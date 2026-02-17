‘Münih Güvenlik Konferansı’ndan özgürlük ummak ahmaklık, Türkiye de bununla yüzleşmeli’
Akademisyen Prof. Dr. Barış Doster’e göre bu yıl 62’ncisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’ndan; insan hakları, demokrasi ve özgürlük adına bir çıktı beklemek ‘ahmaklık.’ Doster, Türkiye’nin de bu ahmaklıkla yüzleşmesi gerektiği görüşünde.
Münih Güvenlik Konferansı, Batı’nın stratejik açmazları ve diplomatik tutarsızlıklarının gölgesinde tamamlandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin ağır eleştirilerine hedef olan zirve; Avrupa’nın, ABD hegemonyası karşısında iradesiz kaldığını tescilledi.
Türkiye’nin Dışişleri düzeyinde temsil edilmediği konferans, demokrasi ve insan hakları maskesi altında soykırımlara sessiz kalan Batı merkezli yapının inandırıcılığını tamamen yitirdiğini somut bir biçimde ortaya koydu. Zirve, Batı’nın kendi iç çelişkileriyle yüzleşemediği ve meşruiyet krizinin derinleştiği bir platform olarak kayıtlara geçti.
Münih Güvenlik Konferansı’nda Batı’nın görünümünü Akademisyen Prof. Dr. Barış Doster ile konuştuk.
‘İran’da monarşiyi savunan Avrupalılara ‘şarlatan’ diyorum’
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin konferansa ilişkin yaptığı ‘sirk’ benzetmesini haklı bulduğunu belirten Doster, İran’da monarşiyi destekleyen Avrupalıları ‘şarlatan’ olarak tanımlıyor. Doster’e göre konferans, Avrupa’dan demokrasi umulmaması gerektiğini ortaya koydu:
“İran Dışişleri Bakanı; İran karşıtı sözler ve eylemlerin yer aldığı, ABD ve İsrail’in parasal desteğiyle Şah dönemi İran bayrağının miting alanında açılması sebebiyle üç gün süren 62’nci Münih Güvenlik Konferansı’nı sirke benzetti. Biz burada bunu ‘şarlatanlık’ olarak nitelendirebiliriz. Ağızlarını açtıklarında ABD’ye karşı ortak güvenlik mekanizmasından bahseden Avrupa’nın sözlerini ete kemiğe büründürecek güce sahip olmadıklarını görüyoruz. O yüzden buna şarlatanlık diyoruz. Avrupa kendi değerlerinden o kadar uzaklaşmış ve kafayı Rusya’ya o kadar takmış ki Venezuela’nın seçilmiş liderini yaka paça kaçırmasına gık çıkarmadı. Avrupa kendi tarihinden ve değerlerinden öylesine uzaklaşmış ki İran’da beğenmedikleri rejimin yerine monarşinin gelmesini savunuyorlar. İran’daki mevcut rejime karşı elbette eleştiriler olur. Ancak İran’da şah rejimini savunuyorlar. İran’ın millici başbakanı Muhammed Musaddık petrolleri millileştirdiğinde ABD-CIA destekli darbeyle devrilmişti. Avrupa’nın hafızasında bu yok. Mevcut İslami rejim yerine ABD ile İsrail’in bombalamasıyla şahın oğlu Rıza Pehlevi’yi oturtmak var. İşte biz de cesaretleri olmadığı ve cahil oldukları için Avrupalılara ‘şarlatan’ diyoruz. Münih Güvenlik Konferansı bir kere daha Avrupa’dan insan hakları, demokrasi, özgürlük adına medet ummanın gerçekçi olmadığını ortaya koydu. Liberallere ‘Onurdan vazgeçtik gerçekçi de değil’ çağrısı yapmak lazım.”
‘Konferansa dair aklımdaki tek önemli konuşma Putin’e ait’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 19 yıl önce konferansta yaptığı ‘çok kutupluluk’ merkezli açıklamasına dikkat çeken Doster, İngiltere’den yapılan ‘Brexit’ çıkışına da dikkat çekti:
“Bir sosyal bilim öğrencisi olarak benim belleğimde Münih Güvenlik Konferansı’nın yaşadığımız çeyrek yüzyılda tek bir önemli çıkışı var. O da 19 yıl evvel Rusya Devlet Başkanı Putin’in çok kutulup dünya düzenine ve çok taraflılığa vurgu yaptığı, ABD hegemonyasına ve emperyalizmine ise itirazlarını alt alta sıraladığı konuşma. Bu konuşmadan sonraki konferanslarda İran Dışişleri Bakanı’nın tabiriyle ‘sirk’, benim tabirimle ‘şarlatanlık’ görüyoruz. İngiliz, Fransız ve Alman liderlerinin birbirlerine tavrı da ‘şarlatanlık’ dememin sebeplerinden biri. İngiliz başvekil ‘Brexit’ten çıkmış olsak da olabilen en güçlü ticari bağları bir araya getirelim. Biz Avrupa güvenlik ve savunma mimarisinin bir parçasıyız. O yüzden İngiliz gemilerini Ukrayna açıklarına kadar yolluyoruz’ diyor. İşte bir şarlatanlık örneği. Madem Brexit bu kadar kötüydü neden çıktınız? Brexit’ten çıktığınız halde iktisadi bağları muhafaza etmek istiyorsanız bu Brexit’in İngiliz devletinin yanlış bir kararı olduğu anlamına gelir.”
