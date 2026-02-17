Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Aydın'daki asansör kazasında istinaf kararı çıktı
Aydın’daki asansör kazasında istinaf kararı çıktı
Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirdiği yurt asansörü kazasına ilişkin istinaf incelemesinde 5 sanık hakkında verilen hapis cezaları... 17.02.2026
25 Ekim 2023’te Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’ndaki asansör kazasında yaşamını yitirmişti.İlk derece mahkemesinde verilen cezaları az bulan aile, davayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, asansör bakım firması yetkilisi Mustafa B’ye 'taksirle ölüme neden olma' suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını, suçun 'bilinçli taksirle' işlendiği gerekçesiyle 9 yıla çıkardı. Takdiri indirim uygulanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Montaj firmasının sahibi Halil T.'yle makine mühendisleri Uğur İ. ve Ramazan A. ise ayrı ayrı 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Takdiri indirimle cezalar 2 yıl 6 aya düşürüldü. Elektrik mühendisi Nuri M. hakkındaki beraat kararı ise korundu.
Aydın’daki asansör kazasında istinaf kararı çıktı

Aydın’da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirdiği yurt asansörü kazasına ilişkin istinaf incelemesinde 5 sanık hakkında verilen hapis cezaları artırıldı.
25 Ekim 2023’te Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’ndaki asansör kazasında yaşamını yitirmişti.
İlk derece mahkemesinde verilen cezaları az bulan aile, davayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, asansör bakım firması yetkilisi Mustafa B’ye 'taksirle ölüme neden olma' suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını, suçun 'bilinçli taksirle' işlendiği gerekçesiyle 9 yıla çıkardı. Takdiri indirim uygulanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Montaj firmasının sahibi Halil T.'yle makine mühendisleri Uğur İ. ve Ramazan A. ise ayrı ayrı 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Takdiri indirimle cezalar 2 yıl 6 aya düşürüldü. Elektrik mühendisi Nuri M. hakkındaki beraat kararı ise korundu.
