Türkiye
Cenevre'de Rusya-ABD-Ukrayna müzakereleri başladı
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/arap-ve-islam-ulkeleri-israilin-bati-seriada-kontrolu-derinlestirme-kararini-kinadi-1103570536.html
Arap ve İslam ülkeleri, İsrail'in Batı Şeria'da kontrolü derinleştirme kararını kınadı
Arap ve İslam ülkeleri, İsrail'in Batı Şeria'da kontrolü derinleştirme kararını kınadı
Sputnik Türkiye
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Katar dışişleri bakanları Salı günü, İsrail'in işgal altındaki Batı... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T15:15+0300
2026-02-17T15:16+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
i̇srail
filistin
güvenlik konseyi
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
haberler
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103362973_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d27e5819a7d3d7adb9cff146ef11a11b.jpg
Bakanlar yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'in bölgenin geniş kesimlerinde arazi mülkiyetinin tescil edilmesi ve yerleşim prosedürlerinin onaylanmasını kınayarak, bu adımın yerleşim birimlerini genişletmek ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde İsrail kontrolünü pekiştirmek amacıyla yasadışı bir tırmanış olduğunu belirtti.Bu tedbirlerin uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu, özellikle Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 2334'ü, ihlal ettiğini ifade ettiler.‘Yasadışılığı teyit ediyor’Bakanlar, bu adımın Uluslararası Adalet Divanı'nın danışmanlık görüşünü de ihlal ettiğini vurguladı. Açıklamaya göre, bu hamle iki devletli çözümün beklentilerini baltalamakta ve bölgede adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma çabalarını zayıflatıyor.‘Devredilemez haklar'Bakanlar, işgal altındaki Filistin topraklarının yasal, demografik ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik tüm tek taraflı tedbirleri reddettiklerini yineleyerek, bu tür eylemlerin gerilimi ve istikrarsızlığı daha da artıracağı konusunda uyarıda bulundular.Ayrıca uluslararası toplumu, ihlalleri sona erdirmek ve Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir devlet hakkı dahil devredilemez haklarını korumak için kararlı adımlar atmaya çağırdılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/turkiyeden-israilin-bati-seria-kararina-sert-tepki-1103519326.html
i̇srail
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103362973_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_820d187e72c212f1f0d21449a9188747.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, filistin, güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, haberler, ortadoğu
i̇srail, filistin, güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, haberler, ortadoğu

Arap ve İslam ülkeleri, İsrail'in Batı Şeria'da kontrolü derinleştirme kararını kınadı

15:15 17.02.2026 (güncellendi: 15:16 17.02.2026)
© Wisam Hashlamounİsrail askerleri ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler arasında sık sık gerginlik yaşanıyor
İsrail askerleri ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler arasında sık sık gerginlik yaşanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
© Wisam Hashlamoun
Abone ol
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Katar dışişleri bakanları Salı günü, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki arazileri sözde "devlet arazisi" olarak belirleme kararını ortak bir şekilde kınadı.
Bakanlar yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'in bölgenin geniş kesimlerinde arazi mülkiyetinin tescil edilmesi ve yerleşim prosedürlerinin onaylanmasını kınayarak, bu adımın yerleşim birimlerini genişletmek ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde İsrail kontrolünü pekiştirmek amacıyla yasadışı bir tırmanış olduğunu belirtti.
Bu tedbirlerin uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu, özellikle Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 2334'ü, ihlal ettiğini ifade ettiler.

‘Yasadışılığı teyit ediyor’

Bakanlar, bu adımın Uluslararası Adalet Divanı'nın danışmanlık görüşünü de ihlal ettiğini vurguladı.
Bu görüş, bölgenin statüsünün değiştirilmesinin yasadışılığını teyit etmekte ve işgalin sona erdirilmesi yükümlülüğünü vurguluyor.
Açıklamaya göre, bu hamle iki devletli çözümün beklentilerini baltalamakta ve bölgede adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma çabalarını zayıflatıyor.

‘Devredilemez haklar'

Bakanlar, işgal altındaki Filistin topraklarının yasal, demografik ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik tüm tek taraflı tedbirleri reddettiklerini yineleyerek, bu tür eylemlerin gerilimi ve istikrarsızlığı daha da artıracağı konusunda uyarıda bulundular.
Ayrıca uluslararası toplumu, ihlalleri sona erdirmek ve Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir devlet hakkı dahil devredilemez haklarını korumak için kararlı adımlar atmaya çağırdılar.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2026
TÜRKİYE
Türkiye’den İsrail’in Batı Şeria kararına sert tepki
15 Şubat, 18:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала