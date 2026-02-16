https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/turkiye-yolsuzluk-algi-endeksinde-nasil-asagi-dustu-1103544082.html
Türkiye yolsuzluk algı endeksinde nasıl aşağı düştü?
Türkiye yolsuzluk algı endeksinde nasıl aşağı düştü?
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Cerebra Kurucusu ve CEO'su Fikret Sebilcioğlu oldu.
Transparency International’ın açıkladığı 2025 Yolsuzluk Algı Endeksi, küresel ölçekte yolsuzlukla mücadelede liderlik zafiyetinin derinleştiğini ortaya koydu. Türkiye 2024’te 180 ülke içinde 34 puanla 107. sıradayken, 2025 endeksinde 31 puanla 124. sıraya geriledi. Endeks sonuçları, yolsuzluk algısındaki bozulmanın yalnızca kamuyu değil, özel sektör için de artan hukuki, operasyonel ve itibar risklerini beraberinde getirdiğine işaret ediyor.Yeni Şeyler Rehberi programında konuyu değerlendiren ve gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan Cerebra Kurucusu ve CEO'su Fikret Sebilcioğlu, şunları söyledi:
Yeni Şeyler Rehberi programında konuyu değerlendiren ve gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan Cerebra Kurucusu ve CEO'su Fikret Sebilcioğlu, şunları söyledi:
“Şirketlerde iç soruşturma, kurumsal istihbarat, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve kara para aklama konularında hizmet veren bağımsız bir Türk girişimiyiz. Yolsuzluk algı endeksi 31 yıldan beri hazırlanıyor. Kamu yolsuzluk algısı ölçülüyor. Yaklaşık 12 kaynaktan faydalanıyorlar. Yolsuzluk algısı en düşük alan ülkeye 100 puan veriyorlar, en yüksek ülkeye de 0 puan veriyorlar. Orada hiç 100 alan ülke yok tabi ki. Türkiye oradaki 182 ülke arasında 124. sırada. Türkiye 2012 yıllarında yaklaşık 50 puan almış. Son 15 yılda en sert düşüşü olan ülke Türkiye. Daha önce 50 puan civarında alırken şimdi 31’e düşmüşüz. Bu durum Türkiye’de bence çok yapısal bir güven ve itibar erozyonu olduğunu gösteriyor.”