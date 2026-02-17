‘Münih Güvenlik Konferansı’ndan özgürlük ummak ahmaklık, Türkiye de bununla yüzleşmeli’

“Mazlum Abdi’nin Münih Güvenlik Konferansı’na Suriye heyeti mensubu olarak katılması dikkat çekiciydi. Bu; ABD’den, İsrail’den, İngiltere’den bağımsız olmadı. HTŞ kökenli olan Ahmet Şara liderliği, ABD ve İsrail dahil olmak üzere Batılı güçlere bunu sorarak Mazlum Abdi’yi Suriye resmi heyetine dahil etti. Etnik temelli, eli teröre bulaşmış PKK ve YPG gibi hiçbir hareket anti emperyalist olmaz. Ancak emperyalizmin uzantısı, uydusu olurlar. Bu Suriye’de de İran’da da Türkiye’de de böyledir. Etnik temelli ve ayrılıkçı bir harekettir ve bir terör örgütüdür. Anti emperyalist olması için öncelikle sınıf temelli olmaları gerekir. Türkiye’de de PKK/PYD terör örgütü bir sol hareket olarak göstermeye çalışıldı. Onun siyasal uzantısı DEM Parti; etnik temelli olduğu için en gerici, en faşizan, en bağnaz siyasal parti olarak sağın da en sağında konumlanıyor. Kimlik siyasetine ‘sol siyaset’ diyenler var. Bu en hafif tabirle aklımızla alay etmektir. Türkiye, MİT ile Hazine ve Maliye vekili üzerinden temsil edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Münih’e katılmadı. Bu hangi müzakere ve dinamikler neticesinde oldu acaba? Acaba Mazlum Abdi katıldığı için mi dışişleri düzeyinde katılım sağlanmadı yoksa başka bir gerekçe mi var göreceğiz.”