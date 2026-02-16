Türkiye yolsuzluk algı endeksinde nasıl aşağı düştü?

“Şirketlerde iç soruşturma, kurumsal istihbarat, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve kara para aklama konularında hizmet veren bağımsız bir Türk girişimiyiz. Yolsuzluk algı endeksi 31 yıldan beri hazırlanıyor. Kamu yolsuzluk algısı ölçülüyor. Yaklaşık 12 kaynaktan faydalanıyorlar. Yolsuzluk algısı en düşük alan ülkeye 100 puan veriyorlar, en yüksek ülkeye de 0 puan veriyorlar. Orada hiç 100 alan ülke yok tabi ki. Türkiye oradaki 182 ülke arasında 124. sırada. Türkiye 2012 yıllarında yaklaşık 50 puan almış. Son 15 yılda en sert düşüşü olan ülke Türkiye. Daha önce 50 puan civarında alırken şimdi 31’e düşmüşüz. Bu durum Türkiye’de bence çok yapısal bir güven ve itibar erozyonu olduğunu gösteriyor.”