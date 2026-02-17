Türkiye
17 Şubat Dünya Kediler Günü: Türkiye'nin ünlü kedileri
17 Şubat Dünya Kediler Günü: Türkiye'nin ünlü kedileri
Dünya genelinde 17 Şubat, Dünya Kediler Günü olarak kutlanıyor. Dünya genelinde yaygın olarak anılan bu özel gün, kedilerin korunması, sahiplenmenin teşvik... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
17 Şubat Dünya Kediler Günü: Türkiye'nin ünlü kedileri

00:47 17.02.2026 (güncellendi: 00:48 17.02.2026)
Dünya genelinde 17 Şubat, Dünya Kediler Günü olarak kutlanıyor. Dünya genelinde yaygın olarak anılan bu özel gün, kedilerin korunması, sahiplenmenin teşvik edilmesi ve sokak hayvanlarına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli etkinliklerle değerlendiriliyor.
Türkiye’de de bazı kediler yaşadıkları şehirlerle özdeşleşerek simge haline geldi. Meydanların maskotu, mahallelerin tanıdık yüzü ya da sosyal medyanın fenomeni olan bu kediler, hafızalarda kalıcı iz bıraktı.

Türkiye’de de bazı kediler yaşadıkları şehirlerle özdeşleşerek simge haline geldi. Meydanların maskotu, mahallelerin tanıdık yüzü ya da sosyal medyanın fenomeni olan bu kediler, hafızalarda kalıcı iz bıraktı.

Gli (Ayasofya – İstanbul)

2004’te Ayasofya’da doğan Gli, yapının simgelerinden biri haline geldi. 2009’da ABD Başkanı Barack Obama’nın ziyareti sırasında dünya gündemine çıktı. 2020’de Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması sürecinde sosyal medyada tekrar fenomen oldu.

Gli (Ayasofya – İstanbul)

2004’te Ayasofya’da doğan Gli, yapının simgelerinden biri haline geldi. 2009’da ABD Başkanı Barack Obama’nın ziyareti sırasında dünya gündemine çıktı. 2020’de Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması sürecinde sosyal medyada tekrar fenomen oldu.

Gli, sağlık sorunları nedeniyle Eylül 2020’de özel bakıma alındı; 7 Kasım 2020’de yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Yılda milyonlarca ziyaretçi tarafından görüntülenen Gli, 'dünyanın en fazla fotoğrafı çekilen kedisi' olarak anıldı.

Gli, sağlık sorunları nedeniyle Eylül 2020’de özel bakıma alındı; 7 Kasım 2020’de yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Yılda milyonlarca ziyaretçi tarafından görüntülenen Gli, 'dünyanın en fazla fotoğrafı çekilen kedisi' olarak anıldı.

Tombili (Kadıköy – İstanbul)

Kadıköy’de kaldırımdaki ikonik oturuşuyla internet fenomeni oldu. 1 Ağustos 2016’da böbrek yetmezliğinden öldü. Başlatılan kampanya sonrası Kadıköy Belediyesi tarafından heykeli yaptırıldı.

Tombili (Kadıköy – İstanbul)

Kadıköy’de kaldırımdaki ikonik oturuşuyla internet fenomeni oldu. 1 Ağustos 2016’da böbrek yetmezliğinden öldü. Başlatılan kampanya sonrası Kadıköy Belediyesi tarafından heykeli yaptırıldı.

Kötü Kedi Şerafettin

Bülent Üstün’ün 1996’da kaybettiği kedisinden esinlenilen karakter, daha sonra dergilerde yayımlandı. Sert ve punk tavrıyla kültleşen Şerafettin, Türkiye’de çizgi roman dünyasının en bilinen karakterlerinden biri oldu.

Kötü Kedi Şerafettin

Bülent Üstün’ün 1996’da kaybettiği kedisinden esinlenilen karakter, daha sonra dergilerde yayımlandı. Sert ve punk tavrıyla kültleşen Şerafettin, Türkiye’de çizgi roman dünyasının en bilinen karakterlerinden biri oldu.

