ve durumları değerlendirilecek. Artık affediliyorlar denilmiyor ancak tamamen mahkemeye bırakılıyor. Öcalan sıfırdan yargılanmayacak ama şimdiki mahkumiyet kararı yeniden ele alınacak. PKK dışında başka bir terör örgütü yok. Şu anda infaz düzenlemesi yok. Komisyon bunu çalışmıyor. Terör örgütünün üst düzey yöneticileri kapsamında üçüncü ülke formülü gündeme gelmişti. Terör yöneticileri, Suriye, İran, Irak gibi değil de Norveç, İsveç gibi uzak yerlere gönderilmesi ve orada yaşaması konuşuluyor. Terör örgütünün bittiği kesinleştikten sonra buna ilişkin terörle mücadele kanununda yer alan maddelerin uygulanmasına gerek kalmıyor. Bunlardan bir tanesi de kayyumdu. Bununla ilgili bir değerlendirme yapılmasına gerek kalmayacak çünkü terör örgütü ortadan kalmış olacak. Silah bırakma tanımına uymayacak tek yapı FETÖ’dür. Bunlar biraz daha istihbarat örgütlerinin kullandığı bir aparat durumunda. Bir terör örgütü gibi eylem yapmıyor olabilir ama devletin içine sızıp ele geçirme gibi başka bir amaç doğrultusunda hareket ettiği için bu kapsama girmeyecek bir terör örgütü FETÖ’dür.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала