Arap ve İslam ülkeleri, İsrail'in Batı Şeria'da kontrolü derinleştirme kararını kınadı

Arap ve İslam ülkeleri, İsrail'in Batı Şeria'da kontrolü derinleştirme kararını kınadı

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Katar dışişleri bakanları Salı günü, İsrail'in işgal altındaki Batı...

Bakanlar yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'in bölgenin geniş kesimlerinde arazi mülkiyetinin tescil edilmesi ve yerleşim prosedürlerinin onaylanmasını kınayarak, bu adımın yerleşim birimlerini genişletmek ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde İsrail kontrolünü pekiştirmek amacıyla yasadışı bir tırmanış olduğunu belirtti.Bu tedbirlerin uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu, özellikle Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 2334'ü, ihlal ettiğini ifade ettiler.‘Yasadışılığı teyit ediyor’Bakanlar, bu adımın Uluslararası Adalet Divanı'nın danışmanlık görüşünü de ihlal ettiğini vurguladı. Açıklamaya göre, bu hamle iki devletli çözümün beklentilerini baltalamakta ve bölgede adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma çabalarını zayıflatıyor.‘Devredilemez haklar'Bakanlar, işgal altındaki Filistin topraklarının yasal, demografik ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik tüm tek taraflı tedbirleri reddettiklerini yineleyerek, bu tür eylemlerin gerilimi ve istikrarsızlığı daha da artıracağı konusunda uyarıda bulundular.Ayrıca uluslararası toplumu, ihlalleri sona erdirmek ve Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir devlet hakkı dahil devredilemez haklarını korumak için kararlı adımlar atmaya çağırdılar.

