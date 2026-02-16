https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/yunanistanda-nazi-doneminde-oldurulen-200-komunistin-fotograflari-ebayde-satista-1103542791.html

Yunanistan’da Nazi döneminde öldürülen 200 komünistin fotoğrafları eBay’de satışta

Yunanistan’da, 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından idam edilen 200 Yunan komüniste ait fotoğrafların internet üzerinden açık artırmaya çıkarılması kamuoyunda tartışma yarattı.

Atina merkezli Kathimerini’nin haberine göre fotoğrafların, 1 Mayıs 1944’te Nazi işgali altındaki Atina’da yer alan Kaisariani’de gerçekleştirilen infazlara ait olduğu belirtiliyor.Nazi Almanyası’nın işgali altındaki Yunanistan’da 1944 yılında 200 komünistin kurşuna dizilmesine ait anları gösterdiği öne sürülen fotoğraflar, açık artırma sitesi eBay’de satışa çıkarıldı.Müzayede duyurusunda yer alan bilgilere göre fotoğraflar, işgal döneminde Malakasa merkezli bir birlikle görev yapan Nazi çavuşu Hermann Hoyer’e atfedilen bir albümde ortaya çıktı.Kareler, Belçikalı bir satıcı tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Ancak fotoğrafları kimin çektiği netlik kazanmış değil. Satıcı, tarıtşmalar üzerine bu sabah saatlerinde ilanı geri çekerek fotoğrafları satıştan kaldırdı.Fotoğraflar şu ana dek herhangi bir resmî kurum ya da arşiv tarafından doğrulanmadı. Uzman tarihçiler, doğrulanmaları durumunda infazın daha ayrıntılı biçimde kayıt altına alınmasına katkı sağlayabileceğini ve direnişçilerin kimliklerinin belirlenmesine yardımcı olabileceğini ifade ediyor.‘Fotoğraflar devlet güvencesine alınmalı’Yunanistan’daki muhalif partiler, söz konusu fotoğrafların devlet güvencesine alınarak ülkenin tarihsel mirasının ayrılmaz bir unsuru olarak korunmasını talep etti.Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yaptığı açıklamada, fotoğrafları ‘paha biçilemez değerde tarihi tanıklıklar ve belgeler’ olarak tanımladı. Parti, bu karelerin ‘halkımızın kahramanca direnişinin sembolü ve KKE tarihinin kopmaz bir parçası’ olduğunu vurguladı.KKE, ‘maddi bir değerle ifade edilemeyeceğini’ belirttiği fotoğrafların devlet tarafından satın alınarak Kesariani’deki yerel kurumlara ve Ulusal Direniş Müzesi’ne devredilmesini istedi.SYRIZA lideri Sokratis Famellos da sosyal medya mesajında, fotoğrafların ‘Yunan halkının ortak tarihsel mirası’ olduğunu ifade etti. Modern tarihin eşsiz belgeleri’Yunan devlet televizyonu ERT’ye konuşan araştırmacı George Pavlakis, fotoğrafları ‘modern tarihin eşsiz belgeleri’ olarak nitelendirdi. Birçok kişinin bu belgelerin ortaya çıkması ve açık artırmaya çıkarılması karşısında ‘gerçekten sarsıldığını’ belirten Pavlakis, belgelerin mutlaka Yunanistan’a getirilmesi gerektiğini söyledi. “Otantik oldukları andan itibaren bu materyal Yunan devletine aittir ve hepimizin ortak mirası olmalıdır” dedi.Kesariani’deki toplu infaz1 Mayıs 1944’te Kesariani’de gerçekleştirilen toplu infazda 200 Yunan komünist kurşuna dizildi. Hayatını kaybedenlerin önemli bir bölümü, Nazi işgali altındaki Haydari kampından sevk edilmişti.İnfaz, 27 Nisan 1944’te Mora Yarımadası’ndaki Molaoi yakınlarında Yunan Halk Kurtuluş Ordusu (ELAS) partizanlarının Alman (Nazi) tümgenerali Franz Krech’i pusuya düşürerek öldürmesine misilleme olarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı günü uygulanmıştı.

