Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/yok-baskani-acikladi-milyonlarca-ogrenciyi-ilgilendiriyor--bazi-bolumlerin-kontenjani-dusuruldu--1103544703.html
YÖK açıkladı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Bazı bölümlerin kontenjanı düşürüldü
YÖK açıkladı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Bazı bölümlerin kontenjanı düşürüldü
Sputnik Türkiye
YÖK, lisans programlarının kontenjanlarında önemli değişikliklere gitti. Buna göre toplam 462 lisans programından 197'sinin kontenjanı düşürüldü. 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T16:49+0300
2026-02-16T16:49+0300
türki̇ye
yükseköğretim kurulu (yök)
yök
üniversite
üniversite tercih
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069153628_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1b9b835453052fee259e8d67b0742956.jpg
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisans programlarına yönelik kontenjan planlamasında önemli değişikliklere gidildiğini duyurdu. Yapılan değişiklikle birlikte toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanı düşürüldü. En fazla kontenjan azaltımı öğretmenliğe kaynak teşkil eden lisans programlarında gerçekleştirildi.Vakıf üniversitelerinde de uygulanacakYÖK açıklamasında şu bilgelere yer verildi:
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069153628_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_c048652c4398d7ce94b1f80f2e65a905.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yükseköğretim kurulu (yök), yök, üniversite, üniversite tercih
yükseköğretim kurulu (yök), yök, üniversite, üniversite tercih

YÖK açıkladı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Bazı bölümlerin kontenjanı düşürüldü

16:49 16.02.2026
© AAYÖK
YÖK - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
© AA
Abone ol
YÖK, lisans programlarının kontenjanlarında önemli değişikliklere gitti. Buna göre toplam 462 lisans programından 197'sinin kontenjanı düşürüldü.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisans programlarına yönelik kontenjan planlamasında önemli değişikliklere gidildiğini duyurdu. Yapılan değişiklikle birlikte toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanı düşürüldü. En fazla kontenjan azaltımı öğretmenliğe kaynak teşkil eden lisans programlarında gerçekleştirildi.

Vakıf üniversitelerinde de uygulanacak

YÖK açıklamasında şu bilgelere yer verildi:
"2023-2025 döneminde, toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanları düşürülmüştür. En fazla kontenjan düşüşü gerçekleşen lisans programlarının başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlar yer almaktadır. Devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulaması, 2026 yılından itibaren vakıf üniversiteleri için de geçerli olacaktır."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала