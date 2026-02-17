https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/ispanyada-antik-fil-kemigi-bulundu-kartacali-hannibalin-savas-fillerine-dair-ilk-somut-kanit-1103567478.html

İspanya'da antik fil kemiği bulundu: Kartacalı Hannibal'ın savaş fillerine dair ilk somut kanıt olabilir mi?

2026-02-17T13:49+0300

cordoba

hannibal

demir çağı

İspanya'da bir kazı sırasında antik çağlara ait bir filin kemiği bulundu. Akademisyenlere göre bu, efsanevi Kartacalı General Hannibal'ın savaş fillerinden oluşan birliğine dair ilk somut kanıt olabilir.Hannibal'ın Romalılara karşı savaşına dair çizimler uzun zamandır bu hayvanların savaşta kullanıldığını öne sürüyordu, ancak bu teorileri destekleyecek somut bir kanıt yoktu. Şimdi ise fillerin iskelet kalıntılarının Cordoba yakınlarındaki bir Demir Çağı kazısında bulunduğu ortaya çıktı.Keşfi yapan ekip "Fildişinin ötesinde, Avrupa arkeolojik bağlamlarında fil kalıntılarının keşfi son derece nadirdir" açıklamasını yaptı.Hannibal ve Pön SavaşlarıTarihçilere göre Hannibal, ordusunu günümüz Tunus'unda bulunan güçlü imparatorluk şehri Kartaca'dan Avrupa'ya götürdü. 2. Pön Savaşları olarak bilinen dönemde, MÖ 218'de Kartaca'dan İspanya ve Fransa üzerinden asker ve hayvanlarla İtalya'yı işgal ettiği ve 37 fille Alpleri geçtiği düşünülmektedir.İspanya'da bulunan kalıntıların, Alplere ulaşmadan önce ölen bir hayvana ait olduğu tahmin ediliyor. Profesör Rafael M. Martínez Sanchez önderliğindeki arkeologlar, filin kemiğini Colina de los Quemados adlı bir alanda çökmüş bir duvarın altında buldu.Yapılan tarihlendirme testlerinde kemğin İkinci Pön Savaşı zamanına denk geldiği görüldü. Ekip, 2020'deki kazılar sırasında topçu silahları, sikkeler ve seramikler buldu ki bu da bölgenin bir savaş alanı olduğuna dair daha fazla ipucu sağladı.

