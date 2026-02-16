‘Münih Güvenlik Konferansı, Batı ikiyüzlülüğünün itirafı niteliğide’

“Vang Yi’nin birkaç hafta öncesinde söylediği bir cümle var. ‘Uluslararası sistemde orman kanunları geçerli olmasın’ demişti. Avrupalıların aksine Çinliler mevcut kuralları ve kurumları reforme etme çağrısı yapıyor. Çeşitli inisiyatiflerle tekrar bir uluslararası sistem kurma çağrısında bulunuyorlar ve hegemonik siyasete, kamplaşmalara izin vermek istemiyorlar. Bu, savaşları beraberinde getiriyor. Çinlilerin burada Avrupalılardan beklentisi net olmaları. Kanada Başbakanı Carney görüşmeden sonra ‘Bugün Çin ve Kanada ilişkileri tarihin en iyi noktasında’ dedi. Güzel ancak seçim döneminde Kanada ‘Kanada’ya dönük en büyük jeopolitik tehdit Çin’den geliyor’ demişti. Bu Carney’in taktiksel bir cümlesi mi yoksa devlet politikası haline mi gelecek? Bunun netleşmesi lazım. Starmer muazzam konuşmalar yaptı. Şi Cinping, Starmer’a ‘Filin tamamını görmek lazım’ analojisini anlattı. Çin gibi büyük ölçekli bir devletini anlamak için bütüncül bir bakış açısı gerekli. Starmer, Şi’nin bu mesajını aktardı ve ‘Çin’i bütüncül olarak ele almak istiyoruz’ dedi. Ancak İngiliz belgelerinde Çin rakip olarak görülüyor. 2024 yılında Çin karşıtlığı ‘Kalıcı bir meydan okuma’ olarak tanımlanıyor. Öte yandan Çin ile stratejik ortaklık çağrısı yapıyorlar. Çin de Avrupa’ya ‘Nereye gittiğinizin kararını vermelisiniz’ diyecek. Macron, Avrupa Birliği zirvesi öncesinde ‘ABD artık her zaman güvenebileceğimiz bir ortak değil, Rusya ile enerji defterini kapatalı üç yıl oluyor Çin ise rakip haline dönüştü’ dedi. Çinliler sonsuza dek ana mal üretsin, Batılılar için pazar olsun istiyorlardı ancak bunun olmayacağı dünden belliydi. Rusya ile enerji defterini kapatmayı Avrupalılara kim söyledi? Macron ‘Bunları dokuz yıl önce dile getirmiştim’ diyor. Avrupalılar doğru bir karar vermişti stratejik özerklik noktasında ama Biden geldi, ABD’nin trenine atladınız. Bunu bir atlantik savaş olarak gördünüz. Trump bu yakan topu kucağınıza bıraktı, Ukrayna’yı Avrupa sorunu haline getirdi. Siz artık enerjiyi daha pahalı alıyorsunuz. ABD’ye muhtaç duruma geldiniz. Bir de Trump ticaret savaşı açtı. Bunun müsebbibi kim? Çin mi, Rusya mı? Avrupalılar yeni bir güvenlik mimarisi kurmak yerine kuşatmak istiyor Kuşatamayacaklarını, Amerika’nın yardım etmeyeceğini gördüler. Yarışta geri kaldılar. Hollandalı çip şirketinin dışında teknolojide ve uzayda büyük şirketleri yok. En ünlü şirketleri Fransız bir kişisel bakım ürünü şirketi. Bu halde Çin ve ABD ile nasıl yarışacaksınız? 45 sonrası kurulan düzeni reforme ederek, BM’nin rolünü güçlendirerek bir şey yapmak gerek. Çinliler de ‘Nedir planınız?’ diye soruyor. ‘Trump’ın yerine tekrar demokratlar gelip bizi derleyip toparlayacak’ diyorlar ama bu olmayacak. Bunu Macron da itiraf ediyor.”