‘ABD’den umduğunu bulamayan Avrupa’nın ‘ortaklık’ çağrısı gerçekçi değil’
Doster’e göre ABD’den beklediği desteği göremediğinde ortaklık siyaseti yürütmeye çalışan Avrupa, bunda çok başarılı olamıyor. Doster, Avrupa Birliği üyelerinin kendi aralarında ortak paydada buluşulamadığına dikkat çekiyor:
“Fransa bir nükleer güç sahibi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden biri. Birleşmiş Milletler’deki konumundan ve nükleer gücünden ötürü Almanya, Fransa’ya akıl danışıyor. Fransa’nın nükleer caydırıcılığını ve kapasitesini Almanya’ya ‘Gel bunu ortak kullanalım’ demesi gerçekçi mi? İki dünya savaşında da Almanların ve Fransızların birbirlerinin boğazını sıktığını hatırlayalım. Fransa ve Almanya’nın ABD’den umduklarını bulamadıkları zaman ortak savunma, güvenlik, dış politika ile öne çıkması bana gerçekçi gelmiyor. Hiçbir devlet kendi nükleer kapasitesini çok da hazetmediği bir devletle paylaşmak istemez. 32 üyeli bir NATO, 27 üyeli bir Avrupa Birliği var karşımızda. Avrupa Birliği egemenlik yetkilerinin devredilmesi sebebiyle uluslarüstü bir örgüt. Ancak kaç halkalı bir Avrupa Birliği var karşımızda? Avrupa’nın kurucu üyeleri mi, sonradan dahil olan üyeleri mi? Avrupa’nın Belçika, Almanya, Fransa ve Hollanda gibi merkez eski çekirdek üyeleri mi yoksa Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bu birliğe sonradan gelen üyeleri mi? Bu 27 üyeyi siyasal, nüfus, demografi, ölçek anlamında bir potada eritmek çok zor. Benzer bir durum 32 üyeli NATO için de geçerli. Fransa ve Almanya öncülüğünde daha merkez çekirdek bir Avrupa, ABD’den göreli özerkleşmiş, savunmada Avrupa merkezli bakabilen Avrupa çıkışlarını on yıllardır duyuyoruz. Ancak şu ana kadar bu yönde adım atılmadı.”
‘Avrupalı emperyalistlerin eski cazibesi kalmadı’
Avrupa Birliği ülkelerini, ABD’nin emperyalist politikalarının yürütücüsü olarak okuyan Doster; Venezuela, İran, Suriye ve Gazze’de bunun ortaya çıktığını söyledi. Doster, Avrupa’dan demokrasi beklemenin ‘ahmaklık’ olacağı ve Türkiye’nin de bununla yüzleşmesi gerektiği görüşünde:
“Ben usulden ve esastan kategorik bir NATO ve AB karşıtıyım. Bunun elbette bir karşılığı var. Ancak nesnel olarak baktığımızda Avrupa Birliği’nin eski cazibesinin iktisadi, diplomatik ve kültürel olarak olmadığını görüyoruz. Avrupa Birliği’nin liberallerin, muhafazakar, milliyetçilerin, kimi akademisyen ve gazetecilerin iddia ettiği gibi ‘emeğin Avrupası’ olmadığını Venezuela, İran örneğinde gördük. Suriye örneğinde yaşadık. Avrupalıların, ABD’nin emperyalist politikalarının destekçisi olan Avrupalı emperyalistler olduğunu gördük. Avrupalılar, Suriye’de iki sene evvel ‘eli kanlı terör örgütü’ dedikleri HTŞ liderini Suriye lideri olarak elini sıkıyorlar. ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Ahmet Şara’nın Suriye Cumhurbaşkanı olarak elini sıkması gibi. Avrupalılar Venezuela konusunda da en küçük bir itirazda bulunmadı. Avrupalılar, emperyalist ve siyonist ABD-İsrail ikilisi Gazze’de soykırım yaptığında ses çıkartmadı. İran vurulduğunda gıklarını çıkartmadılar. İster sendikacı olsun ister necip Türk medyasında köşe yazarı, ister akademisyen olsun ister siyasetçi...Emperyalist, ABD yancısı Avrupalılardan demokrasi ve insan hakları beklemek gibi bir ahmaklıkla karşı karşıyayız. Türkiye’nin de bunu bir kenara not etmesi gerekiyor. Türkiye’nin, Türkiye içindeki bu ahmaklıkla bir an evvel yüzleşmesi gerekiyor diye düşünüyorum.”
