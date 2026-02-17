BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Geleceğe odaklanırsak bu ülke lider ülke olabilir

Dünya böyle değil ve Türkiye’deki gelişen yeni nesil bunu istemiyor. Biz dünyada geleceği konuşurken Türkiye’de hala geçmişin kavgasının üzerinde tepinen bir siyaset var. Benim bir ideolojim var ama başka ideolojilerle kavga ederek beslenen bir ideoloji değil.

Bağımsız Türkiye Partisi’nin temsil ettiği yerin alternatifi yok. Bir mahalleye kendini tapulamış, bir ideolojiyi saplantılı şekilde sahiplenen bir yapımız yok. Hem milliyetçiyiz, hem Atatürkçüyüz, hem mütedeyyiniz. Türkiye’nin gerçeği bu.