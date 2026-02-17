Osman Nuri Cerit: Komisyon raporu bitti; komisyonda oylanacak

Raporun yazımı bitti, bir taslak ortaya çıktı. Rapor komisyon üyelerine gönderildi. Çarşamba günü komisyon üyeleri düşüncelerini aktaracak. Raporun son haline ilişkin öneriler Çarşamba günü sunulacak. Komisyon kararları nitelikli çoğunlukla alınıyor. 3’te 2’si evet derse rapor TBMM’ye gelecek. Komisyonun önceki toplantılarında önerilere bakıldığında, sonrasında bazı maddeler konuşulmaya başlanıyor. Umut Hakkı ifadesi raporda net bir şekilde yer almıyor. AİHM’in Öcalan kararlarına atıf yapıldı. Öcalan ile ilgili 2019 yılında verilen kararda belli aralıklarla hakim karşısına çıkabilmesine ilişkin düzenleme yapılması isteniyordu. Bu kapsamda yeniden durumlarının değerlendirileceği süreç ortaya çıkacak. Öcalan dahil olmak üzere birçok terör örgütü yöneticisi yeniden mahkeme karşısına çıkabilecek ve durumları değerlendirilecek. Artık affediliyorlar denilmiyor ancak tamamen mahkemeye bırakılıyor. Öcalan sıfırdan yargılanmayacak ama şimdiki mahkumiyet kararı yeniden ele alınacak. PKK dışında başka bir terör örgütü yok. Şu anda infaz düzenlemesi yok. Komisyon bunu çalışmıyor. Terör örgütünün üst düzey yöneticileri kapsamında üçüncü ülke formülü gündeme gelmişti. Terör yöneticileri, Suriye, İran, Irak gibi değil de Norveç, İsveç gibi uzak yerlere gönderilmesi ve orada yaşaması konuşuluyor. Terör örgütünün bittiği kesinleştikten sonra buna ilişkin terörle mücadele kanununda yer alan maddelerin uygulanmasına gerek kalmıyor. Bunlardan bir tanesi de kayyumdu. Bununla ilgili bir değerlendirme yapılmasına gerek kalmayacak çünkü terör örgütü ortadan kalmış olacak. Silah bırakma tanımına uymayacak tek yapı FETÖ’dür. Bunlar biraz daha istihbarat örgütlerinin kullandığı bir aparat durumunda. Bir terör örgütü gibi eylem yapmıyor olabilir ama devletin içine sızıp ele geçirme gibi başka bir amaç doğrultusunda hareket ettiği için bu kapsama girmeyecek bir terör örgütü FETÖ’dür.