‘Türkiye, Abdi’nin katılımı sebebiyle dışişleri düzeyinde temsil edilmemiş olabilir’
Konferansta Mazlum Abdi’nin de yer almasının Batılı güçlerin kararıyla gerçekleştiğini belirten Doster, Türkiye’nin dışişleri düzeyinde temsil edilmeme sebebinin de Abdi’nin katılımıyla ilgili olabileceği görüşünde:
“Mazlum Abdi’nin Münih Güvenlik Konferansı’na Suriye heyeti mensubu olarak katılması dikkat çekiciydi. Bu; ABD’den, İsrail’den, İngiltere’den bağımsız olmadı. HTŞ kökenli olan Ahmet Şara liderliği, ABD ve İsrail dahil olmak üzere Batılı güçlere bunu sorarak Mazlum Abdi’yi Suriye resmi heyetine dahil etti. Etnik temelli, eli teröre bulaşmış PKK ve YPG gibi hiçbir hareket anti emperyalist olmaz. Ancak emperyalizmin uzantısı, uydusu olurlar. Bu Suriye’de de İran’da da Türkiye’de de böyledir. Etnik temelli ve ayrılıkçı bir harekettir ve bir terör örgütüdür. Anti emperyalist olması için öncelikle sınıf temelli olmaları gerekir. Türkiye’de de PKK/PYD terör örgütü bir sol hareket olarak göstermeye çalışıldı. Onun siyasal uzantısı DEM Parti; etnik temelli olduğu için en gerici, en faşizan, en bağnaz siyasal parti olarak sağın da en sağında konumlanıyor. Kimlik siyasetine ‘sol siyaset’ diyenler var. Bu en hafif tabirle aklımızla alay etmektir. Türkiye, MİT ile Hazine ve Maliye vekili üzerinden temsil edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Münih’e katılmadı. Bu hangi müzakere ve dinamikler neticesinde oldu acaba? Acaba Mazlum Abdi katıldığı için mi dışişleri düzeyinde katılım sağlanmadı yoksa başka bir gerekçe mi var göreceğiz.”
‘Suriye denklemi Abdi’ye verilen dersle netleşti’
Suriye’deki denklemin SDG’nin taleplerinden vazgeçirilmesi sonucu netleştiğini ifade eden Doster, bunun Münih Güvenlik Konferansı’nda da ortaya çıktığını söyledi. Doster’e göre asıl kazanan ABD ve İsrail oldu:
“Geçtiğimiz haftalarda ABD ve İsrail, Mazlum Abdi’ye ‘maksimalist’ taleplerle bir ders vermek istediler. Dersi doğrudan kendileri vermedi. Ahmet Şara liderliğindeki Şam’ın HTŞ kadrolarının, PYD/YPG terör örgütünü hırpalamasının önünü açtılar. ‘Biz seni sıfırlamıyoruz, taleplerinden vazgeçmen kaydıyla daha küçük bir coğrafyada, yarın tekrar kullanabilme ihtimalimize karşı el altında bulunduruyoruz’ dediler. Kültürel talepler, özerklik şeklinde Suriye ordusuna entegre olmak, Suriye topraklarının yüzde 30’una hükmetmek gibi taleplerden vazgeçmelerini istediler. ‘Hükmettiğin coğrafya hayli küçülecek. Bu koşulla senin yaşamana müsaade edeceğiz. Yarın öbür gün yine ihtiyacımız olabilir’ dediler. Suriye’deki denklem böyle netleşti. Hem PYD/YPG tarafı hem de Şam tarafı birbirlerine ılımlı mesajlar verdi. Bunu Münih Güvenlik Konferansı’nda da gördük. Demek ki asıl kazanan ABD, İsrail oldu. Şam yönetiminin de rızasıyla Mazlum Abdi de önceleri dillendirdiğinin daha azına razı gelmek durumunda kaldı. Mazlum Abdi, Batı emperyalizmine sadakat yemini etti. Mazlum Abdi’nin kravatlı bir şekilde orada gönlünün alınması zihinlere yer edecek. Türkiye’de bu kimlik siyasetini çok seven, Batı’dan özgürlük bekleyen arkadaşlar ABD’nin emperyalist bir devlet olduğunu anlamıyor. Devletler arasında ‘ABD bizi sattı’ şeklinde duygusal tepkilere yer yoktur. Emperyalist devlet, kullandığı bu tür terör örgütlerini, devlet dışı aktörleri ya kullanır atar ya da PYD/PYG örneğinde olduğu gibi yarın tekrar kullanma ihtimaline karşı el altında bulundurur. Somut gerçek budur.”