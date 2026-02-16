DGD Sen Başkanı Neslihan Acar anlattı: Migros işçisi direndi ve kazandı

Bir ortak talep etrafında bir mücadeleyi kazandık. Yani bütün taleplerimizin büyük çoğunluğunun kabul edildiği olduğu gibi ve sadece vergi talebimizin hem bugünün siyasi konjonktürü ve talebin kendisinin politikliği dolayısıyla hem de direnişin kendi gücü olanaklarıyla ilgili bir yolu kazanamamış olduk. O mücadele önümüzde duruyor. Diğer taleplerinin hepsi sendika hakkına saygı duymakta dahi direniş talepleri karşılatmış oldu etrafında. O devasa ve şahane dayanışmayla beraber. Benim açımdan yani sendikam açısından da doğrudan sarı sendika politiklerin karşısında taşerona karşı mücadele için tam da bu nedenle kurulmuş bir sendikayız. O yüzden de bütün iradeyi bizim eylem yapma biçimlerimizi örgütlenme yapma biçimlerimizi işçilerin kendisi doğrudan belirliyor. Ve biz belirliyoruz komitelerle beraber. Biz bu direnişe başladığımız ilk iş bıraktığımızda hazır çok daha fazla defoda, diğer defolaklara iş bırakma bekliyorduk. Ama bizim eksikliğimiz de şu hem olanaklarımızın daralıyor olması her yere sağlıklı yetişemeyeceğimiz olması dolayısıyla mikrosla sınırlı kalmış olduk. İş bırakma yaygın oldu, iş yavaşlatma biraz daha göstermeden devam ettirmiş. Olduk geldiğimiz süreçte de bu temsilatın etrafında bir güçlü kazanımın oluyor olması ve diğer fabrikalarda, sendikalardaki kadınların umarım pozisyonlu ve bir sekreter ya da bir geri hizmette diyelim yani tamirle tutulduğu pozisyonu ters yüze der diye umuyoruz. Bunun dışında çabalıyoruz. Temsiliyet tartışması bu anlamıyla kıymetli.