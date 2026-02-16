https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/iran-devrim-muhafizlarindan-hurmuz-bogazinda-tatbikat-1103547339.html
İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı’nda tatbikat
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) bağlı donanma, Ortadoğu’daki gerilimin ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırmasının gölgesinde Hürmüz Boğazı’nda... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
İran devlet televizyonu IRIB’in aktardığına göre, 'Hürmüz Boğazı’nın Akıllı Kontrolü' adı verilen tatbikat bugün başladı. Tatbikatın, boğazdaki güvenlik durumuna yönelik senaryoları kapsadığı bildirildi.SNN haber ajansı ise tatbikat kapsamında Devrim Muhafızları’na bağlı birliklerin hazırlık seviyesinin test edileceğini, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik tehditlerine karşı müdahale kabiliyetlerinin geliştirileceğini ve İran güçlerinin 'hızlı, kararlı ve kapsamlı' karşı önlemlerini prova edeceğini duyurdu.Hürmüz Boğazının önemiHürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan ve küresel petrol sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir su yolu olarak öne çıkıyor.Öte yandan ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump, İran’a doğru 'devasa bir donanmanın' ilerlediğini açıklamıştı.Trump, Tahran yönetimini geç olmadan 'adil ve hakkaniyetli' bir anlaşma imzalamaya çağırmış, gelecekte İran’a yönelik ABD saldırılarının öncekilerden 'çok daha ağır' olacağı uyarısında bulunmuştu.
i̇ran
hürmüz boğazı
abd
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103546628_29:0:770:556_1920x0_80_0_0_feff582897300ac9bfdb6374ae965b42.jpg
