Taliban’dan İran’a açık destek: 'ABD saldırırsa yardım ederiz'

Sputnik Türkiye

16.02.2026

Afganistan’daki Taliban yönetimi, Washington-Tahran hattındaki olası gerilim senaryolarına ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı.Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Radio Iran’ın Peştuca servisine verdiği röportajda, “ABD İran’a saldırırsa yardım ve destek sağlarız” ifadelerini kullandı.Ancak Mücahid, bu açıklamanın Taliban’ın otomatik olarak ABD’ye karşı savaşa gireceği anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.'Çatışma i̇stemiyoruz' vurgusuMücahid, Taliban yönetiminin ABD ile İran arasında bir çatışma istemediğini belirterek, nükleer program konusunda diplomatik yolların ve müzakerelerin sürdürülmesini tercih ettiklerini dile getirdi.Taliban sözcüsü ayrıca, İran’ın haziran ayında İsrail ve ABD ile yaşadığı 12 günlük çatışmada “kazandığını” savundu. ABD’nin yeniden saldırması halinde İran’ın “tekrar kazanacağını” öne süren Mücahid, Tahran’ın “kapasiteye sahip olduğunu ve kendini savunma hakkı bulunduğunu” ifade etti.Taliban yönetimi, söz konusu dönemde İsrail’in İran’ın nükleer tesisleri ve askeri hedeflerine yönelik operasyonlarını da kınamıştı.Taliban-İran i̇lişkilerinde yeni dönemTaliban’ın 2021’de Afganistan’da yeniden iktidarı ele geçirmesinin ardından Taliban-İran ilişkileri kademeli olarak güçlendi.Ocak 2025’te Taliban Dışişleri Bakanı Mevlevi Emir Han Muttaki, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlığındaki heyeti Kabil’de ağırladı. Görüşmelerde:başlıkları ele alındı.İran, Taliban’ın 2021’de yönetimi devralmasının ardından ülkeden ayrılan milyonlarca Afgan mülteciye ev sahipliği yapmaya devam ediyor.Mossad i̇ddiası ve hassas dengelerHaziran ayında Tahran yönetimi, İsrail’in operasyonlarında bazı Afganların Mossad’a bilgi sağladığını iddia etmişti. Bu açıklama, iki ülke arasındaki hassas dengeleri yeniden gündeme taşımıştı.Uzmanlara göre, Taliban’ın son açıklaması hem bölgesel güç dengeleri hem de ABD-İran hattındaki olası gerilimler açısından dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

