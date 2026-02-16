Türkiye
‘Tehran’ dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden Atina'da ölü bulundu
‘Tehran’ dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden Atina'da ölü bulundu
İsrail'in önde gelen televizyon yapımcılarından, uluslararası çapta ünlenen ‘Tehran’ dizisinin yapımcısı Dana Eden, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir otelde ölü bulundu.
Sputnik Türkiye
‘Tehran’ dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden Atina'da ölü bulundu

14:20 16.02.2026
Dana Eden
Dana Eden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
© REUTERS Caitlin Ochs
İsrail'in önde gelen televizyon yapımcılarından, uluslararası çapta ünlenen ‘Tehran’ dizisinin yapımcısı Dana Eden, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir otelde ölü bulundu.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Yunan polisinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü ve olası bir cinayet ihtimalinin araştırıldığı belirtildi.
Yunan basını ise Eden'in dizi çekimleri için bulunduğu Atina'daki otelde 52 yaşında hayatını kaybettiğini, boyun ve ellerinde şüpheli morluklar tespit edildiğini ileri sürdü.

Otopsi yapılacak

Yetkililerin, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdiği aktarıldı.
Eden'in yapım şirketi Dana and Shula Productions tarafından yapılan açıklamada, "Ölümün suç ya da siyasi nedenli olduğuna dair söylentiler asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, medyaya ve kamuoyuna "doğrulanmamış iddiaları yayımlamaktan kaçınma ve hassasiyet gösterme" çağrısı yapılırken, Eden'in ailesi, arkadaşları ve meslektaşları için zor bir dönem olduğu vurgulanarak mahremiyete saygı gösterilmesi istendi.

Tehran dizisi hakkında

İsrail kamu kanalı Kan 11 için yaratılan bir İsrail casus-gerilim dizisi.
Dizi İran kökenli bir İsrail Mossad ajanının, doğum yeri de olan İran'ın başkenti Tahran'daki ilk görevini konu alıyor.
Glenn Close'un başrolünde yer aldığı ikinci sezonu 6 Mayıs 2022'de yayınlandı. Hugh Laurie'nin kadroya dahil olduğu üçüncü sezon ise Aralık 2024'te İsrail'de, Ocak 2026'da uluslararası çapta yayınlandı.
Tehran dizisi, Kasım 2021'de düzenlenen 49. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi drama dizisi' ödülünü aldı ve bu ödülü kazanan ilk İsrail dizisi oldu.
