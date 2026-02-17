https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/ispanyada-antik-fil-kemigi-bulundu-kartacali-hannibalin-savas-fillerine-dair-ilk-somut-kanit-1103567478.html
İspanya'da antik fil kemiği bulundu: Kartacalı Hannibal'ın savaş fillerine dair ilk somut kanıt olabilir mi?
İspanya'da antik fil kemiği bulundu: Kartacalı Hannibal'ın savaş fillerine dair ilk somut kanıt olabilir mi?
Sputnik Türkiye
İspanya'nın güneyinde kazı yapan arkeologlar tarafından bir fil ayağı kemiği bulundu. Bilim insanları bunun efsanevi Kartacalı general Hannibal'ın savaş... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T13:49+0300
2026-02-17T13:49+0300
2026-02-17T13:49+0300
yaşam
cordoba
hannibal
demir çağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103568205_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_9f0c4df8ae9919214218d2fc410ef653.png
İspanya'da bir kazı sırasında antik çağlara ait bir filin kemiği bulundu. Akademisyenlere göre bu, efsanevi Kartacalı General Hannibal'ın savaş fillerinden oluşan birliğine dair ilk somut kanıt olabilir.Hannibal'ın Romalılara karşı savaşına dair çizimler uzun zamandır bu hayvanların savaşta kullanıldığını öne sürüyordu, ancak bu teorileri destekleyecek somut bir kanıt yoktu. Şimdi ise fillerin iskelet kalıntılarının Cordoba yakınlarındaki bir Demir Çağı kazısında bulunduğu ortaya çıktı.Keşfi yapan ekip "Fildişinin ötesinde, Avrupa arkeolojik bağlamlarında fil kalıntılarının keşfi son derece nadirdir" açıklamasını yaptı.Hannibal ve Pön SavaşlarıTarihçilere göre Hannibal, ordusunu günümüz Tunus'unda bulunan güçlü imparatorluk şehri Kartaca'dan Avrupa'ya götürdü. 2. Pön Savaşları olarak bilinen dönemde, MÖ 218'de Kartaca'dan İspanya ve Fransa üzerinden asker ve hayvanlarla İtalya'yı işgal ettiği ve 37 fille Alpleri geçtiği düşünülmektedir.İspanya'da bulunan kalıntıların, Alplere ulaşmadan önce ölen bir hayvana ait olduğu tahmin ediliyor. Profesör Rafael M. Martínez Sanchez önderliğindeki arkeologlar, filin kemiğini Colina de los Quemados adlı bir alanda çökmüş bir duvarın altında buldu.Yapılan tarihlendirme testlerinde kemğin İkinci Pön Savaşı zamanına denk geldiği görüldü. Ekip, 2020'deki kazılar sırasında topçu silahları, sikkeler ve seramikler buldu ki bu da bölgenin bir savaş alanı olduğuna dair daha fazla ipucu sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/antik-mumyalarin-gizemini-koklayarak-cozecekler-1103527560.html
cordoba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103568205_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_619d57c1a00a5273dbd2fcb6373803de.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cordoba, hannibal, demir çağı
cordoba, hannibal, demir çağı
İspanya'da antik fil kemiği bulundu: Kartacalı Hannibal'ın savaş fillerine dair ilk somut kanıt olabilir mi?
İspanya'nın güneyinde kazı yapan arkeologlar tarafından bir fil ayağı kemiği bulundu. Bilim insanları bunun efsanevi Kartacalı general Hannibal'ın savaş fillerine ait olabileceğini belirtiyor.
İspanya'da bir kazı sırasında antik çağlara ait bir filin kemiği bulundu. Akademisyenlere göre bu, efsanevi Kartacalı General Hannibal'ın savaş fillerinden oluşan birliğine dair ilk somut kanıt olabilir.
Hannibal'ın Romalılara karşı savaşına dair çizimler uzun zamandır bu hayvanların savaşta kullanıldığını öne sürüyordu, ancak bu teorileri destekleyecek somut bir kanıt yoktu. Şimdi ise fillerin iskelet kalıntılarının Cordoba yakınlarındaki bir Demir Çağı kazısında bulunduğu ortaya çıktı.
Keşfi yapan ekip "Fildişinin ötesinde, Avrupa arkeolojik bağlamlarında fil kalıntılarının keşfi son derece nadirdir" açıklamasını yaptı.
Hannibal ve Pön Savaşları
Tarihçilere göre Hannibal, ordusunu günümüz Tunus'unda bulunan güçlü imparatorluk şehri Kartaca'dan Avrupa'ya götürdü. 2. Pön Savaşları olarak bilinen dönemde, MÖ 218'de Kartaca'dan İspanya ve Fransa üzerinden asker ve hayvanlarla İtalya'yı işgal ettiği ve 37 fille Alpleri geçtiği düşünülmektedir.
İspanya'da bulunan kalıntıların, Alplere ulaşmadan önce ölen bir hayvana ait olduğu tahmin ediliyor. Profesör Rafael M. Martínez Sanchez önderliğindeki arkeologlar, filin kemiğini Colina de los Quemados adlı bir alanda çökmüş bir duvarın altında buldu.
Yapılan tarihlendirme testlerinde kemğin İkinci Pön Savaşı zamanına denk geldiği görüldü. Ekip, 2020'deki kazılar sırasında topçu silahları, sikkeler ve seramikler buldu ki bu da bölgenin bir savaş alanı olduğuna dair daha fazla ipucu sağladı.