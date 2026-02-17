Arap ve İslam ülkeleri, İsrail'in Batı Şeria'da kontrolü derinleştirme kararını kınadı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/arap-ve-islam-ulkeleri-israilin-bati-seriada-kontrolu-derinlestirme-kararini-kinadi-1103570536.html
17.02.2026
Bakanlar yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'in bölgenin geniş kesimlerinde arazi mülkiyetinin tescil edilmesi ve yerleşim prosedürlerinin onaylanmasını kınayarak, bu adımın yerleşim birimlerini genişletmek ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde İsrail kontrolünü pekiştirmek amacıyla yasadışı bir tırmanış olduğunu belirtti.Bu tedbirlerin uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu, özellikle Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 2334'ü, ihlal ettiğini ifade ettiler.'Yasadışılığı teyit ediyor'Bakanlar, bu adımın Uluslararası Adalet Divanı'nın danışmanlık görüşünü de ihlal ettiğini vurguladı. Açıklamaya göre, bu hamle iki devletli çözümün beklentilerini baltalamakta ve bölgede adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma çabalarını zayıflatıyor.'Devredilemez haklar'Bakanlar, işgal altındaki Filistin topraklarının yasal, demografik ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik tüm tek taraflı tedbirleri reddettiklerini yineleyerek, bu tür eylemlerin gerilimi ve istikrarsızlığı daha da artıracağı konusunda uyarıda bulundular.Ayrıca uluslararası toplumu, ihlalleri sona erdirmek ve Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir devlet hakkı dahil devredilemez haklarını korumak için kararlı adımlar atmaya çağırdılar.
15:15 17.02.2026 (güncellendi: 15:16 17.02.2026)
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Katar dışişleri bakanları Salı günü, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki arazileri sözde "devlet arazisi" olarak belirleme kararını ortak bir şekilde kınadı.
Bakanlar yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'in bölgenin geniş kesimlerinde arazi mülkiyetinin tescil edilmesi ve yerleşim prosedürlerinin onaylanmasını kınayarak, bu adımın yerleşim birimlerini genişletmek ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde İsrail kontrolünü pekiştirmek amacıyla yasadışı bir tırmanış olduğunu belirtti.
Bu tedbirlerin uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu, özellikle Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 2334'ü, ihlal ettiğini ifade ettiler.
‘Yasadışılığı teyit ediyor’
Bakanlar, bu adımın Uluslararası Adalet Divanı'nın danışmanlık görüşünü de ihlal ettiğini vurguladı.
Bu görüş, bölgenin statüsünün değiştirilmesinin yasadışılığını teyit etmekte ve işgalin sona erdirilmesi yükümlülüğünü vurguluyor.
Açıklamaya göre, bu hamle iki devletli çözümün beklentilerini baltalamakta ve bölgede adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma çabalarını zayıflatıyor.
Bakanlar, işgal altındaki Filistin topraklarının yasal, demografik ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik tüm tek taraflı tedbirleri reddettiklerini yineleyerek, bu tür eylemlerin gerilimi ve istikrarsızlığı daha da artıracağı konusunda uyarıda bulundular.
Ayrıca uluslararası toplumu, ihlalleri sona erdirmek ve Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir devlet hakkı dahil devredilemez haklarını korumak için kararlı adımlar atmaya çağırdılar.