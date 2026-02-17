Türkiye
İstanbul’da düğünlere "salı" molası: Yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
İstanbul’da düğünlere "salı" molası: Yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
İstanbul'da düğün ve davet sektöründe yeni bir uygulama başlıyor. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası'nın tavsiye kararı doğrultusunda... 17.02.2026
İstanbul'da evlilik hazırlığı yapan çiftleri yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı. İstanbul’daki düğün ve davet salonları, kır düğünü mekanları ile söz ve isteme evleri için salı günleri hizmet verilmemesi yönünde uygulama başlatılıyor.Okan Aslan, Gün Ortası programında 1 Mart’tan itibaren kent genelindeki düğün salonları salı günleri kapalı olması konusundaki kararı aktardı:Aslan, şunları söyledi:
13:39 17.02.2026 (güncellendi: 13:56 17.02.2026)
Okan Aslan
İstanbul’da düğün ve davet sektöründe yeni bir uygulama başlıyor. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası’nın tavsiye kararı doğrultusunda, 1 Mart’tan itibaren kent genelindeki düğün salonları salı günleri kapalı olacak.
İstanbul'da evlilik hazırlığı yapan çiftleri yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı. İstanbul’daki düğün ve davet salonları, kır düğünü mekanları ile söz ve isteme evleri için salı günleri hizmet verilmemesi yönünde uygulama başlatılıyor.
Okan Aslan, Gün Ortası programında 1 Mart’tan itibaren kent genelindeki düğün salonları salı günleri kapalı olması konusundaki kararı aktardı:

Aslan, şunları söyledi:
Salı günleri bundan sonra düğün yapılmayacakmış. Valla öyle diyorlar. Haber doğru mu? Nereden geldi bu karar derseniz, İstanbul’daki düğün salonları, kır düğünü mekanları ve söz isteme evleri için bir uygulama, İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası tarafından alınmış bir karar. Karar bir tavsiye niteliğini taşıyor ama geniş çapta uygulanması bekleniyormuş bunun. Nedeni ne? Çalışanların dinlenme hakkının olması, birden fazla işletmesi olanların iş yükünü dengelemek, çalışan motivasyonunu ve hizmet kalitesini artırmak. Bu gibi nedenlerle sektörün sürdürülebilirliği gözetilmiş, çalışma temposu baz alınmış. 1 Mart’tan itibaren devreye giriyor. İstanbul’daki düğün salonları her hafta salı günleri kapalı olacak. Düğün ve davet salonları, kır düğünü mekanları, söz ve isteme evleri bu kapsama giren yerler. Salı günü düğün yapanlar ne yapacak? Eğer salı günü düğün ve organizasyon planlanmışsa o salonların bu durumu önceden yazılı olarak bildirmesi gerekiyormuş. İstanbul’daki düğün salonları, kır düğün mekanları esnaf odasına bildirmek zorunda. Salı günü etkinlik yapacaklarsa. Karara uymayan işletmelerde uyulması zorunlu ilke ve teamüller kapsamında denetim ve işlem yapılacağı bilgisi var.
