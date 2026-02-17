https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/btp-genel-baskani-huseyin-bas-gelecege-odaklanirsak-bu-ulke-lider-ulke-olabilir-1103557111.html
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Geleceğe odaklanırsak bu ülke lider ülke olabilir
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Geleceğe odaklanırsak bu ülke lider ülke olabilir
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Seyir Hali programında Ali Çağatay'ın konuğu oldu.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, gençlerin siyasete mesafesinden gelir adaletsizliğine, 6'lı masa sürecinden “milli ekonomi modeli”ne kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye’de siyaset ideolojiler üzerine kurgulanan bir yapıda" diyen Hüseyin Baş, şöyle konuştu:6'lı masa hakkında konuşan Baş, şunları söyledi:'Gençler apolitik değil'"Siyaset gençleri sahada kullanılan bir güç olarak görüyor" diye konuşan BTP Genel Başkanı Baş, sözlerine şöyle devam etti: 'Onurlu bir yaşam herkesin hakkı'Baş, sözlerini şu şekilde noktaladı:
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, gençlerin siyasete mesafesinden gelir adaletsizliğine, 6'lı masa sürecinden “milli ekonomi modeli”ne kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.
"Türkiye’de siyaset ideolojiler üzerine kurgulanan bir yapıda" diyen Hüseyin Baş, şöyle konuştu:
Dünya böyle değil ve Türkiye’deki gelişen yeni nesil bunu istemiyor. Biz dünyada geleceği konuşurken Türkiye’de hala geçmişin kavgasının üzerinde tepinen bir siyaset var. Benim bir ideolojim var ama başka ideolojilerle kavga ederek beslenen bir ideoloji değil.
Bağımsız Türkiye Partisi’nin temsil ettiği yerin alternatifi yok. Bir mahalleye kendini tapulamış, bir ideolojiyi saplantılı şekilde sahiplenen bir yapımız yok. Hem milliyetçiyiz, hem Atatürkçüyüz, hem mütedeyyiniz. Türkiye’nin gerçeği bu.
6'lı masa hakkında konuşan Baş, şunları söyledi:
6'lı masa süreci topluma mal olmamıza vesile oldu. Eğer adaylık konusunda doğru hamle yapılmazsa o masadaki liderlerin bir dahaki seçimde olmayacağını söylemiştim. Bugünden baktığımızda içinde olmamak bizim için avantaj oldu.
"Siyaset gençleri sahada kullanılan bir güç olarak görüyor" diye konuşan BTP Genel Başkanı Baş, sözlerine şöyle devam etti:
Gençler apolitik değil. Gençler bu tarz siyasete karşı apolitik. Çünkü talepleri karşılık bulmuyor. Siyaset gençleri sahada kullanılan bir güç olarak görüyor ama sahip çıkmıyor. Gençler üzerine düşeni yapıyor ama karşılığını alamıyor.
Biz çocukları ‘icat çıkarma’ diyerek yetiştiriyoruz. Oysa beklentimiz icat çıkarmaları olmalı. Özgürleşme önce zihinde olur. Gençlerin hedefi ve ideali kalmadığında yalnızlaşıyorlar. Suça bulaşmanın, yasa dışı bahislerin arkasında da umutsuzluk var.
'Onurlu bir yaşam herkesin hakkı'
Baş, sözlerini şu şekilde noktaladı:
Kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız söylemi kapitalizmin temelidir. Oysa ihtiyaçlar sınırlıdır, sınırsız olan kapitalizmin ihtiraslarıdır. Dünyadaki kaynak 8 milyara yetecek durumdayken belli gruplar tarafından bloke ediliyor. Gelir adaletsizliği asıl problem.
Onurlu bir yaşam herkesin hakkıdır. Devletin görevi barınmayı, eğitimi, sağlığı, gıdayı temin etmektir. Özgürlük sadece kağıt üzerinde olmamalı. Bir yere gitmekte özgür olmak başka, gerçekten gidebilmek başka.
Milli ekonomi modeli devletin piyasada oyuncu olduğu ama piyasayı baskılamak için değil güçlendirmek için yer aldığı bir sistemdir. Tarımda üretici fiyatı belirleyemiyor. Devlet üreticiye alım garantisi vererek üretimi desteklemeli.
Türkiye’de para var. Kişi başına gelir rekor deniyor ama vatandaş geçinemiyor. Bu para adil dağılmıyor. Çalışan kazanamıyor. Bu da insanları kısa yoldan zengin olma arayışına itiyor.
Dünyada 2050, 2070 konuşuluyor. Türkiye’de ise hala kimlik tartışmaları yapılıyor. Geleceğe odaklanırsak bu ülke lider ülke olabilir. 2036 bambaşka bir dünya olacak. O dünyada efendi mi olacağız, köle mi olacağız buna karar vermek zorundayız.