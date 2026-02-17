Murat Övüç'ün avukatı Çağdaş Çelik: Müvekkilim 'ben niye tutukluyum' diye bana soruyor

Aslında iddianame de pek bu sorulara yanıt veriyor gibi görünmüyor. Çünkü suçlamayla, suçun tanımıyla ilgisi olmayan ifadeler var iddianamelerde. İddianamede cümlelere baktığınızda çok anlamsız. Hani okuyup okuyup, hani sonunda sonra, hani sanki bir sayfa sonrasında mı açıklayacak diye bekliyorsunuz ama hiç öyle bir açıklama yok. Açıkçası biz bulamadık. Ben ve beraber çalıştığım avukat arkadaşlarım birkaç defa bakmamıza rağmen suçlamanın nedenini, temelini, o cezalandırma için aranan maddi manevi koşulları biz bulamadık. Muhtemelen savcılık da bulamamış ama madem o kadar tutuklu tuttuk, bir şeyler yapmamız gerekir, yazmamız gerekir mantığıyla hareket etmişler diye düşünüyoruz. İddianamede bunun üzerine, suç başlığı o şekilde. Ancak şöyle garip bir durum var. Türk Ceza Kanunu 216. maddenin birinci fıkrası halkı kim ve düşmanlığa tahrik. Ancak bunun aynı maddenin üçüncü fıkrasında dini simgeler ibareti geçer. Şimdi burada ısrarla halkı kim ve düşmanlığa tahrik demelerinin tek bir sebebi var. Yani neden üçüncü fıkraya değil de 216. maddenin üçüncü fıkrasındaki dini simgelerle alay etme maddesine değil de ısrarla ana maddede kalıyorlar diye düşünüyoruz. Sebebi 216. maddenin üçüncü fıkranın ceza makası diyebileceğimiz ceza aralığı 6 ayla 1 yıl. Ama 216. maddenin birinci fıkrasında 1 ve 3 yıl ceza makası var. Burada kanunumuzda 2 yıl ve altındaki cezalara tutuklama yasağı var. Hal bu durum olduğu için mecburen 216. maddenin birinci fıkrasına 1 dediklerini düşünüyoruz. Çünkü üçüncü fıkraya gitseler yani başörtü taktığı dini değerlerle alay ettiği suçlamasına gitseler tutuklayamayacaklardı. Bu yüzden bu maddede ısrar ediyorlar ama bakalım duruşmada ne diyecekler nasıl bir suçlama yöneltilecek onu bekliyoruz merakla. Sadece Murat Övüç'ün soy ismini bile yanlış yazdık. Murat Övüç yazmış. Yani ne kadar dikkatli çalıştıkları, dosyalara ne kadar önem verdikleri buradan bile anlaşılabilir. Bu bizim için önemli bir durumdur. Belki sıradan bir vatandaş için bu ne olacak bir tane harften denilebilir ama hayır. Siz sonuçta bir insanın tutukluluğuna karar verdiriyorsunuz. Bu insana aylardır tutuklu tutuyorsunuz. Ama o kadar özensiz çalışıyorsunuz ki ilk baştaki harf yanlışlığı bile soy isimdeki harf yanlışlığı bile kopyala yapıştırı yaptığınız için devam ediyor. Bu 20 saniyelik video ısrarla bilirkişiye gönderildi. Düşünebiliyor musunuz? Bu videoda ses yok sadece bir tane şarkı gibi bir şey koymuş altına. Bir tek kelime dahi etmiyor. Gittik savcı beye söyledik. Bunu niye bilirkişiye gönderiyorsunuz? Bilirkişi burada ne söyleyecek? Adamın ağzından çıkan kelime yok. Netleştirilmesi gereken bir görüntü yok. Anlaşılmayan bir konuşma yok. Ne için bilirkişiye sevk ediyorsunuz? Ben öyle uygun gördüm dedi. Bile 2,5-3 haftaya yakın bilirkişilere vakit kaybedildi. Hala anlam veremiyor. Maalesef o da bana soruyor. Ben niye tutukluyum diyor. Ben de diyorum ki onu savcılık da bilmiyor. Suç ceza mahkemesi de bilmiyor. O tutukluluğun değerlendirilmesinde suç ceza mahkemesine çıktık biz. Suç ceza mahkemesi hakimine direkt bu videodaki görüntüden anlık bir kareyi ekran görüntüsü alıp bir yutup ben duruşmaya götürmüştüm tutuk incelemesine. Dedim ki müsaadenizle bir şey göstereceğim. Buyurun dedi. Kağıdı çevirdim. Hakim gülmeye başladı. Sonra dedi ki affedersiniz. Dur dedim sorun yok çünkü benim amacım zaten bunu ispatlamaktı. Yani Murat'ın bu videosunu gören insanlar da bırakın halkı kime düşmanlığa tahrik, sinir, stres bir şeyler oluşmasını oluşabilecek tek tepki bu. Gülmek. Yani Murat birileriyle ya da bir şeyle dalga geçmiyor. İnsanlar kendilerince belki de Murat'la dalga geçiyor ya da gülüyor. Siz ne diye hala ısrar ediyorsunuz tutukluluğunda diye sorduğumuzda bir süre ara verdi. Bir 10 dakika sonra tekrar içeri aldığında tutukluluk devamlı. Gerekçe yok.