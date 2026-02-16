https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/yok-baskani-acikladi-milyonlarca-ogrenciyi-ilgilendiriyor--bazi-bolumlerin-kontenjani-dusuruldu--1103544703.html
YÖK açıkladı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Bazı bölümlerin kontenjanı düşürüldü
YÖK, lisans programlarının kontenjanlarında önemli değişikliklere gitti. Buna göre toplam 462 lisans programından 197'sinin kontenjanı düşürüldü. 16.02.2026, Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisans programlarına yönelik kontenjan planlamasında önemli değişikliklere gidildiğini duyurdu. Yapılan değişiklikle birlikte toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanı düşürüldü. En fazla kontenjan azaltımı öğretmenliğe kaynak teşkil eden lisans programlarında gerçekleştirildi.Vakıf üniversitelerinde de uygulanacakYÖK açıklamasında şu bilgelere yer verildi:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisans programlarına yönelik kontenjan planlamasında önemli değişikliklere gidildiğini duyurdu. Yapılan değişiklikle birlikte toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanı düşürüldü. En fazla kontenjan azaltımı öğretmenliğe kaynak teşkil eden lisans programlarında gerçekleştirildi.
Vakıf üniversitelerinde de uygulanacak
YÖK açıklamasında şu bilgelere yer verildi:
"2023-2025 döneminde, toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanları düşürülmüştür. En fazla kontenjan düşüşü gerçekleşen lisans programlarının başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlar yer almaktadır. Devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulaması, 2026 yılından itibaren vakıf üniversiteleri için de geçerli olacaktır."