17 Şubat Dünya Kediler Günü: Türkiye'nin ünlü kedileri

Türkiye’de de bazı kediler yaşadıkları şehirlerle özdeşleşerek simge haline geldi. Meydanların maskotu, mahallelerin tanıdık yüzü ya da sosyal medyanın fenomeni olan bu kediler, hafızalarda kalıcı iz bıraktı.
Türkiye’de de bazı kediler yaşadıkları şehirlerle özdeşleşerek simge haline geldi. Meydanların maskotu, mahallelerin tanıdık yüzü ya da sosyal medyanın fenomeni olan bu kediler, hafızalarda kalıcı iz bıraktı.
Gli (Ayasofya – İstanbul)
2004’te Ayasofya’da doğan Gli, yapının simgelerinden biri haline geldi. 2009’da ABD Başkanı Barack Obama’nın ziyareti sırasında dünya gündemine çıktı. 2020’de Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması sürecinde sosyal medyada tekrar fenomen oldu.
Gli (Ayasofya – İstanbul)
2004’te Ayasofya’da doğan Gli, yapının simgelerinden biri haline geldi. 2009’da ABD Başkanı Barack Obama’nın ziyareti sırasında dünya gündemine çıktı. 2020’de Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması sürecinde sosyal medyada tekrar fenomen oldu.
Gli, sağlık sorunları nedeniyle Eylül 2020’de özel bakıma alındı; 7 Kasım 2020’de yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Yılda milyonlarca ziyaretçi tarafından görüntülenen Gli, 'dünyanın en fazla fotoğrafı çekilen kedisi' olarak anıldı.
Gli, sağlık sorunları nedeniyle Eylül 2020’de özel bakıma alındı; 7 Kasım 2020’de yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Yılda milyonlarca ziyaretçi tarafından görüntülenen Gli, 'dünyanın en fazla fotoğrafı çekilen kedisi' olarak anıldı.
Tombili (Kadıköy – İstanbul)
Kadıköy’de kaldırımdaki ikonik oturuşuyla internet fenomeni oldu. 1 Ağustos 2016’da böbrek yetmezliğinden öldü. Başlatılan kampanya sonrası Kadıköy Belediyesi tarafından heykeli yaptırıldı.
Tombili (Kadıköy – İstanbul)
Kadıköy’de kaldırımdaki ikonik oturuşuyla internet fenomeni oldu. 1 Ağustos 2016’da böbrek yetmezliğinden öldü. Başlatılan kampanya sonrası Kadıköy Belediyesi tarafından heykeli yaptırıldı.
Kötü Kedi Şerafettin
Bülent Üstün’ün 1996’da kaybettiği kedisinden esinlenilen karakter, daha sonra dergilerde yayımlandı. Sert ve punk tavrıyla kültleşen Şerafettin, Türkiye’de çizgi roman dünyasının en bilinen karakterlerinden biri oldu.
Kötü Kedi Şerafettin
Bülent Üstün’ün 1996’da kaybettiği kedisinden esinlenilen karakter, daha sonra dergilerde yayımlandı. Sert ve punk tavrıyla kültleşen Şerafettin, Türkiye’de çizgi roman dünyasının en bilinen karakterlerinden biri oldu.